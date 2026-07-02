Ariadna Montiel: “Somos el partido en el poder y el poder llama más poder”

Morena avanza en su proceso de selección de candidaturas a la par que enfrenta cuestionamientos por los perfiles de algunos de sus militantes y funcionarios. En los últimos meses, integrantes del partido han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos Rubén Rocha de Sinaloa, investigaciones por presuntos actos de corrupción y disputas internas que ponen a prueba el discurso del movimiento sobre la ética pública y el combate a la impunidad.

Frente a ese escenario, Ariadna Montiel sostiene que Morena no puede convertirse en refugio de quienes incumplan la ley y asegura que el partido cuenta con mecanismos para revisar los perfiles de sus aspirantes.

A continuación un fragmento de la entrevista.

Expansión Política: Llevas dos meses al frente del partido, ¿cómo lo encontraste?

Ariadna Montiel: Encontré un partido vigoroso, más organizado que en el origen. La dirigencia anterior logró construir nuestro padrón de 12 millones de afiliados y organizar institucionalmente al partido o iniciar esa consolidación que también estamos nosotros tratando de fortalecer.

Tenemos un partido con una base militante muy amplia, el más grande en la historia del país y de los partidos políticos actuales a nivel de América Latina, no solo de México. Y por otro lado, un partido que tiene organización seccional por municipio. De tal manera que es un buen punto de partida para la nueva responsabilidad que nos toca conducir. Creo que el mayor desafío es el proceso electoral que viene. Pero tenemos una base sólida para conducir este proceso y para llevarlo a cabo.

EP: ¿Cómo ordenar este proceso interno sin que lleguen las fracturas?

AM: Es importante lo que hagamos por la gente, nosotros somos un vehículo, somos un instrumento de la gente y Morena está al servicio de la nación. Entonces la unidad se construye en torno al proyecto y eso es lo que estamos haciendo.

EP: ¿Cuál es el hilo conductor además del proyecto en sí, para meter en cintura y meter orden dentro del partido y que no veamos lo de otras elecciones de ‘no me dan la candidatura, me voy a otro proyecto’?

AM: El análisis que nosotros tenemos es que Morena ha sumado a mucha gente, no coincido con el análisis de que hemos perdido militantes, liderazgos, por el contrario, hoy hemos crecido y ¿por qué hemos crecido? Porque hay un proyecto que se materializa para el pueblo de México.

Obviamente somos el partido en el poder y el poder llama más poder, Ariadna Montiel, dirigente de Morena.

Nosotros tenemos la tarea de darle orden y conducción al proceso. ¿Cuál es ese orden? No al nepotismo, no a las campañas que sean dispendiosas, no los recursos públicos, no los servidores públicos en el proceso interno.

Tenemos orden, reglas, disciplina que todos habremos de cumplir. Ariadna Montiel, dirigente de Morena.

¿Qué tienen que hacer los compañeros, compañeras que quieren participar en representarnos? Nuestra convocatoria de los coordinadores tienen muy claros los puntos más importantes de qué no debe hacerse y qué sí debe hacerse: caminar casa por casa, hacer asambleas. ¿Para qué? Para defender la transformación, los logros de la cuarta transformación y en este momento, en una coyuntura que durará todo este año y el próximo, por lo menos la defensa de la soberanía nacional.