Exfuncionarios, juristas, periodistas, académicos de la UNAM y de otras renombradas universidades lanzaron una nueva campaña en Defensa del INE , así como un pronunciamiento de solidaridad con Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del órgano, quien enfrenta señalamientos de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento, fechado en la Ciudad de México el día 16 de noviembre, reúne 885 firmas de 11 países para hacer evidente que aunque existen pruebas contra Guadalupe Taddei y su red, el poder se empeñan en difundir “acusaciones sin evidencia” hacia otros expresidentes.