Una nueva caravana migrante sale de Chiapas rumbo a la Ciudad de México y Monterrey

Los migrantes señalan que existe un gran rezago en los trámites para solicitar refugio en México, lo que les impide obtener documentación para trabajar en el país.

Así que buscan llegar a la Ciudad de México o a Monterrey, donde actualmente se celebra el Mundial de Futbol 2026. Otras personas evalúan si la posibilidad de cruzar de nuevo la frontera norte hacia Estados Unidos.

Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos en 2025 e impuso una dura política contra la migración, el flujo de extranjeros irregulares disminuyó considerablemente en la frontera norte de México.

Pero varias personas en movilidad fueron trasladadas a Tapachula por el gobierno mexicano, que también reforzó la vigilancia migratoria para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) registra rezagos y saturación de trámites en Tapachula, lo que retrasa hasta por 2 años la atención a las solicitudes. Por esta razón, organizaciones civiles estiman que alrededor de 60,000 personas extranjeras están varadas en esa ciudad en condiciones de vulnerabilidad.

Esta nueva caravana migrante se autodenomina "De la mano de Dios" y está integrada por mujeres, hombres e infancias. Es la tercera que se registra en 2026, luego de dos caminatas previas en marzo y abril que fueron disueltas en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Hasta ahora no se ha logrado otra caravana tan grande como la de 2018, que agravó la crisis migratoria, alimentada por la pobreza y la violencia que enfrentan cientos de personas en América Latina.