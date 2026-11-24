Aunque ambos son identificados con el apodo de “El Chapo”, Fausto Isidro Meza Flores y Joaquín Guzmán Loera no tienen ningún parentesco. A diferencia del fundador del Cártel de Sinaloa, Meza Flores es originario de una familia de Guasave, Sinaloa, y su trayectoria criminal está vinculada con la familia Flores Apodaca y la organización de los Beltrán Leyva.
¿De quién es hijo "El Chapo Isidro" y qué relación tiene con "El Chapo Guzmán"?
¿Quiénes son los padres de “El Chapo Isidro”?
Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “ El Chapo Isidro”, es hijo de Fausto Isidro Meza Angulo y Angelina Flores Apodaca, ambos originarios de Guasave, Sinaloa.
Su identidad aparece en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su ficha, identificada con el número 15001, lo registra como ciudadano mexicano, nacido el 19 de junio de 1982 en Navojoa, Sonora.
La familia Meza Flores también aparece en investigaciones de las autoridades estadounidenses. En enero de 2013, OFAC incluyó a sus padres en su lista de personas sancionadas por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.
Las medidas alcanzaron a otros integrantes del entorno familiar, entre ellos Flor Angely Meza Flores, hermana de Fausto Isidro, y sus tíos Agustín, Salomé y Pánfilo Flores Apodaca.
Las autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos de algunos familiares con el soporte financiero y logístico de la organización. También fueron mencionadas empresas relacionadas con actividades comerciales en Guasave, entre ellas negocios de construcción, gasolineras y autotransporte.
Las situaciones cambiaron con el tiempo: Angelina Flores Apodaca fue retirada de la lista de personas bloqueadas de OFAC en agosto de 2020, mientras que su hija Flor Angely fue eliminada de la lista en 2016.
¿El Chapo Isidro es familiar de Joaquín Guzmán Loera?
No. Fausto Isidro Meza Flores no es hijo, hermano ni familiar de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se trata de dos narcotraficantes distintos que desarrollaron sus actividades dentro de estructuras criminales diferentes.
La coincidencia está en el apodo, pero sus trayectorias se cruzaron por las alianzas y disputas entre las organizaciones que operaban en Sinaloa.
A principios del 2000, los hermanos Beltrán Leyva formaban parte de una alianza con Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada, conocida como "La Federación".
En ese periodo, Meza Flores operaba dentro de la estructura de los Beltrán Leyva y mantenía cercanía con Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo».
¿Qué dice Estados Unidos sobre "El Chapo Isidro"?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también documentó la posición de Fausto Isidro Meza Flores dentro de la estructura de los Beltrán Leyva .
En un comunicado del 13 de mayo de 2025, la dependencia lo identificó como uno de los presuntos líderes de esa facción, vinculada al Cártel de Sinaloa.
El documento señala que existen acusaciones federales pendientes por narcotráfico en su contra en el Distrito Sur de California, bajo el expediente 19-CR-1272, y en el Distrito de Columbia, con el número 12-116BAH.
El mismo comunicado menciona a otros dirigentes de la organización, entre ellos Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”, y Pedro Inzunza Noriega, “Sagitario”.
¿De qué lo acusan?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos Públicos, reveló que Fausto Isidro “El Chapo Isidro” tiene una acusación formal pendiente de seis cargos por los que enfrentaría pena de muerte o cadena perpetua, de ser declarado culpable.
La circular indica que desde el pasado 25 de septiembre un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió una segunda acusación formal contra Meza Flores por:
- Dirigir una empresa criminal
- Conspirar para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo para su importación a los Estados Unidos
- Conspirar para lavado de dinero internacional
- Conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista
- Narcoterrorismo
- Uso de un arma de fuego, incluyendo una ametralladora y un artefacto explosivo
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