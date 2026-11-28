El legislador apuntó que el anteproyecto fue elaborado y circulado mucho antes que los académicos acudieran al INE a expresar y contrastrar posturas sobre la representación proporcional.
"No deben copiar las malas prácticas que se dan en el Congreso, de hacer foros solo para lavar la cara y llenar el expediente. Me remito a los hechos: el 22 de noviembre se circula este proyecto de acuerdo, esto quiere decir que no iban a tomar en cuenta a los expertos. El 26 de noviembre se hace el foro y el 27 de noviembre sesiona la comisión", dijo.
Por su parte, Víctor Hugo Sondón, el representante del PAN, advirtió que la autoridad electoral tenía la responsabilidad de organizar un foro serio, plural y sustantivo.
"Esta autoridad no puede simular apertura al diálogo cuando la decisión ya está tomada. No necesitamos eventos formales ni testimoniales que sirvan para cumplir una formalidad, necesitamos espacios de trabajo con verdadera voluntad de corregir las deficiencias", sentenció.
Sin embargo, el consejero Arturo Chávez les respondió que el Foro Perspectivas y Dilemas de la Representación Proporcional no era vinculante y se llevó a cabo con el único propósito de debatir ideas.
"El Foro no era resolutivo, no será el único, pero no tiene un carácter vinculante con las decisiones que tiene esta Comisión, hubo consejerías que cambiaron su determinación, según lo explicado ayer, pero habemos consejerías que creemos que el proyecto aquí presentado atiende al principio de legalidad", zanjó.