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México

Vacunas gratis en la UNAM contra covid, influenza y sarampión: dónde estará el megacentro y cómo acudir

En total se aplicarán 100 mil vacunas gratuitas a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general con el objetivo de prevenir la influenza, el covid, el sarampión y el neumococo.
mié 04 noviembre 2026 03:01 PM
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Personal de salud vacunando a joven estudiante en jornada de vacunación gratuita.
La jornada estará disponible de forma gratuita para la comunidad universitaria y el público en general. (Ed Us en Unsplash )

Con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades como la influenza, covid, sarampión y neumococo, las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, al sur de la Ciudad de México, se convertirán en un mega centro de vacunación que atenderá hasta 100 mil personas totalmente gratis.

Las vacunas serán donadas por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, y los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, la jornada contará con la participación de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

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Fechas y horarios del mega centro de vacunación

A través de un comunicado compartido por la máxima casa de estudios de México, se confirmó que el centro estará ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario del 9 al 13 de noviembre, brindando atención en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Además, con el objetivo de evitar aglomeraciones y largas filas, se organizará a los asistentes previamente registrados en dos bloques, a las 9:00 y 11:00 horas. Por otro lado, aquellas personas que no se hayan registrado y deseen acudir a vacunarse tendrán una fila especial para ser atendidas en el horario establecido.

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Registro en línea para acudir a vacunarse

Para llevar un orden más controlado durante las jornadas, la UNAM habilitó un registro en linea a través del portal web https://salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/ .

Para realizar el registro será necesario contestar un cuestionario para conocer el perfil de la población a vacunarse, así como seleccionar el tipo de vacuna que se desea aplicar. De acuerdo con Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de atención a la salud de la UNAM, los datos de los cuestionarios “Será información útil para labores de docencia e investigación que queremos seguir cumpliendo en la Universidad”.

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¿Qué vacunas se aplicarán?

En total serán aplicadas 100 mil vacunas disponibles para la comunidad universitaria y la sociedad en general, las cuales se repartirán en cantidades iguales:

  • 25 mil contra la influenza.
  • 25 mil contra el covid.
  • 25 mil contra el sarampión.
  • 25 mil contra el neumococo.

Sin embargo, no todas las personas pueden recibir los biológicos disponibles, pues existen algunas restricciones que deben tomarse en cuenta:

  • Vacuna contra la influenza: Solo se puede aplicar a personas mayores de 6 meses de vida.
  • Vacuna contra el covid (MODERNA): Solo se puede aplicar a personas mayores de 6 meses de vida.
  • Vacuna contra el sarampión: Solo se puede aplicar a menores de 50 años de vida que no hayan recibido la misma dosis en los últimos 5 años.
  • Vacuna contra el neumococo: Solo se puede aplicar a mayores de 60 años de vida que no hayan recibido la misma dosis en los últimos 2 años.

Casos de sarampión siguen a la alza

Uno de los principales objetivos de la jornada de vacunación es prevenir el alza en los casos de contagio de sarampión, enfermedad que ha mantenido un aumento constante y preocupante dentro de México en todo lo que va del 2026.

De acuerdo con el informe diario más reciente del brote de sarampión en México , compartido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en lo que va de 2026 se han registrado 13,772 casos de contagio confirmados, teniendo un aumento de más del 100% con respecto al 2025, donde se registraron 6,614 casos en total. En ese sentido, Jalisco se mantiene como el estado con más casos de contagio con un total de 7,290 pesos.

Además, se han acumulado 23 defunciones en todo el país, siendo Zacatecas el estado con más casos, con un total de 8.

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Para las personas que acudan a la jornada de vacunación, se recomienda llevar consigo su cartilla; y en caso de acudir en transporte público, la alternativa más cercana es la estación Dr. Gálvez de la línea 1 del Metrobús.

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sarampión Vacuna covid-19 Vacunas

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