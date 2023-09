Corridos tumbados, lujo, poderío y moda, ¿qué hay detrás de sus letras?

Armas y autos de lujo

Armas como la glock que la menciona Peso Pluma en la sesión 55 con Bizarrap, ésta y demás canciones mencionan las armas y autos de lujo, que usan actualmente quienes forman parte del narcotráfico.

El cantante ha declarado que hace corridos por encargo de integrantes de líderes del narcotráfico. (Foto: Facebook Peso Pluma Oficial)

“Se está hablando de las armas que en ese momento se estaban utilizando, como las Kalashnikov, (AK-47), la 40 y las glock. Hay una evolución en el discurso, en la forma en la que se presentan estos nuevos cantantes, que ahora van mucho para la juventud”, detalla Ana Leticia Hernández.

La mujer cosificada

“Compa, qué le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa´mí…”, la canción “Ella baila sola”, de Peso Pluma, se escucha en las calles, con los automovilistas, en el transporte público, incluso en los festivales escolares de primarias.

La mujer está presente en la mayoría de los videos que la muestran con poca ropa, guapas, voluptuosas y que acompañan a los intérpretes, como un objeto de deseo y lujo, así lo explica la socióloga Vanessa Parody, egresada de la Benemérita universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“En la época de la Revolución, se voltea a la mujer de una manera diferente, como una guerrillera, una educadora, una maestra. Cuando pasa al narcocorrido la mujer, en su mayoría, no en todas las canciones, pasa a ser cosificada del sujeto hablante”.

La maestra en Estudios Sociales detalla que aunque la mujer tenga en algunas letras cierto poderío, éste siempre es cosificado porque el hombre está a cargo de la narración, y las representantes del género femenino aparecen sólo como acompañantes, “no se es única y especial”, explica.

Un punto de vista moral

En junio, la diputada local del PAN, Myrna Flores Cantú, presentó una iniciativa para exhortar a la Secretaría de Educación con el fin de que se prohíba en las escuelas

de Tamaulipas reproducir la música que hace apología del delito.

“Existe una realidad en nuestras escuelas, en cuanto a los temas musicales que se tocan durante eventos y festejos dentro de ellas, me refiero a los llamados narcocorridos. También se toca el género denominado corridos tumbados”, expuso ante el Congreso local.

Flores Cantú recomendó enseñar a la niñez el gusto por canciones de acuerdo a su edad que, “en lugar de cosas negativas, les proporcione alguna enseñanza como la amistad, la empatía y el respeto por cualquier forma de vida”, aseguró.

Sin embargo, las especialistas coinciden en que no es un factor clave para que las personas decidan sumarse a las filas del narcotráfico, además de que no se puede colocar a los niños en una burbuja, sobre todo cuando todo el entorno social está lleno de violencia.

“Más allá de estas cuestiones de si es bueno o malo, también entender en qué entorno se están consumiendo. Lamentablemente, las condiciones sociales están dadas para que algunos se enfilen en grupos criminales, donde existe violencia, no hay oportunidades, hay carencias. No es nada más porque yo escuche un tema y voy a querer formar parte de x cártel”, explica la doctora Hernández Julián.

“Sí, es que no hay que tener un punto de vista moral, creo que la violencia a todos nos asusta, cuando hay un acto de violencia pero también es cierto que ya lo dije, la forma en la que se está contando, se está exacerbando y entonces prohibir genera más deseo, esas son las dicotomías en las que nos movemos. No se trata de prohibir, se trata de escuchar con criterio qué sirve en nuestras vidas y qué no, y qué nos ayuda por el colectivo para la sociedad, no sólo como seres individuales, sino qué está diciéndonos y qué nosotros tomamos como cierto en nuestras vidas”, enfatizó Vanessa Parody Lozano, egresada de la BUAP.