¿Qué dice el pronunciamiento en Defensa del INE?

El texto abre con una declaración directa de apoyo a Córdova Vianello, reconoce su contribución a la democracia y subraya que el expresidente es blanco de ataques del partido gobernante ; además, lamenta que los señalamientos generalizados comprometan la confianza de todo el Instituto.

“Quienes suscribimos expresamos nuestra solidaridad con Lorenzo Córdova Vianello (...) Estos ataques no se han limitado a una sola persona. Al desacreditar de manera general a quienes han encabezado el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), se compromete la confianza en una institución fundamental para la democracia mexicana”.

Acusan sin pruebas. Distraen de lo que importa. Dañan lo que es de todos. No defendemos a una persona; defendemos al @INEMexico. 885 firmas. 11 países. 1 causa. Ayer, hoy y siempre: en defensa del INE. 🔻 https://t.co/8L7EYBdYst — Javier Martín Reyes (@jmartinreyes) November 17, 2026



Los firmantes también destacan el hecho de que Morena centra las acusaciones en un expresidente y desvía la atención de lo que realmente importa: indagar los indicios de corrupción que han salido a la luz.

“Nos preocupa que, cuando existen señalamientos graves que involucran a otros actores y que corresponde a las autoridades competentes esclarecer, desde posiciones de poder se difundan acusaciones sobre supuestas irregularidades atribuidas a Lorenzo Córdova sin que exista evidencia que las sustente”, afirman.



De acuerdo con los firmantes, la campaña de sacrificio contra Córdova no contribuye al esclarecimiento de los hechos y por el contrario, termina siendo distractor de los asuntos que verdaderamente tendrían que estar siendo investigados.

Intelectuales piden a Sheinbaum detener embate contra el INE

Las figuras públicas que firmaron el desplegado hicieron un llamado a la presidenta de la República, los gobernadores y legisladores para detener las descalificaciones que menoscaban al INE y les pidieron resguardar “su autonomía, capacidad técnica y credibilidad”, al asegurar que constituye un patrimonio democrático.