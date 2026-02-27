Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Excandidato del PT-Verde en Guerrero homenajea al 'Mencho' y amenaza a Loret de Mola

El Partido Verde ya se deslindó de Pedro Segura, a quien abanderó por el Gobierno de Guerrero.
vie 27 febrero 2026 08:28 PM
pedro-segura.jpg
Pedro Segura intentó que Los Alegres del Barranco hicieran apología del delito durante un evento. (Foto: Especial )

Pedro Segura, quien buscó gobernar Guerrero abanderado por el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados de Morena, fue exhibido en el intento de homenaje que buscó hacer para Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

Durante un evento privado, Segura pidió a los integrantes de Los Alegres del Barranco que cantaran un corrido en el que se hace alusión a Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación abatido durante un operativo federal.

Publicidad

El vocalista de Los Alegres del Barranco, grupo que fue sancionado e investigado en 2025 por hacer apología del delito, se negó a entonar la canción, para evitar problemas con las autoridades.

Segura respondió con insultos al Gobierno y solito se puso a cantarle al 'Mencho', quien fue considerado como objetivo prioritario de autoridades de México y Estados Unidos.

El video del intercambio entre Segura y los Alegres se volvió tendencia en redes y periodistas lo reportaron, entre ellos Carlos Loret de Mola para Latinus.

Pedro Segura, quien es empresario, respondió al reporte de Loret con insultos y una amenaza, la cual también fue difundida por Latinus.

Tras hacerse pública la historia de Segura, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensores, reportó que en el pasado, el que buscó el Gobierno de Guerrero fue incluso denunciado por la desaparición de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Partido Verde se deslindó de Segura. De acuerdo con su información, solo se le abanderó en una candidatura ciudadana en Guerrero, pero el empresario nunca perteneció al instituto.

HCL95k-aMAAFclF.jfif

Publicidad

Tags

Carlos Loret de Mola CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho"

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad