¿Quiénes son los padres de “El Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “ El Chapo Isidro”, es hijo de Fausto Isidro Meza Angulo y Angelina Flores Apodaca, ambos originarios de Guasave, Sinaloa.

Su identidad aparece en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) , organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su ficha, identificada con el número 15001, lo registra como ciudadano mexicano, nacido el 19 de junio de 1982 en Navojoa, Sonora.

La familia Meza Flores también aparece en investigaciones de las autoridades estadounidenses. En enero de 2013, OFAC incluyó a sus padres en su lista de personas sancionadas por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

Las medidas alcanzaron a otros integrantes del entorno familiar, entre ellos Flor Angely Meza Flores, hermana de Fausto Isidro, y sus tíos Agustín, Salomé y Pánfilo Flores Apodaca.

Las autoridades estadounidenses señalaron presuntos vínculos de algunos familiares con el soporte financiero y logístico de la organización. También fueron mencionadas empresas relacionadas con actividades comerciales en Guasave, entre ellas negocios de construcción, gasolineras y autotransporte.

Las situaciones cambiaron con el tiempo: Angelina Flores Apodaca fue retirada de la lista de personas bloqueadas de OFAC en agosto de 2020, mientras que su hija Flor Angely fue eliminada de la lista en 2016.

¿El Chapo Isidro es familiar de Joaquín Guzmán Loera?

No. Fausto Isidro Meza Flores no es hijo, hermano ni familiar de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se trata de dos narcotraficantes distintos que desarrollaron sus actividades dentro de estructuras criminales diferentes.