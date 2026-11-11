Edmundo Jacobo: “Si quieren volver a auditar, adelante; no me voy a esconder como Taddei”

“Si quieren volver a auditar que lo vuelvan a hacer, no me voy a esconder como Guadalupe Taddei, aquí voy a estar, pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen sobre una institución que se ganó su credibilidad durante décadas y en tres vinieron a destruir”, dijo.

Reta Jacobo a Morena: auditen de nuevo

Edmundo Jacobo, exfuncionario del INE, aseveró que las dos administraciones de las que fue parte fueron sumamente auditadas, sin que se pudiera comprobar ningún mal uso ni presunta corrupción, a diferencia de lo que está ocurriendo con la expresidenta Taddei.

Además, destacó que la presidencia de Lorenzo Córdova y la de Leonardo Valdés Zurita promovieron al interior controles adicionales de supervisión y gestión de los recursos.

“A mi me tocaron dos presidencias, y siendo no solamente multiauditados por la Auditoría Superior de la Federación y por el Órgano Interno de Control, sino que además contratamos despachos de contadores para que auditaran nuestras cuentas y estados financieros y acudimos a testigos sociales”, subrayó.

Jacobo además advirtió que ambas gestiones privilegiaron los concursos públicos para la contratación, en lugar de las asignaciones directas, y destacó que las auditorías pudieron llevarse a cabo con los partidos políticos sentados a la mesa y un Consejo General con equilibrio de poderes.

Somos denuncia a Sheinbaum y gobernadores por estrategia de descalificación

Emilio Álvarez Icaza, en representación del partido Somos, denunció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a un grupo de gobernadores de Morena , por utilizar plataformas institucionales y recursos públicos con el fin de vincular al nuevo partido con la llamada “mafia electoral”.