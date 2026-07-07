Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, es detenido tras agresión física a su esposa

Rodríguez Padilla encabezó Pemex desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero dejó el cargo en mayo de este año en medio de cuestionamientos sobre la situación financiera de la empresa.

Denuncia de su esposa

La detención ocurre días después de que María Felicia Jiménez Lavie, académica de la UNAM y esposa del exfuncionario, presentara una denuncia penal por violencia familiar.

La denunciante difundió videos en los que se observa una presunta agresión física ocurrida en marzo de este año y aseguró que los hechos formaban parte de un patrón de violencia que, según su testimonio, se prolongó durante varios años.

Tras hacerse pública la denuncia, la Fiscalía otorgó medidas de protección a la víctima e inició las investigaciones correspondientes. Además, una expareja de Rodríguez Padilla hizo públicas acusaciones similares y manifestó su respaldo a la denunciante.

La postura de Sheinbaum

Luego de que se difundieran las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el caso debía aplicarse "todo el peso de la ley" y dejó claro que Rodríguez Padilla no ocuparía ningún otro cargo dentro de su administración, al considerar que las denuncias debían investigarse sin privilegios.

Apenas el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la violencia contra las mujeres y la discriminación son inadmisibles y no se deben permitir en México.

"Las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos: derecho a educarnos, el derecho a trabajar, el derecho al acceso a la salud", mencionó. “Debemos tener todos los derechos y también derecho a una vida libre de violencia”, subrayó.

Víctor Rodríguez llegó a Pemex al principio del sexenio de Sheinbaum. (Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Tras su salida de Pemex, Víctor Rodríguez había sido designado titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en octubre pasado y, aunque rindió protesta, su llegada al cargo no se oficializó.

El fin de semana pasado, en la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, en Quiroga, Michoacán, Sheinbaum recordó que su gobierno impulsa los Centros Libres, dedicados a las mujeres. Estos espacios cuentan con asesoría legal, psicológica, de salud y asesorías para encontrar un empleo.

Su función, dijo Sheinbaum, es contribuir a garantizar la libertad de las mujeres y protegerlas de discriminación y violencia. En su discurso, la presidenta pidió reconocer a las mujeres en la historia y también a las amas de casa o a las profesionistas.

“Siempre reconocer a las mujeres, porque las mujeres valemos mucho, somos el alma de la nación. Las mujeres somos el alma de la nación”.