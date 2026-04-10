México obtiene prórroga de siete meses para mantener certificado de país libre de sarampión

El martes pasado, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, aseguró que el contagio iba a la baja gracias a la estrategia de vacunación.

“El momento de mayor transmisión del virus, medido por fecha de inicio de síntomas, lo hemos identificado en torno al 20 de febrero, cuando estábamos detectando cerca de 220 casos al día nuevos. Todos los días de esa semana, alrededor de 220 casos nuevos al día. En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día. Es decir, es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66%”, informó.

El gobierno de México implementa una campaña de vacunación para contener el contagio de sarampión. En este año se han aplicado 18.3 millones de vacunas, que sumadas a las de 2025 alcanzan los 33 millones.

Entre el 2 y 9 de abril los contagios confirmados pasaron de 8,638 a 9,015, pero el acumulado de 2025 y 2025 es de 15,479 casos.

Suman 9 muertes en 2026

En los primeros cuatro meses del año se han registrado nueve muertes por sarampión, de las que tres ocurrieron en el estado con más contagios, Jalisco.

Los otros decesos se han registrado en Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Durango y Tlaxcala, con una cada uno.

En 2025, fueron 27 las muertes a causa de sarampión, de las que 21 se registraron en Chihuahua.