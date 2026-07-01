Morena se juega su credibilidad en 2027: endurece reglas pero acepta registros de aspirantes con denuncias

Campeche

Para este estado se encuentra Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la actual gobernadora Layda Sansores, lo que implicaría un posible incumplimiento del principal requisito establecido por Morena para respaldar candidaturas al gobierno estatal, debido a que el oficialismo anunció desde marzo que no apoyaría casos de nepotismo en la contienda. Su registro fue respaldado por el PT.

A ello se suma que en 2022 se filtraron audios presuntamente atribuidos a Sánchez Sansores, en los que se le acusaba de solicitar sobornos de hasta 80 “milloncitos” de pesos a cambio de otorgar permisos de construcción. De acuerdo con versiones difundidas, las grabaciones habrían sido realizadas durante la gestión de Layda Sansores al frente de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Gerardo Sánchez expuso con el audio está "editado" y "sacado de contexto".

Una semana antes de su registro en el proceso de Morena, PT, PVEM, el PRI lo denunció por presunto tráfico de influencias.

Chihuahua

El estado se ha convertido en uno de los principales territorios en disputa frente a la oposición, por lo que Morena ha sostenido en las últimas semanas que encabeza las encuestas de preferencia en la entidad.

Entre los aspirantes registrados para la Defensa de la Transformación se encuentra Andrea Chávez Treviño, una de las figuras jóvenes dentro de la estructura del partido, quien inició su carrera política a los 24 años como diputada federal. Es también una de las aspirantes al gobierno de Chihuahua que más controversias ha enfrentado.

La senadora con licencia, Andrea Chávez, fue la primera en presentar su registro como aspirante a la coordinación estatal. (Foto: Morena.)

Uno de los señalamientos surgió por la difusión de imágenes en las que su familia aparece a bordo de un avión privado, lo que contrastó con el discurso de austeridad de Morena. La legisladora explicó que se trató de la renta de un “servicio de taxi aéreo” para asistir a su informe como diputada federal, debido a que su abuela tiene problemas de movilidad que le impiden viajar en vuelos comerciales.

A ello se suma que durante más de un año promovió su imagen en el estado, tras expresar públicamente su interés en ser candidata a la gubernatura. En ese periodo, llevó servicios de salud en autobuses rotulados con su nombre e imagen y posteriormente repartió cafés en vasos con su fotografía, lo que generó señalamientos de militantes de Morena por presuntos actos anticipados de campaña.

Otro de los contendientes en medio de señalamientos es Cruz Pérez Cuéllar, político con amplia trayectoria tras militar en el PAN, MC y posteriormente en Morena. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez fue denunciado en 2023 por el PAN por presunto enriquecimiento ilícito, tras la compra de un inmueble valuado en aproximadamente 26 millones de pesos.

Los panistas argumentaron que el costo del inmueble excedía su salario anual y que habría requerido 16 años de ingresos sin gastos adicionales para adquirirlo. Por su parte, el alcalde con licencia señaló que la propiedad no le pertenece, sino que la renta a un exfuncionario de su administración, Daniel Simón Pando Morales, aunque el PAN ha sugerido que éste podría actuar como su presunto prestanombres.

Colima

Por esta entidad se registró Rosa María Bayardo Cabrera, quien solicitó licencia como presidenta municipal de Manzanillo, Colima. Entre los señalamientos que han marcado su trayectoria se encuentra la presunta vinculación de policías locales con el crimen organizado.

En abril de 2026 fueron detenidos ocho policías municipales de Manzanillo, acusados de estar coludidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación desde 2023. Al respecto, Bayardo Cabrera señaló que estos elementos formaban parte de la corporación desde antes de su gestión.

Guerrero

Guerrero es uno de los estados más competidos, ya que al menos 16 aspirantes buscan coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cargo del que saldrá el candidato a la gubernatura.

Entre los aspirantes se encuentra Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, quien ha sido señalada en distintos frentes. Uno de ellos es la denuncia presentada por la Auditoría Superior de Guerrero ante la Fiscalía local, luego de que la funcionaria se negara a comprobar el uso de 898 millones de pesos correspondientes a 2023. A raíz de este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoria estatal carece de facultades para revisar el ejercicio de fondos federales, ya que estos recursos fueron de la Federación.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado abrió una investigación por presunto cohecho, relacionada con un collar que presuntamente sería de la marca francesa Van Cleef & Arpels, valuado en aproximadamente 227,000 pesos. Sin embargo, la alcaldesa afirmó que la joya fue un regalo de vecinos de la colonia Simón Bolívar y que no es una pieza original, sino de un valor estimado entre 200 y 300 pesos.

La alcaldesa tiene varias polémicas desde que inició su mandato en Acapulco. (Foto: Facebook Abelina López Rodríguez)

López Rodríguez ha sostenido que estas acusaciones forman parte de una campaña de “persecución” en su contra debido a sus aspiraciones a la gubernatura de cara a las elecciones de 2027.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga busca por segunda ocasión la gubernatura de Guerrero. La primera vez fue en 2015 como candidata del PRD. Desde entonces, ha enfrentado señalamientos por presuntos desvíos de recursos federales y estatales cuando se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social en el estado durante la administración de Ángel Aguirre Rivero.

La ahora morenista ha negado dichas acusaciones y ha asegurado que los recursos asignados a la dependencia se aplicaron de manera transparente en distintos proyectos sociales.