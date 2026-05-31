México se 'blinda' en salud ante el Mundial 2026: el plan para evitar contagios de ébola o sarampión

“Se mantienen acciones de protección del personal de salud reforzando el uso de equipo de protección, el estudio y seguimiento de los contactos”, afirma.
Protocolos conjuntos con EU y Canadá
David Kershenobich, secretario de Salud, explicó el martes pasado que para esto se instalarán filtros sanitarios en los aeropuertos y se revisarán los itinerarios de viaje de los turistas.
Además, aseguró, México implementa protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eventos de concentración masiva y el Reglamento Sanitario Internacional.
Mantenemos la vigilancia epidemiológica como lo dicta la Organización Mundial de la Salud.
David Kershenobich, secretario de Salud.
También recomendó a las personas que hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán reprogramar su viaje a México para una fecha posterior.
El Departamento de Estado norteamericano confirmó que las acciones sanitarias se aplican en conjunto entre los tres países.
“Este enfoque coordinado tiene como objetivo proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, fanáticos, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, difundió este jueves en un comunicado.
Prevenir la saturación en urgencias
La infectóloga Isabel Villegas indica que México está clasificado como un país de bajo riesgo para la adquisición de infecciones.
Tenemos que estar preparados como sistema sanitario y mantener la coordinación interinstitucional y con los hospitales privados.
Isabel Villegas, Secretaría de Salud de Quintana Roo
Pero cuando hay eventos masivos se espera un aumento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales e infecciones de transmisión sexual.
Por eso, el Plan General para la Seguridad en Salud durante la Copa Mundial plantea que estos males deben prevenirse a fin de evitar la alta afluencia a servicios de urgencias.
“No vale la pena saturar hospitales que tienen que estar listos para cualquier otra contingencia que pudiera presentarse”, explica.
Vacunas y tratamientos
Quintana Roo no es una de las sedes mexicanas del Mundial, pero se espera que muchos turistas crucen por ahí o visiten este destino turístico, indica Villegas.
Por eso se instalaron Comandos Operativos de Salud en todo el país. Las capacitaciones y los simulacros también se realizan a nivel nacional, afirma.
Además, se espera un acceso universal a vacunas, condones y tratamientos médicos, incluidos los servicios de profilaxis pre y pro exposición para VIH.
"El Mundial representa un gran reto, pero sí saldremos victoriosos ante cualquier reto en sanidad".