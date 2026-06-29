Las encuestas y filtros de seguridad centran los retos de Morena para candidatos rumbo al 2027

La unidad, el reto permanente

Parte de los retos de Morena es su proceso interno es la unidad, ya que en algunas entidades donde habrá elecciones en los próximos comicios aún no hay acuerdos debido a las diferencias que hay sobre la elección de los coordinadores.

El caso más conocido es el de San Luis Potosí, donde la principal contendiente del PVEM, Ruth González Silva, no se registró en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en dicha entidad, ya que no cumple con el requisito contra el nepotismo, debido a que es esposa del actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo.

Desde marzo, Morena estableció que no apoyaría las candidaturas de aquellas personas que fueran familiares, hasta en cuarto grado, de quienes ocupan el cargo que buscarán en 2027.

“Hay una definición por parte de Morena de auto-regulación en lo que denominan, que yo tengo otra definición, de nepotismo, que no había viabilidad para que un familiar poder suceder a otro en determinado puesto. Ante eso, creímos que lo ideal es no participar en los registros”, declaró Arturo Escobar, coordinador nacional del PVEM.

Sin embargo, Escobar no descartó que más adelante se puedan poner de acuerdo en ir juntos para la gubernatura de San Luis Potosí o si Morena y el PVEM se mantienen en la misma posición, el Verde irá solo en dicho estado.

El otro estado donde hay acuerdos, pero esta vez es con el PT es en Baja California. El lunes 22 de junio, la aspirante de este partido, Montserrat Caballero, se registró en la contienda, pero exigió piso parejo para elegir coordinador de la Defensa de la Transformación en la entidad.

Jaime Bonilla, quien es líder del PT en Baja California, señaló que si no se cumple el piso parejo, su partido podría ir solo en las elecciones de dicha entidad. Ello porque se ha acusada la gobernadora Marina del Pilar intervenir en la elección del coordinador, al respaldar tanto a Armando Anaya como a Julieta Ramírez.

El exmorenista agregó que tampoco han decidido si a Montserrat Caballero la someterán a la encuesta que realizará Morena para elegir a quien encabezará los trabajos en Baja California, pero sostuvo que por el momento ella es la candidata del PT.

“No estamos endiosados en hacer una alianza, queremos ver cómo todo se va desenvolviendo para que el PT tome sus decisiones. Claro, siempre hay la posibilidad de ir solos”, mencionó.

(Foto: Morena)

En Campeche también hubo conflicto. Esto se debe a que el PT registró a Gerardo Sánchez Sansores como su principal aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en dicho estado Esta inscripción generó problema con la actual mandataria Layda Sansores, quien es tía del solicitante, pues lo acusó de “traición” al unirse al PT y buscar ser gobernador. Además, la mandataria comentó que la aspiración de su sobrino comenzó con un “chiste”.

“Es muy duro, ves cómo la ambición que se transforma en chiste y luego en obsesión. Es una obsesión y que a como diera lugar él tenía que llegar a estar en las encuestas para ser candidato a gobernador”, dijo la mandataria, ya que recordó que Sánchez Sansores trabajo con ella en el estado.

(Foto: Morena.)

Los estados más peleados

De las coordinaciones que Morena elegirá, Guerrero es el más competido, pues al menos 16 aspirantes se registraron para contender para ser quien encabece los trabajos rumbo a la renovación de la gubernatura que hoy está a cargo de Evelyn Salgado.

Entre los anotados están exfuncionarios federales, experredistas y alcades con licencia, entre ellos: Rogelio Ortega , Iván Hernández , José Ojeda, Karen Castrejón, Genaro Vázquez, Zeferino Gómez, Pablo Amílcar Sandoval , Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez, Aidé Ibarez, Abelina López, Victoriano Wences, Beatriz Mojica, Alberto López, Rubén y María Guadalupe Eguiluz.

Michoacán es otra de las entidades que más aspirantes a coordinador registró con 11 interesados: Reyna Celeste Ascencio, María Fabiola Alanís, Gabriela Desireé Molina, Raúl Morón, Ernesto Núñez, Gladyz Butanda, Netzahualcóyotl Alanís Luna, Carlos Torres, Ana Lilia Guillén, Esteban González y Netzahualcóyotl Alanís Pedraza.

De acuerdo con la convocatoria, solo seis aspirantes por estado podrán ser integrados a la encuesta, para ello se realizará un sondeo que permita identificar quiénes tienen el mayor reconocimiento territorial.

"Cuando se registren más de seis personas para una misma Coordinación, la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la realización de un sondeo de opinión, con el objeto de identificar hasta a seis personas con mayor reconocimiento territorial, quienes podrán ser consideradas para la etapa de encuesta o estudio de opinión correspondiente", dice la base sexta.

Morena tiene hasta el 31 de diciembre para definir a sus aspirantes, pero de acuerdo con la dirigencia, será pasando el Mundial de futbol cuando levanten los sondeos y así definan a quienes encabezarán los trabajos rumbo a las elecciones de 2027 y más tarde abanderen al partido que busca retener las 13 que hoy gobierna junto a sus aliados y, de ser posible, ganar las que hoy están a cargo de la oposición: Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León.

