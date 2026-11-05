“Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo deben dar la cara”, dice Morena en medio de escándalo del INE

Antes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Lorenzo Córdova, expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ( INE), de no actuar ante el duopolio que predomina en el órgano electoral desde hace 20 años para la compra de materiales electorales.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento: La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales: Morena https://t.co/deflwvxSgH — Morena (@PartidoMorenaMx) November 5, 2026





¿De qué señala Morena a Lorenzo Córdova?

Morena sostuvo que estos señalamientos deben dar lugar a una investigación para determinar quién autorizó los contratos, quién supervisó su ejecución y quiénes se beneficiaron de ellos. También pidió esclarecer si existieron mecanismos para concentrar las adjudicaciones durante distintas administraciones.

El partido vinculó estos señalamientos con la reforma electoral de 2014 y cuestionó que, pese a las exigencias de elecciones libres después de los comicios presidenciales de 2006 y 2012, se mantuvieran prácticas que, desde su perspectiva, permitieron la formación de redes de intereses económicos alrededor de las autoridades electorales.

El partido también vinculó el caso con los promotores de la llamada Marea Rosa, movimiento que defendió al INE bajo la consigna “¡El INE no se toca!”.

Sostuvo que algunos de sus integrantes impulsan ahora el proyecto político Somos, en el que, según el pronunciamiento, convergen antiguos militantes del PRI y PAN, exintegrantes de la izquierda y personajes que ocuparon cargos en la cúpula del organismo electoral.

En ese contexto, Morena pidió a Lorenzo Córdova, al exconsejero electoral Ciro Murayama y al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo “dar la cara” y explicar qué hicieron durante sus respectivas gestiones para evitar la concentración de contratos y posibles irregularidades en las adquisiciones de materiales electorales.

El partido también exigió que las investigaciones alcancen a las administraciones actuales del INE y que no se excluya a ningún funcionario o exfuncionario de las revisiones.