Ariadna Montiel: “Somos el partido en el poder y el poder llama más poder”
La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, enfrenta una de las elecciones más grandes de la historia, con 17 gubernaturas en juego y la renovación del Congreso, en medio de señalamientos desde EU a políticos del partido.
A un año de que Morena enfrente su primera elección intermedia bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, asegura que el partido llega fortalecido por el respaldo ciudadano, pero reconoce que ejercer el poder implica no solo un desgaste también nuevos desafíos.
"Somos el partido en el poder y el poder llama más poder”, afirma en entrevista con Expansión Política sobre el rápido crecimiento del partido que atribuye a que el proyecto materializa bienestar para el pueblo de México.
La hasta hace dos meses secretaria del Bienestar –y encargada de los 1,000 millones de pesos de recursos para programas sociales– defiende el proceso de selección de candidaturas para la elección de 2027 incluso frente a las críticas y excesos de los que han sido blanco por viajes o lujos que contradicen los principios de austeridad y honestidad del proyecto de la Cuarta Transformación, comenzado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El partido impulsa reglas para el proceso de selección de candidatos, que hasta el momento suma 277 de los 12 solo para las 17 gubernaturas en disputa, entre ellas no al nepotismo ni a campañas que sean dispendiosas o al uso de recursos y servidores públicos.
"Puedes estar muy bien en la encuesta, pero si te dedicas a que todas tus acciones son frívolas, pues no vas a ser representante de Morena, porque ser representante de Morena no solamente significa que la gente te conozca y demás, sino que enarbole los principios y el programa de Morena", asegura en entrevista.
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Morena avanza en su proceso de selección de candidaturas a la par que enfrenta cuestionamientos por los perfiles de algunos de sus militantes y funcionarios. En los últimos meses, integrantes del partido han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos Rubén Rocha de Sinaloa, investigaciones por presuntos actos de corrupción y disputas internas que ponen a prueba el discurso del movimiento sobre la ética pública y el combate a la impunidad.
Frente a ese escenario, Ariadna Montiel sostiene que Morena no puede convertirse en refugio de quienes incumplan la ley y asegura que el partido cuenta con mecanismos para revisar los perfiles de sus aspirantes.
A continuación un fragmento de la entrevista.
Expansión Política: Llevas dos meses al frente del partido, ¿cómo lo encontraste?
Ariadna Montiel: Encontré un partido vigoroso, más organizado que en el origen. La dirigencia anterior logró construir nuestro padrón de 12 millones de afiliados y organizar institucionalmente al partido o iniciar esa consolidación que también estamos nosotros tratando de fortalecer.
Tenemos un partido con una base militante muy amplia, el más grande en la historia del país y de los partidos políticos actuales a nivel de América Latina, no solo de México. Y por otro lado, un partido que tiene organización seccional por municipio. De tal manera que es un buen punto de partida para la nueva responsabilidad que nos toca conducir. Creo que el mayor desafío es el proceso electoral que viene. Pero tenemos una base sólida para conducir este proceso y para llevarlo a cabo.
EP: ¿Cómo ordenar este proceso interno sin que lleguen las fracturas?
AM: Es importante lo que hagamos por la gente, nosotros somos un vehículo, somos un instrumento de la gente y Morena está al servicio de la nación. Entonces la unidad se construye en torno al proyecto y eso es lo que estamos haciendo.
EP: ¿Cuál es el hilo conductor además del proyecto en sí, para meter en cintura y meter orden dentro del partido y que no veamos lo de otras elecciones de ‘no me dan la candidatura, me voy a otro proyecto’?
AM: El análisis que nosotros tenemos es que Morena ha sumado a mucha gente, no coincido con el análisis de que hemos perdido militantes, liderazgos, por el contrario, hoy hemos crecido y ¿por qué hemos crecido? Porque hay un proyecto que se materializa para el pueblo de México.
Obviamente somos el partido en el poder y el poder llama más poder,
Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
Nosotros tenemos la tarea de darle orden y conducción al proceso. ¿Cuál es ese orden? No al nepotismo, no a las campañas que sean dispendiosas, no los recursos públicos, no los servidores públicos en el proceso interno.
Tenemos orden, reglas, disciplina que todos habremos de cumplir.
Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
¿Qué tienen que hacer los compañeros, compañeras que quieren participar en representarnos? Nuestra convocatoria de los coordinadores tienen muy claros los puntos más importantes de qué no debe hacerse y qué sí debe hacerse: caminar casa por casa, hacer asambleas. ¿Para qué? Para defender la transformación, los logros de la cuarta transformación y en este momento, en una coyuntura que durará todo este año y el próximo, por lo menos la defensa de la soberanía nacional.
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EP: Estamos en el momento en que Morena llegó a su cumbre y comienza el declive por el propio desgaste de gobierno, que también es natural en los gobiernos que llegan al poder. ¿Cómo enfrentar este desgaste natural para que no lleve hacia un declive?
AM: Yo lo que veo en Morena, lo que dicen las encuestas es que somos la primera fuerza política del país. En encuestas nacionales y encuestas de los estados, vemos cómo se mantiene la preferencia del electorado hacia nuestro movimiento y en conjunto hacia la coalición.
En esa responsabilidad nosotros tenemos que actuar con austeridad, sin frivolidades, trabajando para la gente, cumplirle a la gente, no solamente que es fundamental y prioritario las acciones de gobierno, pero también en nuestra conducta política y ética, porque el pueblo de México confió en Morena porque representamos el cambio verdadero, el combate a la corrupción, la eficiencia en el gobierno, el trabajo por la gente.
Nosotros vemos un Morena que avanza, que se mantiene en el primer lugar de las preferencias electorales sin confiarnos. Tenemos que trabajar como si fuéramos en el último lugar, aunque vamos en el primero, y tenemos que seguir avanzando y conquistar nuevos territorios para mejorar la calidad de vida de la gente.
EP: ¿Qué decirle a esas personas que de pronto no escuchan o simplemente no se tiene el criterio para guardar lo que se les dice por el propio estatuto y por los propios llamados del partido?
AM: Participar políticamente en un partido es un acuerdo de voluntades. Cuando tú te sumas a un partido, asumes las reglas de ese partido y asumes que los principios del partido y el programa del partido lo haces tuyo. En este acuerdo de voluntades nos tenemos que señalar las reglas.
El que no se señala las reglas, también tendrá sus consecuencias. Puedes estar muy bien en la encuesta, pero si te dedicas a que todas tus acciones son frívolas, pues no vas a ser representante de Morena, porque ser representante de Morena no solamente significa que la gente te conozca y demás, sino que enarbole los principios y el programa de Morena.
Entonces, tenemos que tener congruencia política en nuestro actuar. Cuando hago el llamado a no vayamos a eventos deportivos donde el boleto cuesta 120,00 pesos, ¿por qué? Porque cuando a lo que se asiste no es donde está el pueblo, entonces estamos en otra cosa y eso no es Morena.
Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
Morena es estar siempre con el pueblo, en cualquier tema. Y nuestro ejemplo siempre fue el presidente López Obrador, pero nuestra presidenta la vimos ahí, en las colonias populares de la alcaldía Gustavo Madero, disfrutando con la gente.
Y tú ves, por ejemplo, los encuentros del mundial aquí en Reforma, en el Zócalo, cómo lo disfruta la gente, la colectividad y somos eso México. No somos la parte minoritaria, la que es una pequeña parte de la población. Nosotros representamos a la mayoría del pueblo de México y es donde hay que estar.
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Combatimos los privilegios, combatimos la corrupción y hoy gracias a eso, millones de mexicanos, 40 millones de mexicanos en este año van a recibir un programa de bienestar que en el pasado no lo existía justamente por esos excesos, por esos privilegios. Entonces, siempre el llamado es actuar con esa humildad en el estricto sentido de estar cerca de la gente.
EP: ¿Cómo van a medir el buen prestigio?
AM: En Morena tenemos la firme convicción de que nuestros candidatos deben ser los mejores hombres y mujeres para representar y resolver los problemas de la gente. El pueblo de México, a través de una encuesta que mide si te conocen o no te conocen y cómo te conocen. Si consideran que eres una buena persona, si eres alguien que está cerca de la gente, si andas tratando de ayudarlos, si conoces los problemas de la gente, si conoces el territorio, porque si no conoces el territorio, cómo vas a conocer las situaciones que vive la gente y plantear las soluciones.
Entonces, eso se va a medir. Y cómo te ven también los de Morena, pues porque somos de Morena. Y también, si bien es una encuesta a población abierta, pero también qué piensan los de Morena. Porque tú estás en Morena porque tienes ciertos principios y estos pensamientos.
El conjunto de evaluaciones nos dará un resultado para definir quién es el mejor. Hay muchos buenos. Ahora un poco es nuestro reto, verdad, entre tantos buenos, escoger al mejor, al mero bueno.
Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
El prestigio de Morena en la mira desde EU
De frente a la elección, Estados Unidos puso en la mira a Morena al señalar a cuadros del partido en funciones, como el gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y exfuncionarios de la Policía de proteger y tener nexos con el crimen organizado.
EP: ¿Cómo enfrentar esto que le llegó al corazón y está causando problemas dentro de Morena y del prestigio que tiene el partido?
AM: Hay que ponerlo en el contexto que el 19 de abril se descubrió por un accidente que había dos agentes extranjeros en la Sierra Tarahumara realizando actividades de seguridad pública en nuestro país. Diez días después viene la denuncia sobre el caso de Sinaloa.
Quiero siempre puntualizarlo de esta manera, porque efectivamente son temas que se venían mencionando tiempo atrás, y después de haber conocido la injerencia de estos agentes que a la postre conocimos que eran de la CIA, viene la respuesta del señalamiento al gobernador, el presidente municipal y el senador en Sinaloa. Una fue injerencia y el otro es intento.
En México tenemos nuestras leyes, el Estado de Derecho por el cual nosotros velamos, y quien sea señalado será investigado, y si es señalado va a ser investigado por la Fiscalía General de la República o las autoridades competentes.
No vamos a permitir que sea un gobierno extranjero, cualquiera que sea, el que venga a decirnos qué hacer.
Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
Nosotros como país hemos pedido la extradición de un número, casi 40 personas que no han sido extraditadas a México, por ejemplo. Se ha quebrado, se ha quebrantado la ley nacional e internacional con lo que pasó en Chihuahua, y yo lo observo como el tema de Sinaloa como una respuesta a un señalamiento que nosotros nunca vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito, que tenga relaciones con la delincuencia organizada, nunca lo vamos a hacer.
Esta narrativa que se ha querido instalar en México contra nuestro movimiento no inicia en Sinaloa. Hay que recordar la campaña que hicieron contra Andrés Manuel López Obrador siendo presidente de 'narcopresidente', nuestra presidenta siendo candidata de 'narcocandidata' y es la narrativa que se ha construido en México hace varios años que no solo es para México, sino para los movimientos progresistas en el mundo, especialmente en América Latina, y vemos cómo los gobiernos progresistas y de izquierda que fueron avanzando a la postre fueron señalados de corrupción, de narcotráfico.
EP: ¿Cómo enfrentar los señalamientos de EU de políticos con nexos con el crimen y casos como el de Tabasco donde el exsecretario de seguridad enfrenta un proceso?
AM: Tenemos una gran responsabilidad con el pueblo de México en materia de construcción de la paz. Y es ahí donde nosotros siempre también contrastamos el proyecto que representamos y el proyecto que representa la derecha. ¿Cuál fue la estrategia de Felipe Calderón y (Genaro) García Luna? En sus palabras, la guerra contra el narcotráfico. Él llegó sin legitimidad a ser presidente. Entonces, queriéndose ganar esa legitimidad decide emprender esta estrategia de la guerra contra el narco y a la postre vimos que más bien fue complicidad con una de las organizaciones delincuenciales.
García Luna fue señalado por nosotros cuando estaba en funciones. ¿Por qué está juzgado en Estados Unidos? Porque vivía en Estados Unidos y estaba sometido a las leyes de Estados Unidos y fue detenido allá. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenía una gran fortuna radicada en los Estados Unidos y allá ha sido juzgado bajo las leyes americanas de Estados Unidos.
Entonces, la situación con Sinaloa es muy distinta porque estando en México o mexicano debe tener la garantía de ser juzgado por una ley nacional. Y nosotros lo que hemos dicho es que se sujeten a las investigaciones. Y que tenemos al gobernador Rocha que se ha separado del cargo para permitir la investigación y a la gobernadora de Chihuahua (Maru Campos) que permanece en el cargo.
Las investigaciones que se han emprendido por las autoridades de gobiernos emanados de Morena, desde la presidenta de la República, el gobernador de Tabasco (Javier May), lo que reflejan es que nosotros no tenemos complicidad con nadie, que si alguien que pertenece a Morena, al PRI o al PAN o a MC o al partido que sea o sin partido, tendrá el gobierno la actuación de la ley como debe de ser.
En Morena no somos cómplices de nadie y no hemos escuchado a Felipe Calderón nunca dar una declaración sobre Genaro García Luna. Son cosas distintas que ponemos en el contexto de la legalidad y el Estado de Derecho.
Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
La dirigente de Morena recuerda el operativo de la presidenta para detener a políticos como el alcalde de Tequila, Diego Rivera, y a distintos alcaldes o autoridades municipales en el Estado de México. Se trata del Operativo Enjambre, comandado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Asegura que la presidenta ha dado resultados importantes y aunque una oficina de los órganos de justicia de Estados Unidos tiene un señalamiento, se tomó la investigación a nivel del país, a diferencia de gobiernos pasados.
"García Luna no se hizo en un gobierno, García Luna se hizo a lo largo de los gobiernos del PRI y del PAN y la consecuencia desastrosa para el país", dice.
EP: ¿Cómo va a actuar el partido para evitar que se amenace a candidatos y se continúe con la gobernanza criminal?
AM: Nosotros consideramos que la atención a las causas y la no impunidad y la persecución a quienes se dedican a actividades delictivas no es una o la otra, es una y la otra. Y creo que en ese camino vamos bien, porque ha habido una reducción. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el gobierno tiene que seguir trabajando en ello y desde el partido nosotros tenemos que escoger a buenos candidatos y darle toda la protección al que lo necesite y quien requiera protección para poder hacer su proselitismo.