¿Quién elige a la nueva presidenta del INE? Piden independencia para el Comité que definirá la quinteta

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena Diputados y presidente de Jucopo aseguró este jueves 12 de noviembre que su partido no quiere que la nueva presidencia del INE “nazca muerta”; es decir, con dudas sobre su honorabilidad.

En ese sentido, aseguró que Morena tiene toda la disposición de avanzar en consenso ; sin embargo, le adelantó a los partidos de oposición que sus peticiones para la convocatoria y el Comité serán analizadas a la luz de lo que permite la Constitución.

¿Quiénes deben integrar el Comité Técnico de Evaluación?

De acuerdo con el artículo 41 constitucional, tres de los integrantes del Comité serán nombrados por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH anunció desde el pasado 9 de noviembre que está lista para designar a sus dos representantes y exigió que sean perfiles sin haber postulados a cargos de elección popular ni puestos directivos en partidos políticos.

Además, aseguró que buscará a personas que acrediten una trayectoria en "defensa del sufragio" y que no hayan desempeñado cargos en el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) ni en el INE durante los últimos 20 años.

La CNDH está lista para hacer la designación de dos personas integrantes del Comité Técnico de Evaluación que habrá de evaluar a las aspirantes y proponer las quintetas para la elección de la persona titular del Consejo Electoral del @INEMexico. Asumimos de manera pública la importancia para asegurar que la selección de la persona titular sirva para lograr un Instituto realmente autónomo, austero y cercano al pueblo. #DefendemosAlPueblo — CNDH en México (@CNDH) November 9, 2026



La Jucopo, presidida por Ricardo Monreal, ha dicho que busca que la convocatoria, el Comité y la designación final se aprueben por consenso y no solo por mayoría.

Importancia del Comité Técnico para nueva presidencia

Aunque el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados no tiene la decisión final sobre la nueva presidencia, es determinante para filtrar a los mejores perfiles y seleccionar a las cinco finalistas de entre las que se escogerá a la Consejera Presidenta.