Vacunas gratis en la UNAM contra covid, influenza y sarampión: dónde estará el megacentro y cómo acudir

Casos de sarampión siguen a la alza

Uno de los principales objetivos de la jornada de vacunación es prevenir el alza en los casos de contagio de sarampión, enfermedad que ha mantenido un aumento constante y preocupante dentro de México en todo lo que va del 2026.

De acuerdo con el informe diario más reciente del brote de sarampión en México , compartido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en lo que va de 2026 se han registrado 13,772 casos de contagio confirmados, teniendo un aumento de más del 100% con respecto al 2025, donde se registraron 6,614 casos en total. En ese sentido, Jalisco se mantiene como el estado con más casos de contagio con un total de 7,290 pesos.

Además, se han acumulado 23 defunciones en todo el país, siendo Zacatecas el estado con más casos, con un total de 8.

Para las personas que acudan a la jornada de vacunación, se recomienda llevar consigo su cartilla; y en caso de acudir en transporte público, la alternativa más cercana es la estación Dr. Gálvez de la línea 1 del Metrobús.

