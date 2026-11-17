Gobierno asegura que mantiene negociaciones
Frente a estas exigencias, Rosa Icela Rodríguez explicó este martes que la Secretaría de Agricultura encabeza la atención a los productores, mientras que por parte de Gobernación participan el subsecretario César Yáñez y el jefe de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez.
Aseguró que la mayoría de los liderazgos ha tenido una respuesta favorable y que la dependencia está dispuesta a revisar los casos excepcionales de agricultores que no hayan recibido los apoyos correspondientes a esta temporada.
También señaló que existe coordinación con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro para atender las demandas que correspondan a las autoridades estatales.
La secretaria destacó que los apoyos al campo se entregan directamente a los productores y no a las organizaciones o sus dirigentes. En ese contexto, mencionó que el Gobierno de México destina 26,000 millones de pesos en apoyos directos al sector.
Sin embargo, la funcionaria no detalló cuánto de ese presupuesto corresponde específicamente a los productores de maíz blanco del Bajío, cuántos agricultores han recibido los apoyos reclamados ni si existe un acuerdo sobre el precio por tonelada que demandan.
La jornada de movilizaciones anunciada para ete martes por las organizaciones contempla 25 puntos de concentración en cinco entidades: 16 en Guanajuato, cinco en Jalisco, dos en Michoacán, uno en Querétaro y uno en Campeche.
Rodríguez reiteró que el Gobierno federal respetará el derecho a la libre manifestación, pero pidió a los agricultores evitar afectaciones a terceros y continuar las negociaciones.
“Lo que decimos es que todos los productores están siendo atendidos, sin intermediarios. Si hay dirigentes que quieren tener mesa con nosotros, lo hacemos de inmediato”, afirmó.