Excandidato del PT-Verde en Guerrero homenajea al 'Mencho' y amenaza a Loret de Mola

El vocalista de Los Alegres del Barranco, grupo que fue sancionado e investigado en 2025 por hacer apología del delito, se negó a entonar la canción, para evitar problemas con las autoridades.
Segura respondió con insultos al Gobierno y solito se puso a cantarle al 'Mencho', quien fue considerado como objetivo prioritario de autoridades de México y Estados Unidos.
El video del intercambio entre Segura y los Alegres se volvió tendencia en redes y periodistas lo reportaron, entre ellos Carlos Loret de Mola para Latinus.
Pedro Segura, quien es empresario, respondió al reporte de Loret con insultos y una amenaza, la cual también fue difundida por Latinus.
Tras hacerse pública la historia de Segura, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensores, reportó que en el pasado, el que buscó el Gobierno de Guerrero fue incluso denunciado por la desaparición de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Partido Verde se deslindó de Segura. De acuerdo con su información, solo se le abanderó en una candidatura ciudadana en Guerrero, pero el empresario nunca perteneció al instituto.