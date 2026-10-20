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México

Rumores sobre la salud de Junior H reflejan el estigma hacia las personas con VIH: 29% de mexicanos tiene prejuicios

El cantante desmintió que viva con VIH, como aseguraban rumores que circularon en redes sociales, y criticó a quienes se burlan de la salud de otras personas.
mar 20 octubre 2026 02:33 PM
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En la imagen se oberva una pared pintada con la leyenda: "VIH indetectable. VIH intransmisible".
En 2025 se detectaron más de 16,000 nuevos casos de VIH. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Sin fundamento, usuarios de redes sociales difundieron rumores sobre la salud de Junior H y afirmaron que vivía con VIH. Aunque el cantante desmintió estas versiones, los comentarios incluyeron burlas, desinformación y reflejaron que en México perduran los estigmas hacia las personas con VIH: 29% de la gente adulta tiene prejuicios.

El dato proviene de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Junior H y los rumores sobre su enfermedad

Ante las mentiras, el intérprete de corridos tumbados publicó un comunicado en redes sociales criticando a quienes se burlan de las personas con ciertas condiciones de salud y no respetan su derecho a la privacidad.

El estado de salud de una persona no debe ser difundido por terceros. Es un dato protegido por distintas leyes.

"Las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento", escribió Junior H.

"Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas", agregó.

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Estigmas contra el VIH

Los resultados de la Enadis sustentan su opinión. La edición 2022, la última disponible, arrojó que 28.7% de los entrevistados mayores de 18 años afirma que la convivencia con personas con VIH siempre es un riesgo, una opinión basada en prejuicios y desinformación.

Con los tratamientos antirretrovirales actuales, la carga viral se controla y se reduce tanto que se vuelve indetectable e intransmisible.

Además, el 34.8% de los entrevistados se niega a rentar un cuarto de su vivienda a una persona con VIH; el 47.7% se pronunció en contra de que su hija o hijo se casara con alguien que vive con esta condición de salud, y 51% no está de acuerdo en contratar a una persona con VIH en su centro de trabajo.

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Los estigmas afectan a la población con VIH y muchas veces impiden que las personas se realicen pruebas de detección de manera preventiva, ante el temor de ser discriminadas.

Este es el principal reto identificado por la Secretaría de Salud para mejorar el diagnóstico oportuno.

En una entrevista reciente, Juan Luis Mosqueda, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), explicó que en el país hay 430,000 personas con el virus, pero solo 302,000 lo saben. Es decir, apenas el 70%. Falta diagnosticar a unas 128,000 personas .

Sin detección oportuna, las personas no pueden acceder al tratamiento médico adecuado, que salva vidas y mejora la calidad de vida.

En su mensaje, Junior H se solidarizó con esta situación y reclamó a los usuarios de redes sociales que carecen de empatía.

"Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste. En fin, ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía", subrayó.

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Secretaría de Salud

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