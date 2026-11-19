Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reaccionaron en contra de la propuesta de expresidentes del organismo a reintegración el Consejo General en pleno proceso electoral tras la salida de Guadalupe Taddei, señalada por presuntos actos de corrupción.
En conferencia de prensa, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova y José Woldenberg urgieron al Congreso de la Unión a aprobar una reconformación del Consejo General y recordaron que no solo Guadalupe Taddei llegó al organismo por decisión de la mayoría morenista.
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También pidieron a la Cámara de Diputados definir el nombramiento de su sustituta y advirtieron que mientras más tiempo permanezca el Instituto con una presidencia provisional, más se debilitará su credibilidad.
Responden consejeros
El consejero Uuc-Kib Espadas rechazó las críticas relacionadas con la dignidad de quienes integran actualmente el organismo. “Si acusan a alguien de indigno, que lo digan, yo no tengo nada qué responder a esa tontería”, expresó.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey calificó de irresponsable la propuesta.
“Creo que es absolutamente irresponsable, estamos en noviembre y estamos a nada de empezar las precampañas; los procesos electorales ya empezaron en casi todo el país, me parece absolutamente irresponsable”, indicó ante medios de comunicación.
Por su parte, la presidenta interina del INE, Blanca Cruz, defendió la capacidad del Consejo General para asumir la conducción del organismo durante este periodo, y aseguró que las consejerías tienen el compromiso de garantizar el funcionamiento del Instituto y evitar obstáculos en sus actividades.
“Esta es una alta responsabilidad que tenemos que cumplir, que el compromiso ha sido asumirlo con esta diligencia, con esta colegialidad y siempre con un claro fin, hacer de este instituto, el Instituto Nacional Electoral, que no vayamos a tener ningún inconveniente, ningún obstáculo”, afirmó.
Cuestionada sobre el reto de continuar al frente del organismo durante el proceso electoral rumbo a 2027, Cruz respondió que tiene 15 años de experiencia en materia electoral y en la conducción de procesos, además de que no estará sola, pues las otras 10 consejerías también afrontarán el desafío.
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Los expresidentes Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova y José Woldenberg advirtieron que no es conveniente llegar a las elecciones de 2027 con un INE incompleto y señalaron que la confianza en el organismo puede recuperarse con el nombramiento de una presidencia con experiencia y respaldo de las fuerzas políticas.
Este mismo jueves, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respondió a la demanda presentada por el PAN contra el órgano legislativo por el retraso en la convocatoria. Aseguró que el oficialismo aplicará su mayoría para aprobar el documento y señaló que el nombramiento se contempla para el próximo año.