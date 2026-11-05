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México

Gobernadores de Morena unen fuerzas: piden investigar al INE más allá de Taddei y dan respaldo a la presidenta

Luego de casi una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado que se investigue a los contratistas vinculados al INE, este jueves los gobernadores de Morena se sumaron a la narrativa.
jue 05 noviembre 2026 09:34 PM
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Gobernadores de Morena se unen contra el INE
Los mandatarios morenistas publicaron videos, cartas o mensajes replicando la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Diseño: Expansión con IA)

Tras la renuncia de la ahora exconsejera presidenta del INE, Guadaluoe Taddei, el 26 de octubre, la presidenta Claudia Sheimbaum enfocó su discurso en una demanda concreta: investigar el esquema de contrataciones y relaciones con proveedores del Instituto desde antes de la llegada de Taddei; en sus mañaneras de esta semana, expresó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debería auditar todos los contratos de administraciones anteriores.

El argumento sirvió para separar a Morena de la figura de Guadalupe Taddei, y este jueves, se puso en marcha una nueva estrategia: repetir el mensaje de la presidenta pero con las voces de los gobernadores de Morena.

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En carta, con video tipo o con un posteo del video de la propia presidenta, el mensaje de los morenistas se concreta en dos sentidos: respaldo total a la presidenta y que se investiguen los manejos en el INE; es decir, más allá de Taddei.

"Investigar y combatir la corrupción dentro de las instituciones fortalece nuestra democracia. Reconocemos y respaldamos este esfuerzo de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ", se lee en el posteo de la jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada.


Mensaje similar publicó la gobernadora Layda Sansores: "Si las primeras revisiones confirman que las empresas señaladas por presuntas irregularidades llevan dos décadas contratando con el INE, la investigación no puede limitarse únicamente a la gestión actual".

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En el estado de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar publicó un video con el siguiente mensaje:

"La información presentada esta mañana en la conferencia de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apunta a una mafia electoral que se fortaleció durante años.

"Con Lorenzo Córdova al frente del INE, empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos millonarios con organismos electorales locales", se lee en la publicación de redes sociales.

En el estado de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama hizo una infografía con el esquema y nombres de las empresas involucradas con los contratos del INE.

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Otro de los primeros en sumarse a la narrativa, fue el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

"Nuestra Presidenta @Claudiashein explicó en su conferencia mañanera los señalamientos sobre posibles irregularidades en el INE. Desde Yucatán respaldamos su compromiso con la verdad y con el derecho de las y los mexicanos a estar informados, sin manipulaciones ni desinformación", se lee en su publicación con un video de la mañanera.

Una versión similar se hizo en las cuentas de Margarita González Sarabia, gobernadora de Morelos.

Con cartas se sumaron los gobernadores Eduardo Ramírez, de Chiapas, y Rocío Nahle, de Veracruz.

También el sonorense Alfonso Durazo hizo suya la postura de la presidenta; en su caso separó al movimiento de "prácticas que vienen de décadas atrás".

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