Cada país puede elegir a sus socios, dice embajador de China

A una semana de concluido el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el representante de la República Popular de China presentó un balance del encuentro que reunió a líderes de las principales 21 economías del mundo.

En conferencia, el representante del gobierno de Xi Jinping manifestó su respeto por la decisión soberana que tiene cada nación a elegir a sus socios.

“China respeta la opción soberana de los países de la región y está dispuesta a trabajar junto con todas las partes para defender los derechos legítimos de desarrollo y colaboración con miras a seguir abriendo el espacio de desarrollo común”, indicó.

El embajador habló tras la visita de Sheinbaum a China. (Foto: Lidia Arista )



Rumbo al 55 aniversario de la relación bilateral, el embajador manifestó que están dispuestos a trabajar con México para fortalecer la relación que tiene una balanza comercial de más de 100,000 millones de dólares.

Aunque México es la décima tercera economía del mundo, el embajador resaltó que es un factor clave en el escenario internacional.

“México es un país de peso de América Latina y un socio importante de la cooperación entre China y la región . Profundizar la relación dará más impulso a la colaboración”, expuso.

Hasta antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Shenzhen, China, la relación con ese país estaba marcada por la tensión debido a que desde hace casi un año México impuso aranceles de 50% a productos Made in China como calzado, automotriz y textiles.

Desde China se vio de forma positiva que la presidenta haya decidido aceptar la invitación para viajar a Asia, después de siete años de la última visita de un mandatario mexicano.