Universidades autónomas, sin recursos suficientes para operar en estados con violencia

Violencia contra estudiantes

Morelos es el caso más reciente. Hace un mes se reportó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera , una joven española que estaba de intercambio académico en la UAEM. El domingo pasado fueron asesinados en Cuernavaca dos alumnos de 17 años de la Preparatoria Número 2, perteneciente a la misma universidad. Y meses antes ocurrieron los feminicidios de otras tres estudiantes de la UAEM: Kimberly Joselin Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuente.

Ante estos homicidios, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ( ANUIES) demandó a las autoridades estatales esclarecer los hechos y reforzar las medidas de seguridad de las comunidades estudiantiles.

"La seguridad, integridad y vida de las y los jóvenes deben constituir una prioridad nacional", expresó la asociación.



Aunque las universidades han reforzado sus protocolos de atención y prevención de la violencia, aseguró la ANUIES, no pueden actuar contra la inseguridad fuera de las aulas, que afecta a varias zonas del país y, sostiene, es responsabilidad directa de las autoridades gubernamentales, no de las universidades.

"Estos esfuerzos no son suficientes cuando la violencia alcanza los trayectos, las calles y los entornos donde nuestras y nuestros estudiantes desarrollan su vida cotidiana", agregó.

Retos financieros

A pesar de la autonomía de las universidades, éstas no están exentas de reportar información de riesgo con las autoridades, reflexiona Alberto Guerrero, consultor especializado en política de seguridad y columnista de Expansión Política.

Sobre todo cuando cuando los planteles se ubican en zonas con altos índices de violencia, como Morelos, que suma 26 feminicidios entre enero y agosto de 2026.