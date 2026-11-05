Gobernadores de Morena unen fuerzas: piden investigar al INE más allá de Taddei y dan respaldo a la presidenta

Tras la renuncia de la ahora exconsejera presidenta del INE, Guadaluoe Taddei, el 26 de octubre, la presidenta Claudia Sheimbaum enfocó su discurso en una demanda concreta: investigar el esquema de contrataciones y relaciones con proveedores del Instituto desde antes de la llegada de Taddei; en sus mañaneras de esta semana, expresó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debería auditar todos los contratos de administraciones anteriores.

El argumento sirvió para separar a Morena de la figura de Guadalupe Taddei, y este jueves, se puso en marcha una nueva estrategia: repetir el mensaje de la presidenta pero con las voces de los gobernadores de Morena.