“Marea Mexicana”: organizaciones llaman a marchar por el INE con playeras de la selección

Explicó que Morena colocó como presidenta del INE a una mujer a fin al partido. Ello en referencia a Guadalupe Taddei, ya que al menos 10 familiares de la exconsejera han tenido o tienen cargos dentro de gobiernos morenistas.

“Por más que la quieran negar, por más que quieran culpar al pasado: a (Carlos) Salinas de Gortari, Lorenzo Córdova, a Ciro Murayama y todos lo que han pasado por el INE. Sabemos que ellos colonizaron, pusieron a Guadalupe Taddei”, comentó Ana Lucía Medina.

Son 50 organizaciones las que se unieron a la convocatoria, entre ellas “Marea Rosa” y “Unidos”, que son los mismos que hace cuatro años convocaron a una marcha cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador intentó reformar la legislación para transformar la estructura de las autoridades electorales.

La convocatoria es para manifestarse del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia a las 10:00 horas, y a usar una playera de la selección mexicana.

“México necesita un INE ciudadano: un árbitro imparcial que garantice elecciones transparentes y no se convierta en una oficina de correspondencia del gobierno en turno”, señala la convocatoria publicada en redes sociales.

La también vocera de la movilización, Ana Lucía Medina, mencionó que parte de las exigencias que se harán en la movilización es que todas las fuerzas políticas participen en la elección de la próxima presidenta del INE.