Esta convocatoria fue criticada por los diputados estatales, quienes señalaron que la Rectoría no tiene atribuciones para ello.
Pero Ávila González dice que es necesario que la universidad elija a sus representantes antes de que personas externas impongan al próximo rector.
"Los tiempos de las universidades son los tiempos de su comunidad, no los tiempos del gobernador ni los tiempos del Poder Legislativo", subraya.
También descarta que ella busque extender su mandato, que concluye el 8 de enero de 2027.
Yo me voy el 8 de enero. Es una falacia, una mentira, que yo me quiera postergar en el cargo.
Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Universidad Michoacana, bajo ataque
No es la primera vez que la Universidad Michoacana de San Nicolás enfrenta ataques a su autonomía, sostiene la rectora Ávila. Anteriormente, se negó a la institución cambiar procesos internos para sancionar a personas señaladas de corrupción o de violar las leyes universitarias.
Después, afirma que se enfrentó al gobierno estatal y al Congreso por el presupuesto. En 2025 se consideró un gasto para la universidad equivalente al 4.5% del presupuesto total del estado y, posteriormente, las autoridades buscaron disminuirlo a 4.3%, pero la rectora se opuso.
Además, la universidad buscó detener los cambios a la elección de la personas rectora a través de amparos, que, hasta ahora, no han sido admitidos en el Poder Judicial del Estado.
"Desgraciadamente, está tomado ahorita el Poder Judicial, pero vamos a seguir presentando los amparos hasta que sean admitidos y seguiremos la lucha", sostiene la rectora. "Buscaremos llegar a la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) y buscar las instancias federales".
Por todos estos casos, que considera una defensa de la autonomía universitaria, enfrenta tres juicios políticos, pero afirma que son improcedentes porque una rectora no es sujeto de juicio político en un Congreso estatal.
"Repudiamos la intervención de los poderes en la Universidad Michoacana", espeta. "En la elección del rector o rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que queremos es que se realice de manera democrática".