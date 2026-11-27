La sugerencia de la presidenta Sheinbaum surge luego de que en un foro organizado por el INE, titulado “Perspectivas y dilemas de la representación proporcional en México”, el exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg, pidió acabar con la distorsión de la sobrerrepresentación, que anotó, ha beneficiado a Morena.

“En la Constitución dice que hay un tope, ¿para qué? Para no alterar la correlación que debe haber entre votos y escaños. Yo le pediría a los Consejeros del INE una sola cosa: que se acercaran a las reformas de 1996 y 2007 ¿por qué? Porque cuando hay dudas de cómo debe leerse una norma, a mí me enseñaron que habría que ir a la fuente”, comentó Woldenberg.



La presidenta defendió que la asignación de curules en el Legislativo es por partido y no por coalición. Esa, dijo, fue una fórmula que en su momento aprobaron los diputados de todas las fuerzas políticas, pero hoy rechazan.

"La Constitución y la Ley de Procedimientos Electorales es clarísima, no deja ningún sesgo para poder interpretar", resaltó.

Comentó que se hizo viral un video del expresidente del INE, Lorenzo Córdova, quien hace años explicaba que la asignación es por partidos, no por coaliciones.

El video al que la presidenta se refiere fue publicado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, en donde se escucha a Córdova explicar que el límite de asignación de curules de 8% es para partidos, no para coaliciones.

.@lorenzocordovav, cuando presidías el #INE, explicabas que el tope del 8% se calculaba por partido. Hoy le exiges al Instituto hacer exactamente lo contrario. El artículo 54 de la Constitución sigue diciendo «partido político». Lo que cambió fue tu postura. Escúchate.



Ahora que… pic.twitter.com/o6jnMLPZOe — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 26, 2026



En su opinión, el cambio de postura de algunos que hoy están contra la fórmula de la sobrerrepresentación responde a que no cuentan con apoyo de la población.

"¿Por qué dicen que no? Porque ha reducido en el país su reconocimiento de la población a estos partidos políticos y a estos personajes", dijo.