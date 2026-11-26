Al recibir la designación, Adrián de la Garza afirmó que el objetivo será consolidar los gobiernos de Acción Nacional, defender la democracia y recuperar el orden y el rumbo del estado. También criticó la forma de gobernar de la actual administración estatal, a cargo de Samuel García, al señalar que las redes sociales no se traducen en bienestar ni en calidad de vida para la población.

Seguimos defendiendo a México desde Nuevo León. ¡Muchas felicidades a los nuevos Coordinadores de la Defensa de la #PatriaFamiliaYLibertad, @MauFarahG en San Pedro Garza García y @chaledelafuente en San Nicolás de los Garza! Les deseo mucho éxito en esta nueva responsabilidad. https://t.co/u3GlAdCi0b — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 27, 2026



"Se acabó la fiesta, se acabó la improvisación, se acabó el gobernar a través de las redes sociales, porque eso no se traduce en bienestar, tranquilidad y calidad de vida para la gente", expresó.

Por su parte, Mauricio Farah sostuvo que la ciudadanía de San Pedro demanda resultados en materia de seguridad, servicios públicos y movilidad, mientras que Carlos de la Fuente destacó el desempeño de los gobiernos panistas en San Nicolás y San Pedro, particularmente en la prestación de servicios y el mantenimiento de espacios públicos.

Al encabezar la entrega de nombramientos, Jorge Romero aseguró que el PAN impulsará un Nuevo León enfocado en el trabajo y alejado de la frivolidad, además de reivindicar el papel del estado como uno de los motores económicos del país.