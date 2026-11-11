Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Edmundo Jacobo: “Si quieren volver a auditar, adelante; no me voy a esconder como Taddei”

Edmundo Jacobo presentó junto al partido Somos una denuncia contra la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Morena.
mié 11 noviembre 2026 07:47 PM
Añadir Expansión Política en Google
Edmundo Jacobo en el INE
Edmundo Jacobo respondió a Morena sobre los señalamientos que ha lanzado contra administraciones pasadas del INE y los retó a auditar de nueva cuenta. (SomosMx/X)

El exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora integrante del partido Somos, Edmundo Jacobo, respondió a los cuestionamientos sobre presunta corrupción que la presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes de Morena han lanzado sobre las administraciones pasadas del órgano electoral.

Desde el INE, y antes de que Emilio Álvarez Icaza presentara una denuncia por uso indebido de recursos públicos y vulneración del principio de equidad de la contienda, Edmundo Jacobo retó a las autoridades a repetir las auditorías.

Publicidad

“Si quieren volver a auditar que lo vuelvan a hacer, no me voy a esconder como Guadalupe Taddei, aquí voy a estar, pero que no quieran ocultar la responsabilidad que tienen sobre una institución que se ganó su credibilidad durante décadas y en tres vinieron a destruir”, dijo.

Reta Jacobo a Morena: auditen de nuevo

Edmundo Jacobo, exfuncionario del INE, aseveró que las dos administraciones de las que fue parte fueron sumamente auditadas, sin que se pudiera comprobar ningún mal uso ni presunta corrupción, a diferencia de lo que está ocurriendo con la expresidenta Taddei.

Además, destacó que la presidencia de Lorenzo Córdova y la de Leonardo Valdés Zurita promovieron al interior controles adicionales de supervisión y gestión de los recursos.

“A mi me tocaron dos presidencias, y siendo no solamente multiauditados por la Auditoría Superior de la Federación y por el Órgano Interno de Control, sino que además contratamos despachos de contadores para que auditaran nuestras cuentas y estados financieros y acudimos a testigos sociales”, subrayó.

Jacobo además advirtió que ambas gestiones privilegiaron los concursos públicos para la contratación, en lugar de las asignaciones directas, y destacó que las auditorías pudieron llevarse a cabo con los partidos políticos sentados a la mesa y un Consejo General con equilibrio de poderes.

Somos denuncia a Sheinbaum y gobernadores por estrategia de descalificación

Emilio Álvarez Icaza, en representación del partido Somos, denunció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a un grupo de gobernadores de Morena , por utilizar plataformas institucionales y recursos públicos con el fin de vincular al nuevo partido con la llamada “mafia electoral”.

Publicidad

En su denuncia, Somos aseveró que Morena y la presidenta intentan relacionarlo con redes de soborno, presuntos actos de corrupción, conductas antijurídicas, contrataciones ilícitas y manipulación de procedimientos de adjudicación realizados durante la gestión de Guadalupe Taddei frente al INE.

Además, destacó que los mensajes de los mandatarios estatales, valorados en su conjunto, “evidencian la existencia de una estrategia sistemática de ataques y descalificaciones contra un partido político”, que en el contexto de los procesos electorales constituyen intervención gubernamental indebida.

La denuncia del partido atribuye calumnia y mal uso de recursos públicos a manifestaciones realizadas y difundidas en las conferencias mañaneras del 5, 6 y 9 de noviembre de 2026, así como afirmaciones difundidas en la rueda de prensa de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, del día 10 de noviembre.

Por otro lado, se vincula a las y los gobernadores por sus publicaciones y comentarios vertidos en cadena, en la red social X.

¿Quiénes son los gobernadores denunciados por Somos?

Publicidad

Somos denunció a la presidenta Claudia Sheinbaum por intervenir en la contienda y afectar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad. Además, denunció a 12 mandatarios estatales, entre ellos: la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez; la de Tlaxcala, Lorena Cuéllar y la de Colima, Índira Vizcaíno.

También, denunció a los gobernadores de Tabasco, Javier May; de Puebla, Alejandro Armenta; de Chiapas, Eduardo Ramírez; de Yucatán, Joaquín Díaz Mena y de Sonora, Alfonso Durazo.

Asimismo, incluyó en la denuncia a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; a la de Quintana Roo, Mara Lezama; a la de Campeche, Layda Sansores y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El partido aseveró que todos ellos participaron en una estrategia coordinada para desacreditar y desprestigiar a su fuerza política y sus integrantes, mediante la utilización de recursos públicos con fines ajenos a la función institucional.

Tags

INE Guadalupe Taddei Zavala Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad