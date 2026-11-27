Sheinbaum niega sobrerrepresentación

La presidenta Claudia Sheinbaum niega que Morena esté sobrerrepresentado y asegura que la Ley Federal de Procedimientos Electorales es clara sobre que los límites en las designaciones son para partidos y no coaliciones.

“Es falso que haya una sobrerrepresentación, falso. Esta Ley la aprobaron el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano y el PRD, en su momento. Ellos la redactaron, ellos la aprobaron”, dijo la presidenta.

Recordó que la fórmula se aplicó así en las elecciones de 2015, en las de 2018, en las de 2021 y 2024, por lo que consideró debe aplicarse igual en la elección que viene cuando se renovará la Cámara de Diputados.

“Y así, tal cual, debe a plicarse en el 2027, porque es la Ley. Ese es mi punto de vista, obviamente el INE y el Tribunal tienen la última palabra”, afirmó el jueves.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la ley es clara sobre la asignación de las diputaciones federales plurinominales. (Foto: Presidencia de México.)







En su conferencia de este viernes, la presidenta dijo que si se quiere modificar la fórmula para la asignación de diputados federales plurinominales, habrá que hacer el cambio en la legislación pero pasada la elección de 2027.

"¿Quieren cambiar la ley electoral?, pues espérense a después de la elección del 2027 y propónganlo si es que procede y si es que los partidos políticos en ese momento deciden que se requiere una reforma electoral", sostuvo.