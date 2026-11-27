En menos de dos años, dos titulares del Poder Ejecutivo, ambos de Morena, cambiaron de postura en el tema de la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo; incluso, ahora se invita a todo aquel que quiera modificar la fórmula de asignación de plurinominales a esperar a que pasen las elecciones de 2027.
Sobrerrepresentación: un tema en el que AMLO y Sheinbaum no tienen la misma postura
En menos de dos años, dos titulares del Poder Ejecutivo, ambos de Morena, cambiaron de postura en el tema de la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo; incluso, ahora se invita a todo aquel que quiera modificar la fórmula de asignación de plurinominales a esperar a que pasen las elecciones de 2027.
Sheinbaum niega sobrerrepresentación
La presidenta Claudia Sheinbaum niega que Morena esté sobrerrepresentado y asegura que la Ley Federal de Procedimientos Electorales es clara sobre que los límites en las designaciones son para partidos y no coaliciones.
“Es falso que haya una sobrerrepresentación, falso. Esta Ley la aprobaron el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano y el PRD, en su momento. Ellos la redactaron, ellos la aprobaron”, dijo la presidenta.
Recordó que la fórmula se aplicó así en las elecciones de 2015, en las de 2018, en las de 2021 y 2024, por lo que consideró debe aplicarse igual en la elección que viene cuando se renovará la Cámara de Diputados.
“Y así, tal cual, debe a plicarse en el 2027, porque es la Ley. Ese es mi punto de vista, obviamente el INE y el Tribunal tienen la última palabra”, afirmó el jueves.
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En su conferencia de este viernes, la presidenta dijo que si se quiere modificar la fórmula para la asignación de diputados federales plurinominales, habrá que hacer el cambio en la legislación pero pasada la elección de 2027.
"¿Quieren cambiar la ley electoral?, pues espérense a después de la elección del 2027 y propónganlo si es que procede y si es que los partidos políticos en ese momento deciden que se requiere una reforma electoral", sostuvo.
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Años atrás, AMLO la reconoció
Antes de dejar el cargo, el entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Morena y sus aliados estarían sobrerrepresentados en la legislatura que entró en septiembre de 2024.
“Dicen ‘cómo si sacaron 52%, 55%, van a tener 66%, hay una sobrerrepresentación’; sí, así lo establece la ley, la ley de leyes, así está en la Constitución, pero también es cómo se quiera interpretar”, dijo en julio de ese año.
El entonces presidente consideró que esa sobrerrepresentación no dañaba la democracia porque ocurrió por una decisión del pueblo.
“Sí, pero es la voluntad del pueblo, el pueblo decidió esto, esto es lo que decidió el pueblo. Entonces, como no le conviene a la oligarquía y a sus voceros y achichincles, con todo respeto, pues ya no es válido el voto”, comentó.
El tema en la agenda 2026-2027
La sobrerrepresentación ocurre cuando una fuerza política tiene más escaños que el voto recibido en las urnas.
El artículo 54 de la Constitución Política regula la elección de los 200 diputados federales que se asignan a los partidos políticos por representación proporcional. Ese mismo artículo establece topes en la asignación de legisladores plurinominales, entre ellas: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados y que el porcentaje de legisladores para un partido no puede ser mayor a 8 puntos porcentuales de la votación emitida.
En los últimos días, la sobrerrepresentación generó polémica porque exconsejeros electorales y políticos de oposición consideran que las reglas para la designación de diputados aplican para coaliciones y no por partido.
Los efectos de la sobrerrepresentación
La sobrerrepresentación no solo se ha dado con Morena y aliados. En 2012, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto y el PRI, PVEM eran mayoría en el Legislativo, también estuvieron sobrerrepresentados por 0.2%, que se traducía en un diputado extra.
Sin embargo, la alerta está encendida porque en 2018, Morena logró una sobrerrepresentación, casi al doble de la permitida: 15.9%.
Cuando la sobrerrepresentación se da tiene efectos, entre ellos, aprobación de iniciativas constitucionales por una mayoría artificial.
“Los efectos de la mayoría calificada artificial en el Congreso se aprecian en la serie de reformas aprobadas en el primer periodo de la LXVI Legislatura, que han desfigurado el marco constitucional del país. Es el caso de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, lo que permitió la captura por la mayoría política del Poder Judicial, afectando su independencia y la división de poderes inherente a toda democracia constitucional”, plantea el artículo “Sobrerrepresentación anticonstitucional en la Cámara de Diputados: una reconstrucción de sus antecedentes”, escrito por el exconsejero electoral Ciro Murayama.
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Otros ejemplos, señala el artículo, son las reformas para ampliar las causas de prisión oficiosa, en contra de criterios expresos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, con lo cual se militariza la seguridad pública en el país.
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