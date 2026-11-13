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México

¿Quién elige a la nueva presidenta del INE? Piden independencia para el Comité que definirá la quinteta

La Cámara de Diputados debe integrar el Comité Técnico de Evaluación para elegir a la nueva presidenta del INE; exconsejeros advierten que no debe estar sesgado.
vie 13 noviembre 2026 10:01 AM
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Ricardo Monreal, junto a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel
Ricardo Monreal, presidente de Jucopo, hizo votos para que la presidencia del INE "no nazca muerta"; es decir, sin credibilidad y anunció que busca consenso con todas las fuerzas. (Graciela López/Cuartoscuro)

En vista de que la sucesión de Guadalupe Taddei sigue en vilo, cada vez más voces se suman a la petición de que la Cámara de Diputados elija a un Comité Técnico de Evaluación capaz de seleccionar los mejores perfiles para la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Comité, que tendrá la tarea de elegir a la quinteta finalista de entre todas las aspirantes al cargo, deberá integrarse por cinco personas de reconocido prestigio, y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) lleva mando para constituirlo.

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Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena Diputados y presidente de Jucopo aseguró este jueves 12 de noviembre que su partido no quiere que la nueva presidencia del INE “nazca muerta”; es decir, con dudas sobre su honorabilidad.

En ese sentido, aseguró que Morena tiene toda la disposición de avanzar en consenso ; sin embargo, le adelantó a los partidos de oposición que sus peticiones para la convocatoria y el Comité serán analizadas a la luz de lo que permite la Constitución.

¿Quiénes deben integrar el Comité Técnico de Evaluación?

De acuerdo con el artículo 41 constitucional, tres de los integrantes del Comité serán nombrados por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH anunció desde el pasado 9 de noviembre que está lista para designar a sus dos representantes y exigió que sean perfiles sin haber postulados a cargos de elección popular ni puestos directivos en partidos políticos.

Además, aseguró que buscará a personas que acrediten una trayectoria en "defensa del sufragio" y que no hayan desempeñado cargos en el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) ni en el INE durante los últimos 20 años.


La Jucopo, presidida por Ricardo Monreal, ha dicho que busca que la convocatoria, el Comité y la designación final se aprueben por consenso y no solo por mayoría.

Importancia del Comité Técnico para nueva presidencia

Aunque el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados no tiene la decisión final sobre la nueva presidencia, es determinante para filtrar a los mejores perfiles y seleccionar a las cinco finalistas de entre las que se escogerá a la Consejera Presidenta.

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Las y los integrantes del Comité son los encargados de verificar que las candidatas cumplan los requisitos legales, aplicar exámenes o entrevistas y entregar a la Jucopo la quinteta final de las cinco finalistas para el puesto vacante.

No se trata de un trámite administrativo y en medio de la crisis por señalamientos de corrupción, los expertos insisten en que la única forma de recuperar la confianza en el INE es con un Comité imparcial, sin cuotas partidistas y sin sesgos.

Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, advirtió que existen exconsejeras muy capaces que podrían asumir esta responsabilidad; no obstante, reconoció que muchas de ellas no están dispuestas a participar si observan que el Comité Técnico nace sin imparcialidad.

En entrevista para el podcast de Expansión “Política y otros datos” afirmó: “Me han llamado colegas para decírmelo, si el Comité otra vez es sesgado, otra vez a favor del partido en el Gobierno, no voy a arriesgar mi prestigio porque podría salir una nueva Taddei”.

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En tanto que la exconsejera Dania Ravel apuntó que el Comité pierde parte de su blindaje por la falta de diversidad entre sus integrantes.

“Con la desaparición del INAI se perdieron a dos integrantes que podían ser bastante imparciales y ahora solo tenemos a los integrantes designados por Diputados y por CNDH, que hay que decir que ha sido muy oficialista y bastante cuestionada”, sentenció.

¿Quiénes integraban el Comité de Evaluación cuando se nombró a Guadalupe Taddei?

Cuando Guadalupe Taddei fue designada como presidente del INE el Comité Técnico de Evaluación tuvo 7 integrantes:

La Junta de Coordinación Política escogió a:

- Enrique Galván Ochoa - Periodista y columnista, identificado públicamente con posiciones favorables a Andrés Manuel López Obrador

- Andrés Norberto García Repper, quien había sido candidato de Morena.

- Evangelina Hernández Duarte, que se había desempeñado como servidora pública en la Guardia Nacional durante el gobierno de López Obrador.

La CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra eligió a:

- Ernesto Isunza Vera, investigador de la Universidad Veracruzana, y presuntamente cercano a Manuel Huerta, coordinador de Programas de Bienestar en Veracruz.

- Araceli Mondragón González, académica señalada por vínculos con actividades de formación política de Morena

Desde el INAI participaron dos perfiles, que fueron considerados no obradoristas:

- María Esther Azuela Gómez (Maite Azuela), periodista y analista, la única que emitió un voto particular, por las preocupación que expresó respecto a la cercanía de algunos perfiles con Morena

- Sergio López Ayllón, académico y expresidente del CIDE

En ese proceso, cuatro de las cinco integrantes elegidas para la quinteta de la presidencia fueron señaladas por su cercanía con Morena. Rebeca Barrera Amador fue la única sin perfil ni antecedente morenista.

Bertha Luján Alcalde, era vinculada a Morena por ser hija de la expresidenta del Consejo Nacional del partido; Guadalupe Álvarez Rascón se postuló mientras su padre, José Antonio Álvarez Lima, ocupaba el cargo de senador morenista por Tlaxcala; Lulisca Zircey Bautista Arreola fue asociada al partido en el poder porque su esposo ocupaba un cargo en Gobierno federal.

Mientras que a Guadalupe Taddei Zavala se le señaló por ser prima de el superdelegado del gobierno federal en el estado de Sonora, Jorge Luis Taddei, y cercana al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo,

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INE Cámara de Diputados Guadalupe Taddei Zavala

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