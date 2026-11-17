¿Cuándo es el próximo día de descanso oficial después del 16 de noviembre?

Los trabajadores tendrán que esperar un poco más de un mes para disfrutar de un fin de semana largo, ya que de acuerdo en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a inicios de año, la siguiente fecha corresponde al viernes 25 de diciembre también es un día de descanso oficial.

Al igual que los trabajadores formales del país, los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria también tienen días de descanso extra.

Viernes de descanso por Consejo Técnico en las escuelas

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que la siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2026-2027, será el viernes 27 de noviembre.

Los demás que se establecen dentro del siguiente año son para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

¿Por qué se festeja la Navidad el 25 de diciembre?

La Navidad es una de las festividades más conocidas a nivel mundial que se caracteriza por la celebración de posadas, reuniones familiares y de amigos en las que también se dan los intercambios de regalos, además de que hay una combinación de factores que dieron origen a esta celebración.

Algunos historiadores coinciden en que la fecha para celebrar la navidad el 25 de diciembre se tomó por parte de altos mandos de la iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas, se considera como la más determinante, la moción del Papa Julio I en 350 para establecer la navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado cuatro años después por el Papa Liberio.

