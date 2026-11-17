Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, la cobertura vacunal ya alcanzó el 90% con la aplicación de 40.9 millones de dosis aplicadas entre 2025 y 2026.
Además, las autoridades presentaron este martes un Plan de Respuesta Rápida de 90 Días para cerrar el brote . México se fijó 2028 como meta para recuperar el reconocimiento internacional como país libre de sarampión.
Daniel Salas, de la OPS, reconoció que México ya lleva acciones importantes para frenar el brote en los últimos meses y esto ha logrado disminuir los casos. No obstante, señaló que, el país necesita reforzar el seguimiento de los contagios.
"No van a poder hacer un cierre de los brotes si no hacen un seguimiento estricto de los casos", subrayó.
Vacuna contra el sarampión en México: ¿Dónde y quién se la puede poner?
La Secretaría de Salud afirmó que tiene 10.8 millones de vacunas contra el sarampión disponibles de manera gratuita en 21 mil puestos de vacunación.
Los módulos se pueden identificar a través de la plataforma ¿Dónde me vacuno?
La vacuna contra el sarampión se debe aplicar de acuerdo a los siguientes esquemas de vacunación:
Vacuna triple viral SRP contra sarampión y rubéola:
-Niñas y niños de 6 a 11 meses (dosis cero)
-1ª dosis a los 12 meses.
-2ª dosis a los 18 meses.
-Población rezagada de 2 a 9 años.
Vacuna doble viral SR contra sarampión y rubéola:
-Adolescentes y adultos de 10 a 49 años.
-Personal de salud y educativo.
-Población vulnerable: trabajadores agrícolas (jornaleros), pueblos originarios y personas en situación de movilidad.