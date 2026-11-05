Endurecer la política migratoria “cobró” factura a Trump: las deportaciones de ICE suman más de 1 millón de personas

Latinos votan en contra de deportaciones

La forma en que votaron los latinos fue decisiva para que se concretara el llamado “tsunami demócrata” que se quedó con la mayoría en la Cámara de Representantes, el Senado y con 28 de los 36 estados que eligieron gobernador.

Anabel Ortega, internacionalista y profesora de la Universidad La Salle, explica que el voto latino fue decisivo en la derrota de Trump.

“Las medidas de la migración impactaron mucho, se veía desde los votos anticipados el movimiento latino. Todos aquellos que murieron en manos del ICE, sobre todo Texas que ha sido tan cruenta la persecución, se reflejó el rechazo”, planteó la especialista Anabel Ortega.

Una redada en Minneapolis, Minnesota muestra el tipo de política implementada por el presidente Trump. (Foto: Scott Olson/Getty Images)



El rechazo a la política migratoria se expresó en la victoria de las dos entidades más pobladas de Estados Unidos: California y Texas, las cuales no solo fueron ganadas por el partido Demócrata, sino por Gina Hinojosa y Xavier Becerra, ambos de origen mexicano.

“El resultado habla de un despertar de Estados Unidos importante después de dos años bastante oscuros, de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis migratoria, de una ofensiva salvaje por parte del gobierno de Trump en contra de la migración y de los migrantes documentados e indocumentados”, planteó José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).





Claudia Sheinbaum cree que el racismo influyó en resultados de elecciones en EU

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el racismo y redadas que hubo en Estados Unidos tuvieron impacto en la elección.

“Mucho voto latino, entre ellos mexicanos que tienen el derecho a votar en Estados Unidos, que habían votado por Trump en el 2024, ya no votaron por el partido Republicano y votaron por el partido Demócrata.