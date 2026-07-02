Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Morena depurará a 175 aspirantes en el primer filtro para las gubernaturas en juego en elecciones 2027

Con 277 aspirantes inscritos, Morena revisará cada perfil y, en los estados con más de seis registros, realizará un sondeo antes de la encuesta que definirá a los finalistas.
jue 02 julio 2026 04:03 PM
Añadir Expansión Política en Google
morena aspirantes filtros.jpg
Antes de definir a sus aspirantes, Morena revisará los perfiles de quienes se registraron como coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para determinar si cumplieron o no con los requisitos que establece la convocatoria. (Fotos: Cuartoscuro.)

La contienda interna de Morena rumbo a las elecciones de 2027 entra en su primera fase de depuración. Tras el cierre del registro de aspirantes a las coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones iniciará la revisión de los 277 perfiles inscritos, un proceso que perfila la eliminación de al menos 175 de ellos antes de la siguiente etapa.

Bajo la conducción de Citlalli Hernández, el órgano electoral del partido evaluará si los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria. El proceso se desarrolla bajo reglas más estrictas que en ciclos anteriores, luego de que Morena endureciera los criterios de elegibilidad para quienes buscan convertirse en candidatos a las gubernaturas y otros cargos de elección popular.

Publicidad

De los 277 perfiles registrados rumbo a las elecciones de 2027, solo un máximo de 175 avanzará a la etapa de encuestas, el mecanismo con el que Morena definirá a sus 17 coordinadores estatales, quienes posteriormente se convertirán en sus aspirantes a las gubernaturas.

Una vez concluida la entrega de la documentación requerida –entre ella la solicitud de registro y el currículo con fotografía– los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones iniciarán la revisión y evaluación de cada expediente para determinar qué aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria y pueden continuar en el proceso interno.

El primer filtro para los 277 aspirantes consiste en cumplir requisitos como:

-No haber sido condenada o estar cumpliendo condena por delitos relacionados con violencia sexual, de género o familiar, corrupción o delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas o por faltas administrativas graves.

- No estar sujeto a una resolución condenatoria vigente por violencia política en contra de las mujeres en razón de género o encontrarse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

-No ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias o haber cubierto íntegramente los adeudos correspondientes.

Te puede interesar:

Morena instala comités en municipios de todo México para prepararse rumbo a las elecciones 2027
México

Morena inicia organización territorial rumbo a las elecciones de 2027

Además, la Comisión considerará como parte de los criterios de elección que sus aspirantes tengan el compromiso “con los principios y causas” como el “rechazo al influyentismo, al amiguismo, al nepotismo y a cualquier práctica en la que se empleen vínculos personales o familiares para acceder a espacios dentro de la estructura del partido”.

Para “blindarse” de que se cuelen aspirantes que tengan algún tipo de vínculo con el narcotráfico, la convocatoria de Morena plantea que los aspirantes deben ser considerados por el pueblo como “personas honestas, de inobjetable trayectoria” y comprometidas con los principios de la Cuarta Transformación.

Publicidad

“La Comisión Nacional de Elecciones validará los registros, verificará el cumplimiento de los requisitos documentales y de elegibilidad aplicables y revisará las solicitudes presentadas, con los elementos de decisión necesarios, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Estatuto de Morena”, dice la convocatoria.

Más allá de lo que presenten o declaren los aspirantes, la Comisión de Elecciones tendrá que realizar investigaciones sobre los perfiles registrados. A los interesados se les pidió firmar una “carta de consentimiento” mediante la cual el aspirante autoriza a la Comisión Nacional de Elecciones realizar las consultas necesarias para comprobar que no haya antecedentes penales.

Lilia Gómez Jiménez, doctora en Estudios Sociales por UAM y catedrática de la UACM, explica que con los nuevos filtros, Morena busca dotar de confiabilidad su proceso interno.

"Morena busca mostrarle al pueblo de México que son fieles a a sus principios, por eso ese filtro de elegibilidad. El registro de aspirantes conlleva a que se recurra a las instancias necesarias para revisar los precedentes penales, que no haya deudores alimenticios, que las trayectorias sean de perfiles idóneos y sobre todo a algo que han buscado dejar muy en claro, que es que van a sacar a toda persona que tenga vínculos con el crimen organizado. Eso va a ser un pilar fuerte del cual van a querer sujetarse para darle mayor legitimidad a este proceso", explica.

Conoce más:

Aspirantes a gobernadores en Morena ignoran a Sheinbaum y se promocionan
México

Aspirantes de Morena a gubernaturas ignoran reglas y se adelantan a la carrera 2027

Levantarán sondeos previo a encuesta

Un segundo filtro que aplicará Morena está relacionado con la cantidad de aspirantes que levantaron la mano para buscar la coordinación. En algunas entidades se registraron solo tres aspirantes como en Baja California, pero en otras hasta 16, como en Guerrero.

citlalli hernández.jpeg
La comisión a cargo de Citlalli Hernández estará a cargo de la revisión de perfiles para definir qué candidatos serán incorporados a las encuestas. (Foto: Morena.)

Publicidad

De acuerdo con la convocatoria, hasta seis perfiles se integrarán en las encuestas para definir a cada uno de los coordinadores por entidad, por lo que, en los estados donde hay más de seis que cumplan con los requisitos, se aplicará un sondeo para determinar los perfiles más populares.

“Cuando se registren más de seis personas para una misma coordinación, la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la realización de un sondeo de opinión, con el objeto de identificar hasta a seis personas con mayor reconocimiento territorial, quienes podrán ser consideradas para la etapa de encuesta o estudio de opinión correspondiente”, se lee en la convocatoria.

En aquellos estados donde sean menos de seis los aspirantes, la comisión podrá incluir otros perfiles.

Esto generará que la lista de 277 aspirantes se reduzca a 102, los cuales serán medidos a su vez en las encuestas que se levantarán pasando el Mundial de futbol de la FIFA. En esta primera etapa del proceso interno, 175 perfiles quedarán fuera.

“La Comisión Nacional de Elecciones en ejercicio de sus atribuciones realizará la valoración y calificación integral de los perfiles registrados, considerando entre otros elementos su trayectoria política y social, antecedentes, reconocimiento territorial, atributos éticos, afinidad con los principios y valores del movimiento, así como la documentación presentada y la participación en actividades de formación política impulsadas por Morena”, dice la convocatoria.

Te puede interesar:

Séptimo Consejo Extraordinario Nacional Morena
México

Elecciones 2027 apresuran cambios estratégicos en gabinete de Sheinbaum y en Morena

Si en alguno de los 17 estados solo uno de los registros cumple con los requisitos, este tendrá carácter definitivo por lo que se convertiría en Coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Los perfiles que avale la Comisión Nacional de Elecciones deberán ajustarse al principio de paridad de género. En consecuencia, la definición de las 17 coordinaciones estatales –que posteriormente darán paso a las candidaturas a las gubernaturas– deberá garantizar que al menos nueve sean encabezadas por mujeres y ocho por hombres.

Para la catedrática de la UACM, es justo en la encuesta dónde puede haber más tensión entre los morenistas y no por el método en sí, si no por los resultados que arroje.

"El problema de la encuesta no es la encuesta como ejercicio, como levantamiento de datos en cuanto a preferencias. El problema es con qué encuestadoras van a trabajar, hasta qué punto la credibilidad de esas encuestadoras puede sostener los resultados que ellos van a presentar", comenta.

Luego vendrán los recorridos

A cada uno de los aspirantes que se registraron, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, les entregó una guía para realizar asambleas “en defensa de la soberanía”.

Hasta que se les apruebe el registro por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes podrán salir a las calles para informar a los mexicanos los logros de la Cuarta Transformación

“Deberán llevar a cabo recorridos casa por casa, reuniones vecinales, organización de asambleas en plazas y/o lugares públicos, cuando las condiciones climáticas o logísticas así lo requieran, también podrán realizarse en espacios cerrados; lo anterior con el objetivo de informar al pueblo de México sobre los logros de la Cuarta Transformación, fortalecer la organización territorial del movimiento, impulsar la integración y consolidación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y actividades en defensa la Soberanía Nacional”, dice la convocatoria.

Las personas cuyo registro no haya sido otorgado por la Comisión Nacional de Elecciones, no podrán realizar las actividades”
Convocatoria de Morena.

Morena incorporó un criterio para evitar que haya dispendio durante la realización de estas asambleas.

“Queda prohibida la realización de campañas dispendiosas, anuncios espectaculares, o la erogación de recursos contraria a los principios de austeridad que caracterizan a nuestro movimiento”.

Te puede interesar:

Morena pone las reglas para los aspirantes en las elecciones 2027: los candados que les impiden participan
México

Morena pone candados a aspirantes: sin procesos judiciales y con juego limpio interno

Además, prohibió el uso de recursos públicos, la intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes, la utilización de programas sociales para influir indebidamente en el desarrollo del proceso.

Y para blindarse de divisiones y fracturas, Morena también solicitó a sus aspirantes firmar cartas compromiso de que aceptarán los resultados, de que cumplen con los principios de la Cuarta Transformación, de que conocen la convocatoria y asumen sus reglas y que no tienen antecedentes penales y la Comisión puede solicitar información judicial para confirmarlo.

Para Lilia Gómez, alargar el proceso electoral para la definición de sus aspirantes también permitirá al partido "blindarse" ante una posible desbandada de quienes, al estar inconformes, opten por buscar cabida en otro instituto político.

"La estrategia de Morena es un proceso en el que se está buscando contención, es decir, están tratando de evitar desbandadas anticipadas", comenta.

Tags

Morena Elecciones México 2027 Gobernadores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad