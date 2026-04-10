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México obtiene prórroga de siete meses para mantener certificado de país libre de sarampión

Entre el 1 de enero y 9 de abril se han confirmado 9,015 contagios de sarampión en México, de ellos 57% se registraron Jalisco, que será sede del Mundial de Futbol.
vie 10 abril 2026 04:28 PM
sarampión
La Secretaría de Salud reporta que se han aplicado 18.3 millones de vacunas. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro.)

México dispone de siete meses más para mantener la certificación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como país libre de sarampión.

En la última semana se registraron 377 contagios más, y Jalisco, una de las sedes del Mundial, se mantiene como la entidad con más contagios. La prórroga se extiende hasta después de la justa deportiva: hasta noviembre.

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, entre el 1 de enero y 9 de abril se han confirmado 9,015 contagios, de ellos, 5,197 (57%) se registraron en Jalisco.

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El martes pasado, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, aseguró que el contagio iba a la baja gracias a la estrategia de vacunación.

“El momento de mayor transmisión del virus, medido por fecha de inicio de síntomas, lo hemos identificado en torno al 20 de febrero, cuando estábamos detectando cerca de 220 casos al día nuevos. Todos los días de esa semana, alrededor de 220 casos nuevos al día. En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día. Es decir, es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66%”, informó.

El gobierno de México implementa una campaña de vacunación para contener el contagio de sarampión. En este año se han aplicado 18.3 millones de vacunas, que sumadas a las de 2025 alcanzan los 33 millones.

Entre el 2 y 9 de abril los contagios confirmados pasaron de 8,638 a 9,015, pero el acumulado de 2025 y 2025 es de 15,479 casos.

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En los primeros cuatro meses del año se han registrado nueve muertes por sarampión, de las que tres ocurrieron en el estado con más contagios, Jalisco.

Los otros decesos se han registrado en Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Durango y Tlaxcala, con una cada uno.

En 2025, fueron 27 las muertes a causa de sarampión, de las que 21 se registraron en Chihuahua.

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México con siete meses más para conservar certificación

La Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita decidió que abordará la situación de la enfermedad en México hasta noviembre próximo.

En enero pasado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) había citado el 13 de abril a México a una reunión para revisar su estado de eliminación del sarampión.

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Por los casos de sarampión, México podría perder la certificación de país libre de esa enfermedad, que la OPS otorga a las naciones que la mantienen bajo control, sin transmisión endémica.

“Tras su revisión, la RVC presentará sus recomendaciones al director de la OPS. Posteriormente, el director determinará formalmente la clasificación del país y comunicará la decisión a las autoridades nacionales”, informó la OPS en un comunicado hace tres meses.

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sarampión Secretaría de Salud Jalisco

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