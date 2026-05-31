México se 'blinda' en salud ante el Mundial 2026: el plan para evitar contagios de ébola o sarampión

Aunque el riesgo de transmisión global de las últimas dos enfermedades es bajo, el aumento de la movilidad internacional incrementa la probabilidad de casos importados.

Para proteger a sus poblaciones y a los visitantes extranjeros durante el evento deportivo, México, Estados Unidos y Canadá acordaron medidas de salud conjuntas.

La Secretaría de Salud mexicana diseñó, además, un Plan General para la Seguridad Sanitaria, en el que incluyó la participación de los hospitales privados, donde acuden muchos extranjeros con algún problema de salud.

Especialistas en epidemiología e infectología consideran que, a 14 días del partido inaugural, México está preparado para responder al riesgo de brotes infecciosos.

Sin embargo, advierten que los retos no se limitan a los días del Mundial. Una vez que termine la Copa de la FIFA, el sistema de salud deberá mantenerse alerta de las personas que regresen a México, porque pueden llegar con enfermedades adquiridas en sus destinos de viaje.

Vigilancia epidemiológica reforzada

Hace unos meses, la principal preocupación de cara al Mundial era el brote de sarampión registrado en los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque el país acumula más de 17,800 casos confirmados y 41 muertes desde febrero de 2025 a la fecha, ya se observa una disminución en los contagios.

Este brote llevó a las autoridades de salud a reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica. Roxana Trejo, epidemióloga integrante del Comité Sanitario del Mundial, encabezado por la Secretaría de Salud federal, explica que se trabajó para reducir el tiempo de notificación de casos sospechosos de 7 días a 48 horas.