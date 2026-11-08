La muerte del antropólogo generó mensajes de condolencias de instituciones educativas y culturales con las que mantuvo vínculos profesionales. Entre ellas se encuentra el Museo Regional de Puebla (MUREP), que recordó su colaboración en el Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle.

Su investigación sobre el grafiti y las culturas urbanas

Doctor en Antropología Social, Pedroza Amarillas desarrolló investigaciones relacionadas con la antropología urbana y la semiótica. También era conocido como CKIB KAFE y mantuvo una participación activa en la cultura del grafiti, además de desempeñarse como investigador y gestor cultural.

Una parte importante de su trabajo consistió en incorporar las manifestaciones artísticas de las calles a la discusión académica.

Sus investigaciones abordaron particularmente las expresiones urbanas de México y Brasil, así como su relación con el espacio público y las prácticas culturales contemporáneas.

El INAH y la ENAH lamentan el fallecimiento del Dr. Marco Tulio Pedroza Amarillas, profesor e investigador que contribuyó al estudio del arte urbano y las expresiones culturales contemporáneas. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y comunidad académica. https://t.co/DoSpHyCfb2 — INAH (@INAHmx) November 8, 2026



El Museo Regional de Puebla expresó sus condolencias por la muerte del investigador y destacó el trabajo que desarrolló junto con la institución.

En un mensaje difundido en redes sociales, el recinto recordó que fue sede del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle y reconoció la participación de Pedroza Amarillas en la realización de este encuentro.

El museo señaló que el proyecto contribuyó a enriquecer las actividades de la institución y destacó la aportación del académico a la comunidad artística y universitaria.

Además de su actividad en la ENAH, Pedroza Amarillas impartía clases en la BUAP, donde realizaba una estancia posdoctoral en la maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego.