La caravana migrante “Dios con Nosotros” se mueve entre la esperanza del “american dream” y las amenazas de Donald Trump para México. Aunque el flujo migratorio se encuentra en niveles bajos, el presidente de Estados Unidos ha advertido en menos de cinco días que impondrá “aranceles elevados ” si no se frena la caravana integrada por cientos de hombres, mujeres y niños hondureños, salvadoreños, venezolanos, y colombianos que aún con llagas en los pies buscan avanzar hacia territorio estadounidense.
“México debe detenerlos, ahora, y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", lanzó Trump el pasado 12 de noviembre. Cuatro días después advirtió: "No se les permitirá entrar y México los detendrá. Como saben, dijeron que los iban a detener y, si no los detienen, vamos a imponer aranceles elevados a México".
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El internacionalista Carlos Manuel López explica que Trump está utilizando la fórmula que le ha generado resultados: la amenaza.
“No creo vaya a haber imposición de aranceles porque no lo podría hacer en el contexto del T-MEC y porque viene de una derrota electoral frente a la comunidad latina, pero sí sirve como amenaza para reactivar y activar la Guardia Nacional y los procesos del Instituto Nacional de Migración en México”, sostiene.
México, el muro migratorio invisible
Bajo la gestión de Donald Trump, el flujo migratorio se ubica en niveles históricos mínimos. Mientras que el último año de la gestión de Joe Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó 2 millones 135,006 encuentros de migrantes en la frontera con México, el año fiscal 2026 fueron 139,983, lo que implica una caída de 95%.
La disminución responde al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. En su camino a la Casa Blanca y desde sus primeros minutos como presidente Trump emitió una serie de medidas para poner fin a lo que llamó “la invasión” de migrantes, entre ellas declarar estado de emergencia en la frontera sur, redadas y utilizar todos los medios legales en contra de las llamadas ciudades santuario.
Pero Estados Unidos no fue el único que contuvo el flujo migratorio. Desde 2019, México ha desplegado miles de elementos de las Fuerzas Armadas e implementó operativos en carreteras y revisiones en transporte a través del Instituto Nacional de Migración (Inami) para detener a los migrantes, aceptó el programa “Quédate en México” mediante el que solicitantes de asilo esperaban su proceso en territorio mexicano y lanzó el programa Sembrando Vida para atender las causas de la migración.
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El flujo migratorio bajó pero los mexicanos se mantuvieron como la nacionalidad que más detenciones hizo el CBP.
“Dios con Nosotros” y las caravanas
Tradicionalmente los migrantes solían transitar hacia Estados Unidos solos o en grupos reducidos, sin embargo, a partir de octubre de 2018 se rompió esa dinámica y los migrantes optaron por conformar caravanas.
Hacerlo de forma masiva, les permitía avanzar de manera más segura, pero también más visible para las autoridades.
“Si bien es un elemento de seguridad, cohesión y fuerza negociadora, también las colocó ante un riesgo de represión por parte de las autoridades; hasta cierto punto, fue esta visibilidad en el tránsito la que facilitó que varias de las caravanas fueran monitoreadas y desmanteladas por las autoridades mexicanas”, plantea el artículo “El estudio de las caravanas migrantes en México”, realizado por Eduardo Torre Cantalapiedra del Colegio de la Frontera Norte.
Con el endurecimiento de la política migratoria de Trump y el “muro invisible” que puso México, las caravanas perdieron fuerza.
Sin embargo, tras la derrota electoral que Donald Trump y su partido, el Republicano, se integró la caravana “Dios con Nosotros” que está compuesta por más de 1,500 migrantes. Su destino es Estados Unidos, pero no ha logrado salir de Chiapas.
Tras conocer de su intención de llegar a Estados Unidos, Trump ha amenazado a México con más aranceles si no detiene su paso.
“Donald Trump viene de perder terriblemente en las elecciones intermedias, recientemente dijo que se le pasó la mano en las cuestiones migratorias. Entonces, Trump entiende, como gran empresario que se vende, que él pretende negociar a través de los manotazos y de las amenazas en la mesa”, dice Carlos Manuel López, internacionalista.
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Pero esas amenazas no pasan desapercibidas para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien resaltó que en los últimos años se han desintegrado más de 20 movilizaciones migratorias.
“Son 24 caravanas, desde la llegada del presidente Trump al gobierno que se han desintegrado, digamos”, dijo el pasado 13 de noviembre .
Carlos Manuel López plantea que la presidenta Claudia Sheinbaum buscará contener el avance del flujo migratorio como en su momento ya se hizo desplegando la Guardia Nacional en ambas fronteras.
“El gobierno federal a través de la Guardia Nacional ha detenido en gran medida el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. El gobierno federal desde el sexenio pasado ha invertido también en la relocalización de todas estas personas migrantes en sectores productivos. El éxito del gobierno pasado fue el programa Sembrando Vida”, afirma.
La caravana se mantiene en territorio mexicano con un objetivo en la mira: alcanzar el sueño americano.