"Gracias a todos por sus mensajes, a mi familia, mis niñas que siempre me apoyan y a todos mis amigos. ¡Los amo! Todo al cien gaD", escribió.

¿Por qué la FGR investiga a Gabito Ballesteros?

Tras la detención de Gabito Ballesteros en un concierto en Querétaro , la Fiscalía General de la República ( FGR) informó que el cantante y otras cuatro personas de su equipo son investigados por el probable delito de posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La dependencia también acusa al cantante de corridos tumbados del supuesto "ilícito de desobediencia y resistencia de particulares".

El intérprete de 27 años fue detenido a las 4 de la mañana de este sábado por la policía estatal. Posteriormente, fue trasladado a la FGR junto a Omar "N", Jorge "N", Flavio "N" y Jaime "N", integrantes de su equipo, aseguró la FGR en un comunicado.

De acuerdo con la fiscalía, las cinco personas abordaron una camioneta y en el interior del vehículo se encontró una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

En un primer momento se difundió que Ballesteros fue detenido por interpretar " AMG", una "canción prohibida" porque supuestamente hace apología del delito , lo que prohíbe la legislación de Querétaro.

Horas más tarde, la FGR difundió el comunicado de prensa con la versión del hallazgo del arma.

El caso quedará a cargo de la Fiscalía General de la República en su sede de Querétaro, dependencia que investiga los hechos, verificará la existencia del permiso para la portación de arma y determinará la situación jurídica del cantante y su equipo.