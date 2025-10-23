Publicidad

Sheinbaum: estrategia de seguridad no es como la 'guerra' contra el narco de Calderón

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia en materia de seguridad da resultados y anunció que el próximo mes el gabinete sesionara en los estados.
jue 23 octubre 2025 11:27 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia de seguridad está funcionando. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la estrategia en contra de la inseguridad da resultados y aclaró que no se asemeja en nada a la 'guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.

“No tiene nada que ver nuestra estrategia con la guerra de Calderón… La guerra contra el narco no había judicialización de nada, todo eran ejecuciones extrajudiciales, eso fue la guerra. La guerra quiere decir ‘permiso para matar’, fue lo que impulsó Calderón y eso es lo que nos llevó a años y años y años de incremento en la violencia y el fortalecimiento de los grupos delictivos”, afirmó.

En octubre de 2024, el secretario Omar García Harfuch presentó la estrategia de seguridad pública que tiene cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.

La mandataria federal aseguró que su estrategia en materia de seguridad ya da resultados y prevé que en octubre habrá una reducción importante en homicidios.

“La estrategia está funcionando, la estrategia está dando resultados y el objetivo es seguir con los cuatro ejes”, planteó en su conferencia matutina.

Anunció que en las próximas semanas la reunión del gabinete de seguridad se realizará fuera de la Ciudad de México y que implementarán nuevas acciones para prevenir la violencia como es la puesta en marcha del programa Jóvenes Unen al Barrio y la creación de centros deportivos de alto rendimiento.

En su comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad reconoció que el tema de violencia no está resuelto, pero hay resultados.

“Hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país; sin embargo, nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto, sino que sepan que estos avances se deben a los integrantes del gabinete federal de seguridad y de los estados de la República”, aseguró.

