Con 277 aspirantes registrados, Morena cierra inscripciones para coordinadores y arranca la batalla por 17 gubernaturas

Este sábado, Morena y su Comisión Nacional de Elecciones (CNE) concluyeron los cinco días de registro de aspirantes a coordinadores. De manera preliminar, pues aún se ajustarán las cifras, se contabilizaron 277 registros: 113 corresponden a Morena y 164 a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Pese a las alertas emitidas por algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre estas actividades, consideradas por diversos actores como actos anticipados de precampaña debido a que implican gastos y promoción personal, Morena aseguró contar con controles para evitar erogaciones excesivas.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y Citlalli Hernández, presidenta de la CNE, recordaron que están prohibidos los espectaculares, la pinta de bardas y cualquier gasto oneroso. Insistieron en que las actividades tienen como objetivo “promover los logros de la cuarta transformación” mediante recorridos y contacto directo con la ciudadanía.

“El piso más parejo está en la calle. Hemos puesto reglas muy puntuales: ningún gasto oneroso, nada de espectaculares y ninguna intervención de servidores públicos de ningún orden, ni gobernadores, ni gobernadoras, ni funcionarios federales o locales”, afirmó Hernández.

“A partir de este momento, quienes aspiran a coordinar los trabajos organizativos en sus estados tienen la tarea de realizar actividades informativas y organizativas”, agregó.

Según dijo, el gasto por sí mismo no servirá a quienes carezcan de base social o cercanía con la población.

“Confiamos en que la mejor manera de construir un vínculo con el pueblo de México, con las comunidades, pues es caminar, es el liderazgo que se construye desde abajo y tenemos una encuesta definida justamente para medir, no solo el nivel de conocimiento, sino la opinión cualitativa de la gente”, agregó.

Recordó que, tras la revisión de perfiles y expedientes, en agosto se realizará una primera evaluación y en septiembre se definirá quiénes participarán en las encuestas que determinarán a los 17 coordinadores estatales, así como a las coordinaciones municipales y los 300 distritos federales.

Cuestionadas respecto a cómo monitorearán que no haya esos gastos suntuosos y derroche de recursos, además de autopromoción, Hernández sostuvo que la CNE y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) acompañarán todos los procesos, “para que actúe si hay una violación a la convocatoria y que no se desordene este proceso”.

En tanto que los ojos de la gente serán los que vigilen.