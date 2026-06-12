La Secretaría de Salud confirma dos nuevas muertes por sarampión: una en CDMX y otra en Zacatecas

La Ciudad de México pasó de tres a cuatro muertes por sarampión acumuladas desde 2025, y Zacatecas, de cuatro a cinco.

Otros estados con defunciones por sarampión son Jalisco (5), Chihuahua (21), Chiapas (1), Durango (2), Sonora (1), Michoacán (1), Guerrero (1), Sinaloa (1) y Tlaxcala (1).

Esta notificación prende las alertas de nuevo, porque, aunque los contagios de sarampión van a la baja en México, existe el riesgo de un repunte de casos ante la gran movilidad de personas durante la Copa Mundial de la FIFA.

La Secretaría de Salud preparó un plan de prevención para proteger a la población de posibles brotes de enfermedades, como el ébola, sarampión y hantavirus.

También reforzó la vacunación, con la aplicación de más de 37 millones de dosis contra el sarampión.

Sin embargo, ante el evento deportivo más grande del mundo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a México, Estados Unidos y Canadá, los anfitriones del Mundial, fortalecer la vigilancia del sarampión, la vacunación y las medidas de respuesta.

Los tres países registran contagios y tendrán un incremento en los viajes internacionales, lo que crea condiciones favorables para la propagación de la enfermedad.

“Específicamente, y en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los países deben aumentar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante la implementación de la búsqueda activa de casos para documentar la ausencia de casos de sarampión y rubéola, y proporcionar información y servicios de vacunación a los viajeros”, señaló la OPS en una alerta reciente.