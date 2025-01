Aranceles, la amenaza que le dio a Trump reducción de 46% en flujo migratorio

¿Qué obtuvo Trump?

Tras su amago, Trump logró que en la fronteras norte y sur de México se desplegarán alrededor de 27,000 elementos de la Guardia Nacional para la contención migratoria. Esa cantidad de efectivos se mantuvo constante durante el sexenio de López Obrador.

Además, los migrantes que querían solicitar asilo a su país eran regresados a México. En la implementación del programa "Quédate en México" se envió a tierras mexicanas a 78,000 solicitantes.

Con estas medidas, Trump obtuvo una reducción de 46% en el flujo migratorio. En mayo de 2019, cuando lanzó su amenaza en la frontera sur se habían registrado 144,110 "encuentros" con migrantes en la frontera, cifra que disminuyó a 78,410 en su último mes como presidente, en enero de 2021.

Cuando Trump dejó el gobierno e inició el de Joe Biden, los "encuentros" repuntaron. De 78,410 en enero de 2021 pasaron a 101,100 en febrero, el primer mes del político demócrata.

En abril de 2022, Trump afirmó que su gobierno "dobló" a México al conseguir gratis el despliegue de soldados.

”Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró (a mi oficina) y (el representante de México) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’", comentó.

Tras recordarle la amenaza de arancel, Ebrard, habría aceptado.

"Después de eso me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28,000 soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”, contó Trump.

Trump arrancó su segundo periodo con 96,048 "encuentros", según cifras de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), por lo que el republicano ordenó endurecer las medidas de control fronterizo y aumentar el número de migrantes detenidos.