Rumores sobre la salud de Junior H reflejan el estigma hacia las personas con VIH: 29% de mexicanos tiene prejuicios

Los estigmas afectan a la población con VIH y muchas veces impiden que las personas se realicen pruebas de detección de manera preventiva, ante el temor de ser discriminadas.
Este es el principal reto identificado por la Secretaría de Salud para mejorar el diagnóstico oportuno.
En una entrevista reciente, Juan Luis Mosqueda, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), explicó que en el país hay 430,000 personas con el virus, pero solo 302,000 lo saben. Es decir, apenas el 70%. Falta diagnosticar a unas 128,000 personas .
Sin detección oportuna, las personas no pueden acceder al tratamiento médico adecuado, que salva vidas y mejora la calidad de vida.
En su mensaje, Junior H se solidarizó con esta situación y reclamó a los usuarios de redes sociales que carecen de empatía.
"Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste. En fin, ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía", subrayó.