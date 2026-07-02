Morena depurará a 175 aspirantes en el primer filtro para las gubernaturas en juego en elecciones 2027

De los 277 perfiles registrados rumbo a las elecciones de 2027, solo un máximo de 175 avanzará a la etapa de encuestas, el mecanismo con el que Morena definirá a sus 17 coordinadores estatales, quienes posteriormente se convertirán en sus aspirantes a las gubernaturas.

Una vez concluida la entrega de la documentación requerida –entre ella la solicitud de registro y el currículo con fotografía– los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones iniciarán la revisión y evaluación de cada expediente para determinar qué aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria y pueden continuar en el proceso interno.

El primer filtro para los 277 aspirantes consiste en cumplir requisitos como:

-No haber sido condenada o estar cumpliendo condena por delitos relacionados con violencia sexual, de género o familiar, corrupción o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o por faltas administrativas graves.

- No estar sujeto a una resolución condenatoria vigente por violencia política en contra de las mujeres en razón de género o encontrarse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

-No ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias o haber cubierto íntegramente los adeudos correspondientes.

Además, la Comisión considerará como parte de los criterios de elección que sus aspirantes tengan el compromiso “con los principios y causas” como el “rechazo al influyentismo, al amiguismo, al nepotismo y a cualquier práctica en la que se empleen vínculos personales o familiares para acceder a espacios dentro de la estructura del partido”.

Para “blindarse” de que se cuelen aspirantes que tengan algún tipo de vínculo con el narcotráfico, la convocatoria de Morena plantea que los aspirantes deben ser considerados por el pueblo como “personas honestas, de inobjetable trayectoria” y comprometidas con los principios de la Cuarta Transformación.