La Guardia Nacional supera en 12 meses las puestas a disposición de 4 años de AMLO

La Guardia Nacional se compone por 125,000 elementos agrupados en 53 Coordinaciones con 590 cuarteles que en total han realizado 62,976 puestas a disposición.
“El número de detenciones de 23,206 contra el estado de fuerza de más de 120, 000, es bajo todavía. Si se ve a otras corporaciones como la policía estatal y municipal, que tiene mucho menos estado de fuerza, hacen muchas más detenciones”, señala Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE).
El 15% de las puestas a disposición de la Guardia Nacional fueron por faltas administrativas. Se tratan de delitos como generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas, ingerir o consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado, agredir verbalmente a una persona o reñir, entre otras.
¿Supliendo la policía local?
De las 413,127 personas detenidas el año pasado, solo el 5.6% las realizó la Guardia Nacional.
Durante el 2025 en el país se reportaron 830 enfrentamientos en los que en 206 estuvo involucrada la Guardia Nacional y en 624 instituciones de seguridad pública estatales.
Miguel Garza explica el hecho de que la Guardia Nacional haya estado en 1 de cada 4 enfrentamientos con presuntos criminales muestra que cada vez más está involucrada en la seguridad pública a nivel local.
“Parece también que los presionaron más para que tuvieran ya tareas de suplir la seguridad pública, como era la promesa desde hace mucho”, refiere.