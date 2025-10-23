Sheinbaum: estrategia de seguridad no es como la 'guerra' contra el narco de Calderón

En octubre de 2024, el secretario Omar García Harfuch presentó la estrategia de seguridad pública que tiene cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.

La mandataria federal aseguró que su estrategia en materia de seguridad ya da resultados y prevé que en octubre habrá una reducción importante en homicidios.

“La estrategia está funcionando, la estrategia está dando resultados y el objetivo es seguir con los cuatro ejes”, planteó en su conferencia matutina.

Anunció que en las próximas semanas la reunión del gabinete de seguridad se realizará fuera de la Ciudad de México y que implementarán nuevas acciones para prevenir la violencia como es la puesta en marcha del programa Jóvenes Unen al Barrio y la creación de centros deportivos de alto rendimiento.

En su comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad reconoció que el tema de violencia no está resuelto, pero hay resultados.

“Hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país; sin embargo, nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto, sino que sepan que estos avances se deben a los integrantes del gabinete federal de seguridad y de los estados de la República”, aseguró.