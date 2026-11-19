También pidieron a la Cámara de Diputados definir el nombramiento de su sustituta y advirtieron que mientras más tiempo permanezca el Instituto con una presidencia provisional, más se debilitará su credibilidad.

El INE atraviesa un momento de crisis tras la salida de Guadalupe Taddei por presunta corrupción. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )





Responden consejeros

El consejero Uuc-Kib Espadas rechazó las críticas relacionadas con la dignidad de quienes integran actualmente el organismo. “Si acusan a alguien de indigno, que lo digan, yo no tengo nada qué responder a esa tontería”, expresó.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey calificó de irresponsable la propuesta.

“Creo que es absolutamente irresponsable, estamos en noviembre y estamos a nada de empezar las precampañas; los procesos electorales ya empezaron en casi todo el país, me parece absolutamente irresponsable”, indicó ante medios de comunicación.

Por su parte, la presidenta interina del INE, Blanca Cruz, defendió la capacidad del Consejo General para asumir la conducción del organismo durante este periodo, y aseguró que las consejerías tienen el compromiso de garantizar el funcionamiento del Instituto y evitar obstáculos en sus actividades.

“Esta es una alta responsabilidad que tenemos que cumplir, que el compromiso ha sido asumirlo con esta diligencia, con esta colegialidad y siempre con un claro fin, hacer de este instituto, el Instituto Nacional Electoral, que no vayamos a tener ningún inconveniente, ningún obstáculo”, afirmó.

Cuestionada sobre el reto de continuar al frente del organismo durante el proceso electoral rumbo a 2027, Cruz respondió que tiene 15 años de experiencia en materia electoral y en la conducción de procesos, además de que no estará sola, pues las otras 10 consejerías también afrontarán el desafío.