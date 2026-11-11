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México

“Marea Mexicana”: organizaciones llaman a marchar por el INE con playeras de la selección

La marcha se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en la Ciudad de México. Los organizadores piden acudir con playera de la selección mexicana y bandera de México. La manifestación saldrá del Auditorio Nacional.
mié 11 noviembre 2026 07:06 PM
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En la imagen se ve a aficionados de la selección mexicana viendo un partido del Mundial 2026.
La selección mexicana provocó grandes movilizaciones de personas durante el Mundial de este año. (Fernando Carranza García/Cuartoscuro )

Surge la organización “Marea Mexicana”, parecida a la “ Marea Rosa ”, para convocar a una manifestación el próximo 6 de diciembre con el fin de pedir un “INE ciudadano” y exigirle a Morena quedar fuera del órgano electoral.

“Los ciudadanos confiábamos plenamente en el INE. Era la institución civil en la que más confiábamos y esa confianza se ha roto, porque Morena colonizó al INE, por eso exigimos que esté fuera Morena del INE”, señaló Ana Lucía Medina, de “Marea Mexicana”, en Radio Fórmula.

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Explicó que Morena colocó como presidenta del INE a una mujer a fin al partido. Ello en referencia a Guadalupe Taddei, ya que al menos 10 familiares de la exconsejera han tenido o tienen cargos dentro de gobiernos morenistas.

“Por más que la quieran negar, por más que quieran culpar al pasado: a (Carlos) Salinas de Gortari, Lorenzo Córdova, a Ciro Murayama y todos lo que han pasado por el INE. Sabemos que ellos colonizaron, pusieron a Guadalupe Taddei”, comentó Ana Lucía Medina.

Son 50 organizaciones las que se unieron a la convocatoria, entre ellas “Marea Rosa” y “Unidos”, que son los mismos que hace cuatro años convocaron a una marcha cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador intentó reformar la legislación para transformar la estructura de las autoridades electorales.

La convocatoria es para manifestarse del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia a las 10:00 horas, y a usar una playera de la selección mexicana.

“México necesita un INE ciudadano: un árbitro imparcial que garantice elecciones transparentes y no se convierta en una oficina de correspondencia del gobierno en turno”, señala la convocatoria publicada en redes sociales.

La también vocera de la movilización, Ana Lucía Medina, mencionó que parte de las exigencias que se harán en la movilización es que todas las fuerzas políticas participen en la elección de la próxima presidenta del INE.

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En la pasada elección del titular del órgano electoral administrativo en 2023, no hubo consenso entre todas las bancadas políticas y se terminó eligiendo mediante tómbola, en donde salió Guadalupe Taddei.

Falta consenso para convocatoria del INE

En las últimas dos semanas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha intentado construir un acuerdo entre todas las bancadas políticas para sacar la convocatoria mediante la que elegirán a la próxima presidenta del INE.

Sin embargo, no ha funcionado, debido a que el PAN y el PRI han propuesto mayores candados que van desde que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, quienes son los que eligen a los cinco finalistas de donde saldrá la presidenta del INE, no tengan militancia partidista, así como eliminar los “superpoderes” al titular del Instituto.

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El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué confirmó que aún no hay consenso para sacar la convocatoria y sostuvo que es indispensable que se construya el acuerdo para evitar que sea cuestionado el nombramiento.

“Si no se consigue el consenso, sería una mala noticia. Soy de los que considera que la convocatoria debe salir por consenso entre todos para que no sea cuestionable, desde el inicio, una posible designación de presidenta sustituta del INE Vamos a seguir dialogando”, señaló el legislador.

La ley no marca plazos para el nombramiento del titular el INE, por lo que la aprobación puede ser el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero de 2027. Mientras queda al frente la consejera Blanca Cruz .

La bancada Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados para aprobar la convocatoria para la elección del titular del INE, pero Ricardo Monreal señaló que busca que la convocatoria sea avalada por todas las bancadas.

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