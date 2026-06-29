Las encuestas y filtros de seguridad centran los retos de Morena para candidatos rumbo al 2027

Con el arranque de su proceso interno para definir a sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027, Morena enfrenta diversos retos que van más allá de mantener la unidad: que el método de la encuesta convenza a morenistas y aliados para mantener la unidad y que no se filtre ningún perfil vinculado con el crimen organizado.
La semana pasada, Morena dio el primer paso en la carrera por las elecciones de año próximo. Por cinco días, decenas de morenistas acudieron a registrarse al World Trade Center para ser coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura de la que surgirán los candidatos a gobernador.
En cinco días, se recibieron 277 registros:113 corresponden a Morena y 164 a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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Citllali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, que está a cargo del proceso de la definición de los aspirantes, reconoce que el reto para Morena no es la oposición, sino los propios morenistas.
“La oposición no ha renovado cuadros, no tiene un proyecto de nación, se caracterizan por ser personajes que quieren negocios, que quieren regresar al poder para robar. Nuestro reto, por supuesto, sin confiarnos, es fundamentalmente interno porque hemos crecido mucho”, dijo a Expansión Política.
A la que será la primera elección sin la figura de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, Morena busca un proceso terso, que no termine en fracturas como llegó a suceder en la izquierda y sobre todo, en la que se postulen a personas “honestas y de inobjetable trayectoria”.
Cruzado por las acusaciones contra el narcotráfico contra algunos de sus militantes desde el gobierno de Estados Unidos, Morena endureció los filtros para elegir a sus aspirantes.
En este proceso, para figurar en la boleta electoral con las siglas de Morena, no bastará con cumplir con los requisitos constitucionales como ser mexicano o ser originario o residente de la entidad de interés a gobernar, también deberán ser personas "honestas" y con "inobjetable trayectoria".
“Deberán contar con aceptación, cercanía con el pueblo de México y reconocimiento popular; ser consideradas por el pueblo como personas honestas, de inobjetable trayectoria y comprometidas con los principios de la Cuarta Transformación; así como contar con los atributos ético-políticos estatutarios que les permitan llevar el mensaje de este partido a cada puerta, colonia, barrio, comunidad, pueblo y municipio”, dice la convocatoria para definir a los coordinadores y futuros candidatos a gobernador.
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El nuevo filtro surge luego de que hace unas semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a 10 políticos mexicanos de tener vínculos con el narcotráfico, entre ellos el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y otros políticos sinaloenses.
Además de sus documentos básicos, los aspirantes debieron entregar para su registro una carta de consentimiento para autorizar a la Comisión Nacional de Elecciones a “realizar las consultas que estime necesarias respecto de no antecedentes penales, en el formato que para tal efecto emita dicha Comisión”.
Citllali Hernández reconoce que no hay ningún partido político está exento de que "se cuele" algún perfil con vínculos con el crimen, pero en este proceso de definición de aspirantes, serán cuidadosos de que no suceda.
Vamos a ser muy cuidadosos para que no se cuele absolutamente nadie”
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones.
La preocupación para Morena viene desde hace algunas semanas, por lo que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum propuso crear la Comisión de Integridad de Candidaturas adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE) a través de cambios a la ley electoral que fueron avalados por el Congreso.
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Las dudas sobre encuesta
Como ha sucedido en otros procesos internos de Morena, la encuesta enfrenta el reto de generar certeza entre sus aspirantes.
Aunque entre los anotados a coordinador hay quienes confían en sus resultados, otros no. Uno de ellos es Victoriano Wences, dirigente estatal del PT en Guerrero, quien sin dudarlo afirmó que "confía más en Dios que en las encuestas".
“Yo confió más en Dios, aunque también voy a dar el voto de confianza de que Morena van a transitar por un acuerdo muy serio y que las encuestas van a ser responsables”, dijo después de presentar su registro como aspirante a coordinador.
La veracidad de las encuestas ha sido una duda recurrente entre quienes han participado en procesos internos de Morena.
Aldo Muñoz Armenta, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, explica que esa duda se entiende porque el método puede ser utilizado para justificar decisiones tomadas.
“Con la encuesta quedan muchas dudas sobre validez porque algunas ocasiones se termina designando como candidatos a los cercanos al grupo de poder”, comenta.
Una de las bases de la convocatoria de Morena establece que los ejercicios que levantará la Comisión de Encuestas, podrán contar con “dos encuestas espejo realizadas por empresas de reconocido prestigio cuando la Comisión Nacional de Elecciones así lo determine”, pero integrantes del PT y del PVEM piden que sí se realicen.
“Estamos muy contentos, pero también muy preocupados por lo que hemos pedido encuestas espejo para que se pueda ver realmente el ánimo de la gente”, dijo Wences, quien ha manifestado que en este proceso electoral en Michoacán, el PT debió contender solo.
Piden "piso parejo"
Pero la encuesta no es la única duda que deja el proceso interno, también los mismos morenistas piden “piso parejo” en la definición del aspirante.
Uno de ellos fue el senador con licencia Raúl Morón Orozco, quien manifestó que no tiene garantía de que el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se mantendrá al margen del proceso.
No, no tengo certeza. La convocatoria es específica en señalar que quien transgreda algún precepto de la convocatoria, la penalidad es que se quita la candidatura. Entonces yo creo que todos van a ser cuidadosos”
Raúl Morón, aspirante a coordinador de Guerrero.
Reyna Celeste Ascencio, senadora con licencia, pidió que no haya “cargada” hacia alguno de los aspirantes y que quienes se mantienen en cargos públicos respeten.
“Cada uno debe respetar las instituciones y las dependencias donde trabajamos. Apelo a que los compañeros se conduzcan con respeto”, dijo una de las aspirantes más jóvenes para coordinadora de Michoacán.
La unidad, el reto permanente
Parte de los retos de Morena es su proceso interno es la unidad, ya que en algunas entidades donde habrá elecciones en los próximos comicios aún no hay acuerdos debido a las diferencias que hay sobre la elección de los coordinadores.
El caso más conocido es el de San Luis Potosí, donde la principal contendiente del PVEM, Ruth González Silva, no se registró en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en dicha entidad, ya que no cumple con el requisito contra el nepotismo, debido a que es esposa del actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo.
Desde marzo, Morena estableció que no apoyaría las candidaturas de aquellas personas que fueran familiares, hasta en cuarto grado, de quienes ocupan el cargo que buscarán en 2027.
“Hay una definición por parte de Morena de auto-regulación en lo que denominan, que yo tengo otra definición, de nepotismo, que no había viabilidad para que un familiar poder suceder a otro en determinado puesto. Ante eso, creímos que lo ideal es no participar en los registros”, declaró Arturo Escobar, coordinador nacional del PVEM.
Sin embargo, Escobar no descartó que más adelante se puedan poner de acuerdo en ir juntos para la gubernatura de San Luis Potosí o si Morena y el PVEM se mantienen en la misma posición, el Verde irá solo en dicho estado.
El otro estado donde hay acuerdos, pero esta vez es con el PT es en Baja California. El lunes 22 de junio, la aspirante de este partido, Montserrat Caballero, se registró en la contienda, pero exigió piso parejo para elegir coordinador de la Defensa de la Transformación en la entidad.
Jaime Bonilla, quien es líder del PT en Baja California, señaló que si no se cumple el piso parejo, su partido podría ir solo en las elecciones de dicha entidad. Ello porque se ha acusada la gobernadora Marina del Pilar intervenir en la elección del coordinador, al respaldar tanto a Armando Anaya como a Julieta Ramírez.
El exmorenista agregó que tampoco han decidido si a Montserrat Caballero la someterán a la encuesta que realizará Morena para elegir a quien encabezará los trabajos en Baja California, pero sostuvo que por el momento ella es la candidata del PT.
“No estamos endiosados en hacer una alianza, queremos ver cómo todo se va desenvolviendo para que el PT tome sus decisiones. Claro, siempre hay la posibilidad de ir solos”, mencionó.
En Campeche también hubo conflicto. Esto se debe a que el PT registró a Gerardo Sánchez Sansores como su principal aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en dicho estado Esta inscripción generó problema con la actual mandataria Layda Sansores, quien es tía del solicitante, pues lo acusó de “traición” al unirse al PT y buscar ser gobernador. Además, la mandataria comentó que la aspiración de su sobrino comenzó con un “chiste”.
“Es muy duro, ves cómo la ambición que se transforma en chiste y luego en obsesión. Es una obsesión y que a como diera lugar él tenía que llegar a estar en las encuestas para ser candidato a gobernador”, dijo la mandataria, ya que recordó que Sánchez Sansores trabajo con ella en el estado.
Los estados más peleados
De las coordinaciones que Morena elegirá, Guerrero es el más competido, pues al menos 16 aspirantes se registraron para contender para ser quien encabece los trabajos rumbo a la renovación de la gubernatura que hoy está a cargo de Evelyn Salgado.
Entre los anotados están exfuncionarios federales, experredistas y alcades con licencia, entre ellos: Rogelio Ortega , Iván Hernández , José Ojeda, Karen Castrejón, Genaro Vázquez, Zeferino Gómez, Pablo Amílcar Sandoval , Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez, Aidé Ibarez, Abelina López, Victoriano Wences, Beatriz Mojica, Alberto López, Rubén y María Guadalupe Eguiluz.
Michoacán es otra de las entidades que más aspirantes a coordinador registró con 11 interesados: Reyna Celeste Ascencio, María Fabiola Alanís, Gabriela Desireé Molina, Raúl Morón, Ernesto Núñez, Gladyz Butanda, Netzahualcóyotl Alanís Luna, Carlos Torres, Ana Lilia Guillén, Esteban González y Netzahualcóyotl Alanís Pedraza.
De acuerdo con la convocatoria, solo seis aspirantes por estado podrán ser integrados a la encuesta, para ello se realizará un sondeo que permita identificar quiénes tienen el mayor reconocimiento territorial.
"Cuando se registren más de seis personas para una misma Coordinación, la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la realización de un sondeo de opinión, con el objeto de identificar hasta a seis personas con mayor reconocimiento territorial, quienes podrán ser consideradas para la etapa de encuesta o estudio de opinión correspondiente", dice la base sexta.
Morena tiene hasta el 31 de diciembre para definir a sus aspirantes, pero de acuerdo con la dirigencia, será pasando el Mundial de futbol cuando levanten los sondeos y así definan a quienes encabezarán los trabajos rumbo a las elecciones de 2027 y más tarde abanderen al partido que busca retener las 13 que hoy gobierna junto a sus aliados y, de ser posible, ganar las que hoy están a cargo de la oposición: Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León.