EU acusa de narcoterrorismo a líder "Los Rugrats", facción del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la acusación incluye los delitos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material a actividades terroristas, una figura legal que hasta ahora no había sido aplicada contra un presunto integrante de un cártel mexicano.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Páez Pereda desempeñó un papel relevante dentro de la estructura de "Los Mayos", una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa, y que encabezaba a "Los Rugrats", un brazo armado presuntamente vinculado con operaciones del grupo criminal.

Today, @SDCAnews announced the unsealing of an indictment charging Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a violent wing of the Sinaloa Cartel called “Los Rugrats,” with Narcoterrorism and Material Support of… pic.twitter.com/ZFLUT5YXsa — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 7, 2026

La imputación se produce en el contexto de la política de Estados Unidos de ampliar el uso de herramientas legales para perseguir a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, especialmente después de que varios cárteles mexicanos fueran designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Con este caso, el Departamento de Justicia busca abrir una nueva vía para procesar a presuntos integrantes de grupos criminales bajo cargos relacionados con terrorismo, además de los delitos tradicionales asociados al narcotráfico.