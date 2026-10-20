Rumores sobre la salud de Junior H reflejan el estigma hacia las personas con VIH: 29% de mexicanos tiene prejuicios

Junior H y los rumores sobre su enfermedad

Ante las mentiras, el intérprete de corridos tumbados publicó un comunicado en redes sociales criticando a quienes se burlan de las personas con ciertas condiciones de salud y no respetan su derecho a la privacidad.

El estado de salud de una persona no debe ser difundido por terceros. Es un dato protegido por distintas leyes.

"Las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento", escribió Junior H.

"Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas", agregó.





Estigmas contra el VIH

Los resultados de la Enadis sustentan su opinión. La edición 2022, la última disponible, arrojó que 28.7% de los entrevistados mayores de 18 años afirma que la convivencia con personas con VIH siempre es un riesgo, una opinión basada en prejuicios y desinformación.

Con los tratamientos antirretrovirales actuales, la carga viral se controla y se reduce tanto que se vuelve indetectable e intransmisible.

Además, el 34.8% de los entrevistados se niega a rentar un cuarto de su vivienda a una persona con VIH; el 47.7% se pronunció en contra de que su hija o hijo se casara con alguien que vive con esta condición de salud, y 51% no está de acuerdo en contratar a una persona con VIH en su centro de trabajo.