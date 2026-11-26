Al recibir la designación, Adrián de la Garza afirmó que el objetivo será consolidar los gobiernos de Acción Nacional, defender la democracia y recuperar el orden y el rumbo del estado. También criticó la forma de gobernar de la actual administración estatal, a cargo de Samuel García, al señalar que las redes sociales no se traducen en bienestar ni en calidad de vida para la población.
"Se acabó la fiesta, se acabó la improvisación, se acabó el gobernar a través de las redes sociales, porque eso no se traduce en bienestar, tranquilidad y calidad de vida para la gente", expresó.
Por su parte, Mauricio Farah sostuvo que la ciudadanía de San Pedro demanda resultados en materia de seguridad, servicios públicos y movilidad, mientras que Carlos de la Fuente destacó el desempeño de los gobiernos panistas en San Nicolás y San Pedro, particularmente en la prestación de servicios y el mantenimiento de espacios públicos.
Al encabezar la entrega de nombramientos, Jorge Romero aseguró que el PAN impulsará un Nuevo León enfocado en el trabajo y alejado de la frivolidad, además de reivindicar el papel del estado como uno de los motores económicos del país.