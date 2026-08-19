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México

La Guardia Nacional supera en 12 meses las puestas a disposición de 4 años de AMLO

En 2025, la Guardia Nacional acumuló 23,206 puestas a disposición, una cifra mayor que las 23,196 acumuladas entre 2021 y 2024, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
mié 19 agosto 2026 11:59 PM
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La Guardia Nacional incrementó el número de detenciones en 2025.
El 15% de las puestas a disposición de la Guardia Nacional fueron por faltas administrativas. (Foto: AFP)

La Guardia Nacional alcanzó un máximo histórico de presuntos criminales presentados ante el Ministerio Público en 2025, su primer año bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El año pasado, la corporación creada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador reportó 23,206 personas puestas a disposición, un promedio de 63 por día, cuando en sus primeros seis años de operación, no había superado las 10,000 detenciones en un solo año.

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De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del INEGI, las puestas a disposición de la Guardia Nacional aumentaron 137% en comparación con 2024 y 153% frente a su primer año de operación.

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El incremento coincide con su adhesión formal a las Fuerzas Armadas. En 2019, la corporación nació como un cuerpo de seguridad con carácter civil, pero tras una reforma impulsada por el expresidente López Obrador, su control operativo y administrativo quedó a cargo de la Sedena desde el año pasado.

El aceleramiento de las disposiciones también se da en el incremento en las detenciones de presuntos criminales en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya superan el 70% de las realizadas en todo el sexenio anterior.

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Entre el 1 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026, en el país se han detenido 63,564 presuntos delincuentes, lo que representa el 75% de 84,665 los aprehendidos en el gobierno de López Obrador.

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Nancy Angélica Canjura, investigadora y vocera oficial de la organización civil Causa en Común, explica que a siete años de su creación, la Guardia Nacional ya tiene más limitadas sus funciones, lo que está permitiendo incrementar el número de detenciones. En 2019 por ejemplo, alrededor de 30,000 de sus elementos estaban desplegados en las fronteras para contener el flujo migratorio.

"Más que una consolidación de la Guardia Nacional como institución, lo que vemos es una consolidación de las actividades que se realizan, de lo operativo", explica.

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La Guardia Nacional se compone por 125,000 elementos agrupados en 53 Coordinaciones con 590 cuarteles que en total han realizado 62,976 puestas a disposición.

“El número de detenciones de 23,206 contra el estado de fuerza de más de 120, 000, es bajo todavía. Si se ve a otras corporaciones como la policía estatal y municipal, que tiene mucho menos estado de fuerza, hacen muchas más detenciones”, señala Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE).

El 15% de las puestas a disposición de la Guardia Nacional fueron por faltas administrativas. Se tratan de delitos como generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas, ingerir o consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado, agredir verbalmente a una persona o reñir, entre otras.

¿Supliendo la policía local?

De las 413,127 personas detenidas el año pasado, solo el 5.6% las realizó la Guardia Nacional.

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Durante el 2025 en el país se reportaron 830 enfrentamientos en los que en 206 estuvo involucrada la Guardia Nacional y en 624 instituciones de seguridad pública estatales.

Miguel Garza explica el hecho de que la Guardia Nacional haya estado en 1 de cada 4 enfrentamientos con presuntos criminales muestra que cada vez más está involucrada en la seguridad pública a nivel local.

“Parece también que los presionaron más para que tuvieran ya tareas de suplir la seguridad pública, como era la promesa desde hace mucho”, refiere.

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Por ejemplo, en Guanajuato, la entidad más violenta del país por el número de homicidios dolosos la Guardia Nacional tuvo 25 enfrentamientos con criminales frente a 24 que tuvieron instituciones de seguridad pública estatales; en Sinaloa incluso fuero superiores con 53 frente a los 30 de autoridades locales y en Michoacán fueron 58 contra 45.

Nancy Angélica Canjura, de Causa en Común, plantea que suplir a corporaciones civiles con una de carácter militar suele traer riesgos de discrecionalidad.

"Que tengamos un cuerpo de seguridad militar en primera instancia tiene que ver con la opacidad que genera todo lo militar, tenemos un problema de rendición de cuentas cuando tenemos estructuras relacionadas con lo militar", comenta.

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Guardia Nacional Seguridad pública Claudia Sheinbaum

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