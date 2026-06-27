Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Con 277 aspirantes registrados, Morena cierra inscripciones para coordinadores y arranca la batalla por 17 gubernaturas

Familiares en cuarto grado sí podrían participar por una coordinación, es decir, podrían obtener una candidatura, dice Citlalli Hernández, comisionada electoral.
sáb 27 junio 2026 08:25 PM
Añadir Expansión Política en Google
Morena registra a aspirantes a coordinadores estatales, 277 buscan candidaturas a gobierrnos estatales.
Morena registra a aspirantes a coordinadores estatales, buscan candidaturas a gobierrnos estatales (Foto: Carina García)

Cobijado en la figura de aspirantes a coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Morena y aliados arrancaron en los hechos precampañas adelantadas: la disputa para definir candidatos a 17 gubernaturas en 2027.

Durante los próximos meses, en busca de posicionarse mejor en las encuestas mediante las cuales se definirán las postulaciones, al menos 277 personas registradas para buscar esas “coordinaciones” se desplegarán en los estados, realizarán asambleas “en defensa de la soberanía”, recorrerán calles y distribuirán propaganda.

Publicidad

Este sábado, Morena y su Comisión Nacional de Elecciones (CNE) concluyeron los cinco días de registro de aspirantes a coordinadores. De manera preliminar, pues aún se ajustarán las cifras, se contabilizaron 277 registros: 113 corresponden a Morena y 164 a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Pese a las alertas emitidas por algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre estas actividades, consideradas por diversos actores como actos anticipados de precampaña debido a que implican gastos y promoción personal, Morena aseguró contar con controles para evitar erogaciones excesivas.

Te podría interesar:

Aspirantes a gobernadores en Morena ignoran a Sheinbaum y se promocionan
México

Aspirantes de Morena a gubernaturas ignoran reglas y se adelantan a la carrera 2027

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y Citlalli Hernández, presidenta de la CNE, recordaron que están prohibidos los espectaculares, la pinta de bardas y cualquier gasto oneroso. Insistieron en que las actividades tienen como objetivo “promover los logros de la cuarta transformación” mediante recorridos y contacto directo con la ciudadanía.

“El piso más parejo está en la calle. Hemos puesto reglas muy puntuales: ningún gasto oneroso, nada de espectaculares y ninguna intervención de servidores públicos de ningún orden, ni gobernadores, ni gobernadoras, ni funcionarios federales o locales”, afirmó Hernández.

“A partir de este momento, quienes aspiran a coordinar los trabajos organizativos en sus estados tienen la tarea de realizar actividades informativas y organizativas”, agregó.

Según dijo, el gasto por sí mismo no servirá a quienes carezcan de base social o cercanía con la población.

Te podría interesar:

Consejo Nacional de Morena, reglas al 2027 para evitar guerra interna.
México

Morena busca evitar guerra interna: prohíbe campañas negras, fake news y dispendios

“Confiamos en que la mejor manera de construir un vínculo con el pueblo de México, con las comunidades, pues es caminar, es el liderazgo que se construye desde abajo y tenemos una encuesta definida justamente para medir, no solo el nivel de conocimiento, sino la opinión cualitativa de la gente”, agregó.

Recordó que, tras la revisión de perfiles y expedientes, en agosto se realizará una primera evaluación y en septiembre se definirá quiénes participarán en las encuestas que determinarán a los 17 coordinadores estatales, así como a las coordinaciones municipales y los 300 distritos federales.

Cuestionadas respecto a cómo monitorearán que no haya esos gastos suntuosos y derroche de recursos, además de autopromoción, Hernández sostuvo que la CNE y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) acompañarán todos los procesos, “para que actúe si hay una violación a la convocatoria y que no se desordene este proceso”.

En tanto que los ojos de la gente serán los que vigilen.

Publicidad

Nepotismo "moderado" en Morena

Este sábado, quinto día de registros, Morena anotó aspirantes a ser coordinadores en Sinaloa, Zacatecas y Tlaxcala.

Destacó en Zacatecas, la senadora Verónica Díaz Robles, a quien se ubica como cuñada del gobernador David Monreal, pues sería la pareja de su hermano Luis Enrique.

Sobre este caso, aunque sin aludir su nombre, Citlalli Hernández dijo que a título personal sí podrían participar familiares hasta en cuatro grado.

Te podría interesar:

morena-registro-aspirantes
México

Morena inicia registro de aspirantes y advierte que no habrá "premio de consolación" a los no electos

Por su parte, Montiel agradeció que en Guerrero el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, decidiera no registrarse para evitar señalamientos de nepotismo. También mencionó el caso de Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas.

Sin embargo, la atención se la llevó el registro de aspirantes en Sinaloa, por ser una entidad en medio de la violencia por la disputa entre cárteles de la droga y con personajes como el exgobernador Rubén Rocha Moya, señalados por autoridades de Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado.

Para Sinaloa se registraron 12 aspirantes: Imelda Castro, Jesús Fernando García Hernández, Graciela Domínguez, María Teresa Guerra Ochoa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Jesús Ibarra Ramos, Lucila Ayala de Moreschi, Estrella Palacios, y Ricardo Madrid Pérez.

También Tomás de Jesús López Bajo, Omar López Campos y Rodolfo Valenzuela Sánchez.

Para ser coordinadores en Tlaxcala, los anotados fueron 10: Irma Garay , Concepcion Sanchez, Salvador Sánchez Cedillo , Ana Lilia Rivera, Raymundo Vázquez Conchas , Carlos Augusto Pérez Hernández, Alfonso Sánchez García, Héctor Bernardo Paredes Mora, Floria María Hernández y Vicente Emilio Ponce Cano.

Por Zacatecas se apuntaron siete: Geovanna Bañuelos por el PT y Carlos Puente del PVEM. También Verónica Díaz, José Narro, Julia Arcelia Olguín Serna, Zaira Ivonne Villagrana Escarreño, Ulises Mejía Haro.

Publicidad

Tags

Elecciones México 2027 Morena INE Crimen organizado

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad