México ha frenado 24 caravanas migrantes desde el regreso de Trump, afirma Sheinbaum

"Hoy nos informó la Secretaría de Gobernación que son 24 caravanas, desde la llegada del presidente Trump al gobierno, que hemos detenido", declaró Sheinbaum y enseguida corrigió: "Hemos detenido es una mala elaboración, que se han desintegrado".

Además, Sheinbaum aseguró que en este momento no hay ningún grupo de personas en movilidad en tránsito por el país. Explicó que las dos caravanas de las que habló el jueves apenas se están conformando.

"Ayer informaba que había dos caravanas: una caravana ya se disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen. Y hay otra caravana que apenas se está formando. Entonces, realmente no hay ninguna caravana que esté en este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte", sostuvo en su conferencia de prensa mañanera.



Sheinbaum dijo que México desintegra las caravanas migrantes en el sur, por lo que no suelen avanzar más allá de Oaxaca o Chiapas.

Según la presidenta, las autoridades informan a las personas que no hay manera de cruzar a Estados Unidos y, aseveró, esto desincentiva a muchos migrantes a continuar su camino.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han documentado que el país implementa una política migratoria de desgaste como estrategia no oficial de contención. Es decir, detiene a las personas extranjeras en el centro o norte del país y las traslada al sur, donde deben reiniciar su trayecto, lo que desmoraliza a los migrantes y agota sus recursos.

A esto se suma que la presión de Trump sobre el país para frenar a las personas en movilidad es constante. Este jueves lanzó otra amenaza de subir los aranceles si las caravanas de migrantes avanzan a través de México.

"Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México. México debe detenerlos ahora y, si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", publicó Trump en su red social Truth.