La Suprema Corte atrae el caso de Mario Aburto por el asesinato de Colosio en 1994

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal deberá remitir el expediente original del amparo directo 104/2021 a la Corte. Posteriormente, dicho expediente será asignado a uno de los ministros, quien elaborará un proyecto de resolución en el que se dictará la sentencia definitiva.

Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para participar en la discusión y resolución del caso, debido a que, durante su gestión al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, estuvo a cargo de la investigación relacionada con el caso de Colosio, lo que puede generar un conflicto de interés.

En 2023, el Tribunal Colegiado concedió un amparo a Aburto Martínez, quien impugnó su condena de 45 años de prisión, pues argumentó que fue injusta. La razón de la impugnación radicaba en que la acusación fue sustentada en el Código Penal Federal, cuando en realidad debía aplicarse el Código Penal de Baja California de 1994, que establece una pena máxima de 30 años por homicidio. Como resultado, la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la decisión del Tribunal y llevó el caso ante la Suprema Corte.

En 2024, la Primera Sala de la Corte revocó el amparo concedido y ordenó que se reanudara el proceso para emplazar a las víctimas (la familia de Colosio) y emitir una nueva resolución.