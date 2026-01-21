La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para analizar la posible reducción de la condena de Mario Aburto Martínez, quien se declaró culpable del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial, ocurrido en 1994.
La Suprema Corte atrae el caso de Mario Aburto por el asesinato de Colosio en 1994
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal deberá remitir el expediente original del amparo directo 104/2021 a la Corte. Posteriormente, dicho expediente será asignado a uno de los ministros, quien elaborará un proyecto de resolución en el que se dictará la sentencia definitiva.
Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para participar en la discusión y resolución del caso, debido a que, durante su gestión al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, estuvo a cargo de la investigación relacionada con el caso de Colosio, lo que puede generar un conflicto de interés.
En 2023, el Tribunal Colegiado concedió un amparo a Aburto Martínez, quien impugnó su condena de 45 años de prisión, pues argumentó que fue injusta. La razón de la impugnación radicaba en que la acusación fue sustentada en el Código Penal Federal, cuando en realidad debía aplicarse el Código Penal de Baja California de 1994, que establece una pena máxima de 30 años por homicidio. Como resultado, la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la decisión del Tribunal y llevó el caso ante la Suprema Corte.
En 2024, la Primera Sala de la Corte revocó el amparo concedido y ordenó que se reanudara el proceso para emplazar a las víctimas (la familia de Colosio) y emitir una nueva resolución.
Para ese entonces, Mario Aburto ya había cumplido 30 años de prisión. Si finalmente se aplica la norma establecida por el Código Penal de Baja California de 1994, puede quedar en libertad, ya que esa pena sería suficiente por el delito cometido.
Aburto Martínez, originario de Zamora, Michoacán, tiene 53 años. Fue arrestado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, poco después de asesinar a Colosio, durante un mitin en el que el candidato presidencial fue atacado con dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen, los cuales le causaron la muerte pocas horas después.
Aburto, que en ese momento tenía 23 años y trabajaba como auxiliar de mantenimiento en Audiomatic, fue aprehendido en el lugar de los hechos. En la actualidad, toda su familia reside en Estados Unidos, donde les fue otorgado asilo debido al riesgo que corrían en México.