La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señaló que en al menos cinco universidades autónomas se han registrado intentos de injerencia mediante reformas a leyes orgánicas o reglamentos internos, lo que viola el derecho de las universidades autónomas a elegir libremente a sus autoridades.

"En el contexto del cambio de rector que se da en algunas universidades, los Congresos de los estados intentan hacer modificaciones a las leyes orgánicas internas o a la reglamentación para incidir en los nombramientos de los rectores", advirtió Luis González Plascencia, secretario general de la ANUIES, en entrevista con medios durante la Asamblea General de esta asociación.



Al participar en ese mismo evento, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, también coincidió en que hay riesgos de violación a la autonomía en algunas universidades estatales.

"(Hay) una tentación de varios gobiernos estatales por intervenir en las universidades y por revertir las conquistas que se han logrado en materia de autonomía universitaria", declaró.

Presupuesto de universidades estatales

Un factor que hace vulnerables a las universidades autónomas es el presupuesto público, que se compone de recursos federales y estatales, principalmente. A pesar de esas transferencias, los recursos son limitados y la mayoría opera con déficits .

Para 2027 se aprobó un aumento presupuestal de 3.2% a las universidades públicas estatales, pero la ANUIES señala que esta proporción es menor a la inflación y resulta insuficiente para la operación, el mantenimiento de las instalaciones y la contratación de nuevos docentes. Sobre todo porque hasta el 80% del gasto se destina al pago de nómina.