“No habrá guerra arancelaria”, dice Sheinbaum tras llamada con Trump

“El fentanilo mata”, la campaña que mandó Sheinbaum a Trump

De acuerdo con la presidenta, también se tocó el tema de fentanilo, una sustancia que ha causado una crisis de salud en Estados Unidos.

“Él me planteó la crisis humanitaria del fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me pregunto si en México teníamos problema de consumo, le dije que realmente era muy poco. Me preguntó ¿por qué?, y le dije dos temas: uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos, pero además le platiqué que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación y le dije la campaña se llama “El fentanilo mata”, sostuvo.

El gobierno del presidente López Obrado lanzó la campaña “El fentanilo mata”, como parte de la estrategia nacional para la prevención de las adicciones.

La presidenta informó que le envió esa campaña al presidente electo de Estados Unidos, debido a que mostró interés.

“Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, lo que el mismo día de ayer se lo envió el canciller a su equipo y se interesó mucho en eso”, destacó.

Aseguró además que nunca planteó un cierre de fronteras como lo dijo el político republicano.

“Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso”, destacó.

Sheinbaum consideró que lo dicho por Trump responde a su forma de comunicar, pero ese no fue el ofrecimiento de México

“El presidente Trump tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé ‘esta caravana de la que usted habla en su publicación no va a llegar a la frontera norte porque México tiene una estrategia’. Entonces, así fue la conversación”, agregó.