Reconozco que el tema es complejo y no admite soluciones mágicas, pero es de la más alta relevancia para nuestro sistema democrático. En 2024 vimos cómo las reglas de coalición potenciaron una distorsión grave: aunque la Constitución tolera un margen de sobrerrepresentación de hasta 8 puntos porcentuales por partido, el bloque mayoritario alcanzó una sobrerrepresentación de 18.65%, obteniendo el 72.8% de las curules con el 54.15% de los votos.

Nadie exige proporcionalidad pura en un sistema mixto, pero tampoco es aceptable que la ingeniería partidista más que duplique el límite constitucional y termine vaciando de contenido el pluralismo político.

Frente a quienes sostienen que las autoridades electorales tienen las manos atadas por la literalidad de la norma, la historia de nuestra justicia electoral demuestra lo contrario. Sí existen alternativas y son jurídicamente viables. En 2021, ante la distorsión observada en 2018, el propio INE creó el criterio de afiliación efectiva y la Sala Superior del Tribunal Electoral lo confirmó por unanimidad (SUP-RAP-68/2021).

En aquel precedente quedó sentado que la función del INE no se reduce a dar por buena la información de los convenios, que las coaliciones no fueron diseñadas para distorsionar la representación proporcional y que ningún acuerdo entre partidos puede estar por encima de los principios constitucionales.