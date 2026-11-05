Endurecer la política migratoria “cobró” factura a Trump: las deportaciones de ICE suman más de 1 millón de personas

La promesa de una deportación masiva, las redadas, las muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el endurecimiento de la política migratoria cobraron factura a Donald Trump y al Partido Republicano, que sufrieron una fuerte derrota en las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre y en las que el voto latino fue decisivo.
En las elecciones de 2024, el voto latino acompañó a Donald Trump y su partido con 48% de apoyo , sin embargo, dos años después la luna de miel se terminó y solo logró el respaldo de alrededor de 30%.
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Latinos votan en contra de deportaciones
La forma en que votaron los latinos fue decisiva para que se concretara el llamado “tsunami demócrata” que se quedó con la mayoría en la Cámara de Representantes, el Senado y con 28 de los 36 estados que eligieron gobernador.
Anabel Ortega, internacionalista y profesora de la Universidad La Salle, explica que el voto latino fue decisivo en la derrota de Trump.
“Las medidas de la migración impactaron mucho, se veía desde los votos anticipados el movimiento latino. Todos aquellos que murieron en manos del ICE, sobre todo Texas que ha sido tan cruenta la persecución, se reflejó el rechazo”, planteó la especialista Anabel Ortega.
El rechazo a la política migratoria se expresó en la victoria de las dos entidades más pobladas de Estados Unidos: California y Texas, las cuales no solo fueron ganadas por el partido Demócrata, sino por Gina Hinojosa y Xavier Becerra, ambos de origen mexicano.
“El resultado habla de un despertar de Estados Unidos importante después de dos años bastante oscuros, de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis migratoria, de una ofensiva salvaje por parte del gobierno de Trump en contra de la migración y de los migrantes documentados e indocumentados”, planteó José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).
Claudia Sheinbaum cree que el racismo influyó en resultados de elecciones en EU
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el racismo y redadas que hubo en Estados Unidos tuvieron impacto en la elección.
“Mucho voto latino, entre ellos mexicanos que tienen el derecho a votar en Estados Unidos, que habían votado por Trump en el 2024, ya no votaron por el partido Republicano y votaron por el partido Demócrata.
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“Y sí es muy probable que algo que influyó que para que los que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran por el Partido Demócrata tuviera que ver con racismo, y al mismo tiempo redadas por su color de piel y por su origen étnico”, afirmó en su conferencia de este jueves.
Entre órdenes ejecutivas y redadas masivas
Donald Trump hizo de migración una de sus banderas para llegar por segunda ocasión a la Casa Blanca y desde sus primeros minutos de gobierno aprobó las primeras medidas para contener la llegada de migrantes a territorio estadounidense.
“En primer lugar, declararé el estado de emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de enviar a millones y millones de extranjeros criminales de vuelta a los lugares de donde vinieron”, prometió Trump.
Pero no fue la única promesa. También adelantó que enviaría a migrantes a México, detendría a todos aquellos que estuvieran en su país sin documentos y enviaría tropas a la frontera sur para repeler la “desastrosa invasión” que enfrentaba Estados Unidos.
Además, firmó varias órdenes ejecutivas entre ellas una para utilizar todos los medios legales en contra de las llamadas ciudades santuario, otra para eliminar programas que utilicen recursos federales a favor de personas no estadounidenses, otra dirigida al Departamento de Transporte para que sus empleados se aseguren que todos los conductores hablen y lean inglés, en caso de no hacerlo, ser separados de su trabajo, entre otras.
El gobierno de Donald Trump acumula alrededor de un millón de deportaciones de migrantes, de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute (MPI).
De las 980,000 deportaciones realizadas en el gobierno de Trump, 340,000 fueron devoluciones inmediatas en la frontera por parte de la CBP, 340,000 se trataron de arrestos en la frontera que derivaron en deportación por parte del ICE, y 300,000 fueron deportaciones del ICE resultantes de arrestos internos, detalla el informe.
Las deportaciones realizadas por el gobierno de Donald Trump fluctuaron entre 46,000 y 57,000 al mes.
“Durante su segundo mandato, la administración Trump dedicó una atención y unos recursos sin precedentes a aumentar el número de arrestos y deportaciones dentro de Estados Unidos y a alentar a los inmigrantes indocumentados a que se ‘autodeportaran’”, plantea el informe .
Más de 200,000 mexicanos han sido detenidos por integrantes del CBP.
Desde los primeros meses del gobierno de Trump, su administración implementó una política de redadas masivas en zonas urbanas y rurales de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Charlotte, Houston y Memphis, las cuales infundieron miedo entre la comunidad de mexicanos radicados en ese país.
Bajo la custodia del ICE, también se han registrado 58 muertes de migrantes , de ellas, 18 eran de mexicanos. Catorce de esos decesos ocurrieron mientras los mexicanos se encontraban en centros de detención y cuatro en operativos del ICE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso denuncias ante fiscalías de Estados Unidos para que se sancione a los responsables.