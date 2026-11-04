Vacunas gratis en la UNAM contra covid, influenza y sarampión: dónde estará el megacentro y cómo acudir

Con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades como la influenza, covid, sarampión y neumococo, las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, al sur de la Ciudad de México, se convertirán en un mega centro de vacunación que atenderá hasta 100 mil personas totalmente gratis.
Las vacunas serán donadas por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, y los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, la jornada contará con la participación de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.