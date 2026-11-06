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México

La UAM entra en paro total: alumnos reclaman instalaciones deterioradas y cuestionan gasto en autos Tesla

El rector de la UAM, Gustavo Pacheco López, dio a conocer que venderán la flotilla de autos adquirida, destinando el dinero que se obtenga a fortalecer el programa de becas.
vie 06 noviembre 2026 01:19 PM
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Ante la falta de respuesta de las autoridades académicas, los cinco plateles de la UAM se mantienen en paro total indefinido. (Andrea Murcia Monsivais)

Este jueves 5 de noviembre, la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que era la única que mantenía clases presenciales, se sumó al paro estudiantil indefinido que busca mejoras en la infraestructura, servicios y seguridad de los planteles.

El paro comenzó el pasado 20 de octubre, cuando estudiantes de la Unidad Iztapalapa tomaron las instalaciones con el objetivo de exigir mejoras a la infraestructura y servicios de la biblioteca y otros espacios académicos. Además, las movilizaciones se incrementaron cuando se dio a conocer que la universidad adquirió una flotilla de autos eléctricos para funcionarios, gastando cerca de 5 millones de pesos de los recursos universitarios.

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Paro en la UAM por malas instalaciones y falta de recursos

El pasado 20 de octubre, miembros de la comunidad estudiantil de la UAM Iztapalapa comenzaron un paro de actividades indefinido ante la falta de respuesta por parte de las autoridades académicas a sus exigencias de mejorar las instalaciones de la biblioteca y otros espacios del plantel, los cuales afirman, se encuentran en condiciones deplorables.

En los días posteriores, las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa y Xochimilco se sumaron al paro, entregando sus propios pliegos petitorios y suspendiendo las actividades académicas presenciales.

Finalmente, el jueves 5 de noviembre, la Unidad Lerma , que hasta entonces había optado por un paro escalonado manteniendo clases presenciales, dio a conocer que se sumaba oficialmente al paro total indefinido.

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¿Qué exigen los alumnos de la UAM?

Entre las exigencias contenidas en los pliegos petitorios destaca la rehabilitación y mantenimiento urgente de diversos espacios universitarios, tales como bibliotecas, baños, gimnasios y cafeterías, los cuales se reportan en malas condiciones desde hace varios años.

También se solicita mejorar las condiciones de talleres y laboratorios, haciendo especial énfasis en la falta de herramientas y materiales de trabajo.

Otra de las exigencias es la mejora de la seguridad en materia de violencia de género y acoso, así como la contratación de personal docente que cubra las plazas faltantes y total transparencia en el manejo de los recursos universitarios y la planeación de presupuestos.

Compra de autos eléctricos fue la gota que derramó el vaso

Uno de los detonantes principales de la movilización estudiantil fue la compra de 6 vehículos eléctricos de las marcas Tesla y Volvo por parte de la universidad, los cuales, de acuerdo a un comunicado oficial firmado por el rector Gustavo Pacheco López, fueron adquiridos en atención al Plan de Desarrollo Sostenible y la normativa universitaria.

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De acuerdo a la información compartida por la propia universidad, cada uno de los vehículos tuvo un costo promedio de 820.398 pesos, gastando en total 4 millones 922 mil 390 pesos. La compra se realizó durante el segundo trimestre del 2026 y los vehículos se destinaron exclusivamente al cumplimiento de las funciones universitarias, incluyendo la asignación temporal para el desempeño de actividades de algunos órganos personales, instancias de apoyo y personas funcionarias.

Ante esta situación, la comunidad estudiantil expresó su inconformidad con la decisión, afirmando que esos recursos se pudieron emplear en la mejora de las instalaciones o el fortalecimiento a los programas académicos y de becas.

UAM venderá los autos para fortalecer las becas estudiantiles

Luego de que los planteles comenzaran con el paro de actividades, el rector de la UAM, Gustavo Pacheco Lopez, dio a conocer que comenzará con la desincorporación de la flotilla de autos eléctricos comprada, reconociendo que si bien los vehículos se adquirieron luego de un profundo análisis integral, técnico, financiero y ambiental, entiende la indignación de la comunidad estudiantil, sobre todo en un momento en que exigen la mejora de las condiciones y servicios elementales.

De acuerdo a la información compartida en el comunicado, el costo de los autos estuvo 6% por debajo del tope autorizado por la normativa vigente. Además, la compra se realizó respondiendo a la presencia de un parque vehicular desgastado y buscando cumplir con los estrictos criterios ambientales que la universidad exige en el uso de vehículos oficiales.

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En cuanto a los recursos que se obtengan por la venta de los autos, Pacheco afirmó que serán destinados al fortalecimiento del programa de becas institucionales. Además, afirmó que el Acuerdo 03/2026, a través del cual se establecen los lineamientos para la compra de vehículos, quedará suspendido hasta que se realicen los ajustes necesarios.

Por su parte, integrantes de la comunidad estudiantil de los cinco planteles de la UAM han afirmado mantendrán el paro total de actividades hasta que se cumplan las exigencias de sus pliegos petitorios, sin tener una fecha tentativa de cuándo podrían volver las clases presenciales.

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Universidades universidades, arquitectura, educación Educación

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