Con un déficit financiero de 50.4 mil millones, universidades públicas urgen más recursos para 2026

La asociación estima que, desde 2018, las universidades públicas acumulan un déficit financiero de 50,400 millones de pesos. De esa cifra, 42,600 millones corresponde solo a las universidades estatales.

Por ello, demandó al gobierno federal otorgar más recursos a las universidades públicas durante el transcurso del año.

"Un llamado urgente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a buscar los mecanismos necesarios que permitan asignar recursos adicionales extraordinarios en este 2026 para las universidades públicas", solicitó la asociación.

En 2026, explicó, se aprobó un presupuesto público 3% mayor para las universidades federales respecto al año previo. Las estatales tendrán 1.79% más recursos. Sin embargo, la ANUIES calcula que este incremento quedará rebasado por la inflación.

Advirtió que, con la crisis financiera que atraviesan las universidades desde hace 10 años, será difícil que puedan cumplir la meta de cobertura del gobierno federal, que consiste en abrir un millón de espacios nuevos durante el sexenio.

La ANUIES aseguró que las institución educativas están de acuerdo en alcanzar los objetivos del Plan México, la estrategia gubernamental para incrementar la inversión en el país que además contempla elevar la producción nacional científica y tecnológica.

A la par, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa la educación superior y busca que más jóvenes puedan estudiar una licenciatura.