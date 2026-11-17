El internacionalista Carlos Manuel López explica que Trump está utilizando la fórmula que le ha generado resultados: la amenaza.

“No creo vaya a haber imposición de aranceles porque no lo podría hacer en el contexto del T-MEC y porque viene de una derrota electoral frente a la comunidad latina, pero sí sirve como amenaza para reactivar y activar la Guardia Nacional y los procesos del Instituto Nacional de Migración en México”, sostiene.

México, el muro migratorio invisible

Bajo la gestión de Donald Trump, el flujo migratorio se ubica en niveles históricos mínimos. Mientras que el último año de la gestión de Joe Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó 2 millones 135,006 encuentros de migrantes en la frontera con México, el año fiscal 2026 fueron 139,983, lo que implica una caída de 95%.



La disminución responde al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. En su camino a la Casa Blanca y desde sus primeros minutos como presidente Trump emitió una serie de medidas para poner fin a lo que llamó “la invasión” de migrantes, entre ellas declarar estado de emergencia en la frontera sur, redadas y utilizar todos los medios legales en contra de las llamadas ciudades santuario.





Pero Estados Unidos no fue el único que contuvo el flujo migratorio. Desde 2019, México ha desplegado miles de elementos de las Fuerzas Armadas e implementó operativos en carreteras y revisiones en transporte a través del Instituto Nacional de Migración (Inami) para detener a los migrantes, aceptó el programa “Quédate en México” mediante el que solicitantes de asilo esperaban su proceso en territorio mexicano y lanzó el programa Sembrando Vida para atender las causas de la migración.