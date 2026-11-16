Me dio mucho gusto participar en la presentación del libro sobre el Presidente Sebastián Piñera en Madrid. Un honor compartir el panel con los presidentes de España , José María Aznar y Mariano Rajoy, y con Álvaro Vargas Llosa, en Casa de las Américas. https://t.co/M8Ca7yaKUl — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 16, 2026





¿Qué dijo Felipe Calderón sobre el Gobierno de AMLO?

Calderón comparó la situación del Poder Judicial mexicano con la de España y sostuvo que, mientras en ese país existen atentados contra ese poder, en México se consumaron acciones que calificó como un homicidio contra la Suprema Corte.

“Aquí en España hay atentados contra el Poder Judicial, como lo has dicho, Mariano; allá no hay atentados, son crímenes cometidos. No son tentativas de crímenes, es un homicidio consumado. Acabaron con la Suprema Corte, la corrieron por oponerse al todopoderoso tlatoani, que era presidente”, declaró.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la Reforma Judicial que provocó que jueces, magistrados y ministros fueran elegidos a través de las urnas por primera vez en la historia.

Calderón afirma que no hay garantías para empresas

Desde España, Felipe Calderón también aseguró que en México se eliminaron las garantías para empresas y ciudadanos, además de que fueron desplazados jueces electorales que, según dijo, eran imparciales.

“Borraron a los jueces, no hay garantías ni para empresas, ni para personas. Tomaron las instancias electorales, barrieron con los jueces imparciales electorales”, afirmó.

Calderón también acusó que México enfrenta un escándalo de corrupción relacionado con el órgano electoral y con personas cercanas a López Obrador, incluidos sus hijos.

“Hoy México vive un escándalo de corrupción inaudito”, afirmó, al referirse a los presuntos actos de corrupción en los que está involucrada Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El expresidente participó en la presentación del libro sobre Sebastián Piñera en la Casa de América, en Madrid, donde compartió el panel con los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como con Álvaro Vargas Llosa.