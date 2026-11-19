"Decidir cómo va a elegirse el rector (...) es un claro ejemplo del intervencionismo del gobierno del Estado y del Legislativo ante nuestra universidad", dice en entrevista con Expansión Política.

¿Qué pasa en la Universidad Michoacana?

En marzo de 2025, la Universidad Michoacana modificó su Ley Orgánica para que la comunidad estudiantil participe en la elección del rector o la rectora que estará en el cargo de 2027 a 2031.



De tal manera que, por primera vez en los 108 años de la institución, alumnos, docentes y personal administrativo iban a votar para elegir cuatro candidaturas a la Rectoría. De ese grupo, el Consejo Universitario seleccionaría a la nueva persona rectora.

Sin embargo, la primera semana de noviembre, el Congreso de Michoacán echó para atrás la normativa y retrasó la participación de la comunidad estudiantil hasta 2031, acción que la rectora califica como violatoria de la autonomía, pues interfiere en la libre designación de las autoridades universitarias.

"El Congreso del Estado, de manera arbitraria, de manera inquisitiva, ha eliminado esta posibilidad de la comunidad a votar y a elegir a sus propias autoridades", declara en entrevista.

A decir de Ávila González, el Congreso actuó sin respetar lo establecido en la Ley General de Educación y en el artículo tercero de la Constitución, donde se indica que, para cualquier modificación a la Ley Orgánica de las universidades autónomas estatales , los congresos locales deben consultar a la comunidad universitaria.

No hubo ninguna consulta a la comunidad. Es el mayor asalto a la autonomía. Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.





Rectora de la Universidad Michoacana acusa intervención estatal

La rectora señala al gobierno de Michoacán de buscar un perfil cercano para la Rectoría en medio de las elecciones de 2027 , donde se renovará la gubernatura.