Jurídicamente esta situación fue posible porque el tope fijado en 8% se aplica a cada una de las fuerzas en lo individual, pero no en su conjunto.

La oposición acusó que la fórmula de asignación de "pluris" permitió la integración de una "falsa mayoría calificada" en la Cámara Baja, que la ciudadanía no avaló con sus votos y que ayudó al partido en el poder a aprobar decenas de reformas constitucionales.

Los Consejeros Arturo Chávez, Arturo Castillo y Norma de la Cruz avalaron ayer este anteproyecto, que será discutido y votado de manera definitiva en el Consejo General del INE este lunes 30 de noviembre.

Castillo propone atender 'distorsión' con candados

El Consejero Arturo Castillo avaló en lo general el anteproyecto y reconoció que se trataba del tema más importante de cara la elección del próximo 6 de junio, pues estipula las reglas para la conformación del Poder Legislativo.

Admitió que era necesario cuidar los criterios de sobrerrepresentación que se generaban en las coaliciones; sin embargo, se dijo imposibilitado para cambiar 30 años de interpretación del artículo 54 constitucional.



"Yo no comparto esta solución, porque se le está pidiendo al INE que por la vía interpretativa modifique el texto constitucional para agregar la palabra 'coaliciones'", aseveró.

En cambio, el Consejero llevó a la mesa dos propuestas para frenar "la transferencia indiscriminada de triunfos entre los partidos": restringir las fechas de los mecanismos de afiliación efectiva y agregar un candado de "fuerza electoral efectiva".

El consejero señaló que la afiliación efectiva tendría que aplicarse a partir del próximo 30 de noviembre, fecha en que el acuerdo llega al Consejo General.