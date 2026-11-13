¿Quién elige a la nueva presidenta del INE? Piden independencia para el Comité que definirá la quinteta

En tanto que la exconsejera Dania Ravel apuntó que el Comité pierde parte de su blindaje por la falta de diversidad entre sus integrantes.
“Con la desaparición del INAI se perdieron a dos integrantes que podían ser bastante imparciales y ahora solo tenemos a los integrantes designados por Diputados y por CNDH, que hay que decir que ha sido muy oficialista y bastante cuestionada”, sentenció.
¿Quiénes integraban el Comité de Evaluación cuando se nombró a Guadalupe Taddei?
Cuando Guadalupe Taddei fue designada como presidente del INE el Comité Técnico de Evaluación tuvo 7 integrantes:
La Junta de Coordinación Política escogió a:
- Enrique Galván Ochoa - Periodista y columnista, identificado públicamente con posiciones favorables a Andrés Manuel López Obrador
- Andrés Norberto García Repper, quien había sido candidato de Morena.
- Evangelina Hernández Duarte, que se había desempeñado como servidora pública en la Guardia Nacional durante el gobierno de López Obrador.
La CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra eligió a:
- Ernesto Isunza Vera, investigador de la Universidad Veracruzana, y presuntamente cercano a Manuel Huerta, coordinador de Programas de Bienestar en Veracruz.
- Araceli Mondragón González, académica señalada por vínculos con actividades de formación política de Morena
Desde el INAI participaron dos perfiles, que fueron considerados no obradoristas:
- María Esther Azuela Gómez (Maite Azuela), periodista y analista, la única que emitió un voto particular, por las preocupación que expresó respecto a la cercanía de algunos perfiles con Morena
- Sergio López Ayllón, académico y expresidente del CIDE