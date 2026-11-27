Ayer participé en el foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para analizar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Ahí presenté una propuesta concreta que busca privilegiar la voluntad ciudadana por encima de los acuerdos entre dirigencias partidistas plasmados en los convenios de coalición.
#ApuntesElectorales | La etiqueta o los votos: una salida a la sobrerrepresentación
Ayer participé en el foro organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para analizar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Ahí presenté una propuesta concreta que busca privilegiar la voluntad ciudadana por encima de los acuerdos entre dirigencias partidistas plasmados en los convenios de coalición.
Reconozco que el tema es complejo y no admite soluciones mágicas, pero es de la más alta relevancia para nuestro sistema democrático. En 2024 vimos cómo las reglas de coalición potenciaron una distorsión grave: aunque la Constitución tolera un margen de sobrerrepresentación de hasta 8 puntos porcentuales por partido, el bloque mayoritario alcanzó una sobrerrepresentación de 18.65%, obteniendo el 72.8% de las curules con el 54.15% de los votos.
Nadie exige proporcionalidad pura en un sistema mixto, pero tampoco es aceptable que la ingeniería partidista más que duplique el límite constitucional y termine vaciando de contenido el pluralismo político.
Frente a quienes sostienen que las autoridades electorales tienen las manos atadas por la literalidad de la norma, la historia de nuestra justicia electoral demuestra lo contrario. Sí existen alternativas y son jurídicamente viables. En 2021, ante la distorsión observada en 2018, el propio INE creó el criterio de afiliación efectiva y la Sala Superior del Tribunal Electoral lo confirmó por unanimidad (SUP-RAP-68/2021).
En aquel precedente quedó sentado que la función del INE no se reduce a dar por buena la información de los convenios, que las coaliciones no fueron diseñadas para distorsionar la representación proporcional y que ningún acuerdo entre partidos puede estar por encima de los principios constitucionales.
Hoy sabemos que la afiliación efectiva fue un gran paso, pero se quedó corta: en 2024 apenas corrigió 28 distritos, dejando intacta la mayor parte de la distorsión. El núcleo del problema está en la etiqueta o siglado. En los convenios de coalición, los partidos deciden de antemano a quién se le cuenta cada candidatura —una información que ni siquiera aparece en la boleta—, pero en las urnas ocurre sistemáticamente que el partido que sigla la candidatura no es el que aporta la mayoría de los votos para ganar el distrito.
La propuesta que puse sobre la mesa del INE es dar el siguiente paso evolutivo y transitar hacia un criterio de votación efectiva. Esto consiste en establecer que, única y exclusivamente para verificar los límites constitucionales de sobre y subrepresentación, cada triunfo de mayoría relativa obtenido en coalición se contabilice al partido que más votos aportó a esa victoria. Esta regla no cambia a las personas ganadoras ni restringe su libertad para afiliarse al partido o integrarse al grupo parlamentario que elijan; simplemente devuelve la fórmula a los votos reales de la ciudadanía.
Hoy es el momento oportuno para que las autoridades electorales aborden el tema. El argumento más sólido de 2024 fue que no se podían cambiar las reglas del juego una vez conocidos los resultados, por certeza jurídica.
A diferencia de entonces, hoy estamos a tiempo: el INE está por emitir el mecanismo de asignación de representación proporcional rumbo a las elecciones de 2027. Definir reglas claras, objetivas y previas al inicio del proceso no vulnera la certeza; al contrario, la fortalece.
El debate no es para beneficiar ni perjudicar a ninguna fuerza política. En democracia debemos diseñar las reglas bajo el velo de la ignorancia: lo que hoy favorece a unos, mañana puede afectarles. Lo que está en juego es garantizar la autenticidad de las elecciones y asegurar que el Congreso refleje el mandato de las urnas, no los acuerdos partidistas.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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