En los estados donde todavía hay contagios, las brigadas intensificarán la vacunación alrededor de los casos, la búsqueda de posibles infectados casa por casa y la atención a grupos de mayor riesgo, así como a personas con alta movilidad.
En las entidades que ya acumulan varios meses sin contagios, la vigilancia epidemiológica continuará para detectar oportunamente cualquier caso importado o nueva cadena de transmisión.
¿Qué estados concentran los casos activos de sarampión?
De acuerdo con el reporte presentado en la mañanera, 12 entidades llevan tres meses o más sin registrar contagios: Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Sonora.
Otras cuatro entidades acumulan entre uno y tres meses sin casos: Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Campeche.
En contraste, 16 estados registraron algún contagio durante el último mes, por lo que mantienen atención y vigilancia reforzadas.
Los 14 casos activos reportados al momento de la presentación se concentran en dos entidades: Chiapas, con 12, y Quintana Roo, con dos. En ambas continúan las brigadas de vacunación y el seguimiento epidemiológico.
La Secretaría de Salud también destacó que, de los 18 países de la región que mantienen transmisión activa, México ocupa el segundo lugar con menor transmisión, según los datos presentados por el funcionario.
México dispone de casi 11 millones de vacunas contra el sarampión
Uno de los componentes centrales del plan es mantener la disponibilidad de vacunas y ampliar la cobertura entre los grupos que todavía requieren protección.
Valdez Vázquez informó que actualmente hay casi 11 millones de dosis disponibles en el país, distribuidas de la siguiente manera:
- 3.5 millones de vacunas triple viral (SRP): para niñas y niños de seis meses a nueve años.
- Más de siete millones de vacunas doble viral (SR): para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.
Las dosis son gratuitas y están disponibles en más de 21,000 puestos de vacunación distribuidos en las 32 entidades federativas. La campaña alcanzó 90% de la meta de vacunación programada para este año.
La población que debe acudir a vacunarse incluye:
* Bebés de seis a 11 meses, para recibir la llamada dosis cero.
* Niñas y niños de 12 meses, para recibir la primera dosis.
* Niñas y niños de 18 meses, para recibir la segunda dosis.
* Menores de dos a nueve años que tengan esquemas incompletos o estén rezagados.
* Adolescentes y adultos de 10 a 49 años que requieran vacunación.