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México

¿Quién era Marco Tulio Pedroza? Profesor de la ENAH y BUAP que desapareció en CDMX y fue hallado sin vida

El antropólogo investigó el grafiti y las expresiones culturales urbanas en México y Brasil. El INAH, la ENAH y el Museo Regional de Puebla reconocieron sus aportaciones a la investigación y la gestión cultural.
dom 08 noviembre 2026 02:40 PM
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Ficha de búsqueda de Marco Tulio Pedroza con la leyenda "Localizado sin vida".
El profesor Marco Tulio Pedroza fue reportado como desaparecido desde octubre pasado. (Especial)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) lamentaron el fallecimiento de Marco Tulio Pedroza Amarillas, académico cuyo trabajo estuvo enfocado en el estudio del arte urbano y las expresiones culturales contemporáneas.

El investigador, de 47 años, también impartía clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Su familia confirmó que fue localizado sin vida el 7 de noviembre, después de permanecer desaparecido desde octubre en la Ciudad de México.

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La muerte del antropólogo generó mensajes de condolencias de instituciones educativas y culturales con las que mantuvo vínculos profesionales. Entre ellas se encuentra el Museo Regional de Puebla (MUREP), que recordó su colaboración en el Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle.

Su investigación sobre el grafiti y las culturas urbanas

Doctor en Antropología Social, Pedroza Amarillas desarrolló investigaciones relacionadas con la antropología urbana y la semiótica. También era conocido como CKIB KAFE y mantuvo una participación activa en la cultura del grafiti, además de desempeñarse como investigador y gestor cultural.

Una parte importante de su trabajo consistió en incorporar las manifestaciones artísticas de las calles a la discusión académica.

Sus investigaciones abordaron particularmente las expresiones urbanas de México y Brasil, así como su relación con el espacio público y las prácticas culturales contemporáneas.


El Museo Regional de Puebla expresó sus condolencias por la muerte del investigador y destacó el trabajo que desarrolló junto con la institución.

En un mensaje difundido en redes sociales, el recinto recordó que fue sede del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle y reconoció la participación de Pedroza Amarillas en la realización de este encuentro.

El museo señaló que el proyecto contribuyó a enriquecer las actividades de la institución y destacó la aportación del académico a la comunidad artística y universitaria.

Además de su actividad en la ENAH, Pedroza Amarillas impartía clases en la BUAP, donde realizaba una estancia posdoctoral en la maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego.

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Lo que se sabe de la desaparición de Marco Tulio Pedroza

La desaparición del profesor fue reportada durante octubre, luego de que familiares y personas cercanas perdieran contacto con él.

La colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue el último punto donde se reportó que fue visto. Las publicaciones sobre su búsqueda son del 19 y el 20 de octubre de 2026.

Entre los datos difundidos para facilitar su localización figuraba una camioneta Renault Oroch azul. También se informó que el académico no acudió a una asesoría programada para el 23 de octubre.

Durante los días de búsqueda, familiares, amistades y colectivos vinculados con la ENAH compartieron información para tratar de encontrarlo. La familia también presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El 7 de noviembre, su sobrina, Mar Pedroza, informó mediante redes sociales que su tío había sido localizado sin vida. En su publicación pidió respeto para sus familiares y amigos, además de solicitar que no se difundieran rumores sobre el caso.

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Ciudad de México Cultura

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