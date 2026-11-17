“Nosotros respetamos la libre manifestación, pero también tenemos que defender los derechos de la ciudadanía que transita por esos lugares”, señaló durante una conferencia de prensa.

"No hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población porque existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones. Entonces, pues el llamado a los productores del Bajío es a mantener el diálogo y a privilegiar los acuerdos", comentó Rosa Icela.



La secretaria insistió en que existe disposición institucional para continuar las negociaciones y atender los planteamientos que todavía estén pendientes, tanto a nivel federal como estatal. En ese sentido, insistió en que las mesas de diálogo permanecen abiertas y que los productores pueden solicitar reuniones de manera inmediata.

Los bloqueos fueron convocados desde la semana pasada debido a las inconformidades que existen entre productores por los precios de comercialización del maíz, los apoyos pendientes y la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Uno de los principales desacuerdos está relacionado con el precio del maíz. En Guanajuato, los productores solicitaron que se garantice un ingreso de al menos 6,500 pesos por tonelada, mientras que la propuesta que se encontraba en análisis entre autoridades federales y estatales contemplaba alcanzar los 6,000 pesos por tonelada.

Además de mejores condiciones para comercializar sus cosechas, los agricultores demandan garantizar un apoyo directo que permita mejorar la rentabilidad de los productores de maíz; liquidar los pagos pendientes del trigo del ciclo otoño-invierno 2024-2025: cubrir los apoyos pendientes del maíz del ciclo primavera-verano 2026, así como aplicar seguros agrícolas en las zonas afectadas por siniestros.