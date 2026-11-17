¿Por qué México perdió el estatus de país libre de sarampión?

México perdió el estatus de país libre de sarampión porque no ha logrado contener el brote que inició en febrero de 2025. Aunque los casos confirmados han disminuido significativamente, las autoridades de salud no han logrado frenarlo por completo.

La OPS considera que, si un país mantiene contagios de sarampión por más de un año, la transmisión del virus ya es endémica de nuevo y por eso retira el certificado de libre de sarampión.

"Perder el estado de eliminación del sarampión significa que el virus ha circulado durante un periodo de tiempo prolongado y así ponen en riesgo a comunidades y familias", declaró el director de la OPS en conferencia de prensa.



Hasta el 16 de noviembre, la Secretaría de Salud identificó solo 14 casos activos, además de 12 estados del país sin casos en los últimos tres meses.

A pesar de esos avances, el brote sigue activo. El país suma 21 meses continuos con transmisión del virus y acumula un total de 20,701 casos confirmados y 50 muertes desde el inicio del brote en 2025 y hasta el pasado 12 de noviembre.

"La tendencia viene a la baja, pero todavía mantienen transmisión constante", explicó Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, y agregó: "México es el segundo más alto de la región en número de casos".

A pesar de que la OPS dio a México siete meses adicionales antes de ser examinado, el brote no pudo ser controlado en este periodo.