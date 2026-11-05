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México

“Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo deben dar la cara”, dice Morena en medio de escándalo del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta semana a Lorenzo Córdova de no actuar ante el duopolio que predomina en el órgano electoral desde hace 20 años para la compra de materiales electorales.
jue 05 noviembre 2026 03:13 PM
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En la imagen se ve a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo hablando.
Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo formaron parte del INE durante muchos años. (Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Morena denunció la presunta existencia de una red de negocios y complicidades que habría operado durante 27 años alrededor de las instituciones electorales mexicanas , con contratos millonarios para empresas vinculadas a un mismo grupo, y exigió investigar tanto las administraciones anteriores como la actual del Instituto Nacional Electoral (INE).

El partido encabezado por Ariadna Montiel señaló que durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del INE, empresas relacionadas con ese grupo habrían obtenido contratos por más de 2,000 millones de pesos con autoridades electorales locales.

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Antes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Lorenzo Córdova, expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE), de no actuar ante el duopolio que predomina en el órgano electoral desde hace 20 años para la compra de materiales electorales.


¿De qué señala Morena a Lorenzo Córdova?

Morena sostuvo que estos señalamientos deben dar lugar a una investigación para determinar quién autorizó los contratos, quién supervisó su ejecución y quiénes se beneficiaron de ellos. También pidió esclarecer si existieron mecanismos para concentrar las adjudicaciones durante distintas administraciones.

El partido vinculó estos señalamientos con la reforma electoral de 2014 y cuestionó que, pese a las exigencias de elecciones libres después de los comicios presidenciales de 2006 y 2012, se mantuvieran prácticas que, desde su perspectiva, permitieron la formación de redes de intereses económicos alrededor de las autoridades electorales.

El partido también vinculó el caso con los promotores de la llamada Marea Rosa, movimiento que defendió al INE bajo la consigna “¡El INE no se toca!”.

Sostuvo que algunos de sus integrantes impulsan ahora el proyecto político Somos, en el que, según el pronunciamiento, convergen antiguos militantes del PRI y PAN, exintegrantes de la izquierda y personajes que ocuparon cargos en la cúpula del organismo electoral.

En ese contexto, Morena pidió a Lorenzo Córdova, al exconsejero electoral Ciro Murayama y al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo “dar la cara” y explicar qué hicieron durante sus respectivas gestiones para evitar la concentración de contratos y posibles irregularidades en las adquisiciones de materiales electorales.

El partido también exigió que las investigaciones alcancen a las administraciones actuales del INE y que no se excluya a ningún funcionario o exfuncionario de las revisiones.

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Lorenzo Córdova Guadalupe Taddei Zavala Sistema electoral INE Electores

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