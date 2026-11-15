"Me vine a mi carro normal, me subí y, de repente, veo que a una trabajadora que viene conmigo, una mujer, contra el cofre la tenían, esposada. Le empezaron a quitar las armas a mis escoltas y bajaron a los chóferes de los carros míos y les pusieron a las camionetas cosas para que no pudieran avanzar", agregó.
MC pone queja ante CNDH por detención de Gabito
Este sábado, tras difundirse la detención de Gabito Ballesteros, Movimiento Ciudadano (MC) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El partido solicitó la intervención del organismo para que se garantice la integridad del cantante y sus trabajadores. También demandó darles acceso a atención médica y permitirles comunicarse con su defensa y familiares.
“Que se resuelva cuanto antes sobre la legalidad de su detención y, de no haber justificación, se ordene su libertad inmediata. Se verifique su situación en persona y se conserven los videos y registros de lo ocurrido", exigió el partido naranja.
Además, MC demandó a la CNDH que se investigue y sancione a los responsables, y se emita una recomendación que proteja su libertad de expresión y evite que estas prácticas se repitan.
¿Qué pasó con Gabito Ballesteros?
La madrugada del viernes, Gabito Ballesteros fue detenido mientras ofrecía un concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro por cantar "AMG", una canción que supuestamente hace apología de la violencia, lo que está prohibido en esta entidad federativa.
De acuerdo con los organizadores, Ballesteros entregó la lista de canciones que interpretaría para que fuera "revisada y autorizada por las autoridades competentes". En esa revisión se excluyeron canciones que los funcionarios de Querétaro, estado gobernado por el PAN, consideran que enaltecen a narcotraficantes.
Según esa versión, Gabito incumplió la playlist pactada y cantó dos temas "prohibidos". Primero recibió una amonestación; pero, al interpretar la segunda canción, la policía estatal intervino y canceló el concierto.
El cantante fue detenido junto a cuatro miembros de su equipo y trasladado a la Fiscalía General de la República.