La Guardia Nacional supera en 12 meses las puestas a disposición de 4 años de AMLO

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del INEGI, las puestas a disposición de la Guardia Nacional aumentaron 137% en comparación con 2024 y 153% frente a su primer año de operación.

El incremento coincide con su adhesión formal a las Fuerzas Armadas. En 2019, la corporación nació como un cuerpo de seguridad con carácter civil, pero tras una reforma impulsada por el expresidente López Obrador, su control operativo y administrativo quedó a cargo de la Sedena desde el año pasado.

El aceleramiento de las disposiciones también se da en el incremento en las detenciones de presuntos criminales en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya superan el 70% de las realizadas en todo el sexenio anterior.

Entre el 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026, en el país se han detenido 63,564 presuntos delincuentes, lo que representa el 75% de 84,665 los aprehendidos en el gobierno de López Obrador.

Nancy Angélica Canjura, investigadora y vocera oficial de la organización civil Causa en Común, explica que a siete años de su creación, la Guardia Nacional ya tiene más limitadas sus funciones, lo que está permitiendo incrementar el número de detenciones. En 2019 por ejemplo, alrededor de 30,000 de sus elementos estaban desplegados en las fronteras para contener el flujo migratorio.

"Más que una consolidación de la Guardia Nacional como institución, lo que vemos es una consolidación de las actividades que se realizan, de lo operativo", explica.