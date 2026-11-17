México pierde el estatus de país libre de sarampión

Este martes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró este certificado al país tras mantener el brote de sarampión por más de un año sin lograr evitar la confirmación de nuevos casos.

Jarbas Barbosa, director de la OPS, informó la decisión este martes y detalló que Estados Unidos y Bolivia también perdieron el estatus, lo que significa que los países tienen de nuevo transmisión endémica de sarampión.

El Gobierno busca recuperar estatus en 2028

Durante la mañanera, el Rafael Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional en la Secretaría de Salud de México, presentó avances de la estrategia nacional contra el sarampión e informó que los contagios mantienen una tendencia a la baja, después de que en febrero de 2026 se registrara el punto más alto, con 1,314 casos en una sola semana.

De acuerdo con el reporte, en las últimas 12 semanas los contagios disminuyeron más de 90% respecto al pico de la epidemia. Actualmente, el país registra 14 casos activos, de los cuales 12 se encuentran en Chiapas y dos en Quintana Roo.

El funcionario sostuvo que la reducción es resultado de la campaña de vacunación y del trabajo coordinado entre las instituciones de salud y los gobiernos estatales. Sin embargo, advirtió que es necesario mantener las acciones para evitar nuevos contagios y proteger a la población que todavía no cuenta con su esquema de inmunización.

Rafael Ricardo Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, durante la conferencia Mañanera del Pueblo en la que presentó avances para la eliminación del brote de Sarampión en nuestro país. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Tres ejes para contener el sarampión

La estrategia nacional contra el sarampión explicó el subsecretario se sostiene en tres acciones que se aplican de manera coordinada:

1. Vacunación masiva. Entre 2025 y 2026 se han aplicado casi 41 millones de dosis, como parte de la campaña nacional de inmunización. El objetivo es completar los esquemas de vacunación y proteger a quienes todavía no tienen inmunidad.