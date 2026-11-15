El viaje tiene como destino Shenzhen, ciudad que albergará la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC).

La participación mexicana se desarrollará del 17 al 19 de noviembre e incluye encuentros con empresarios, reuniones bilaterales y una intervención ante los representantes de las economías integrantes del mecanismo.

Sheinbaum abordó un avión comercial alrededor de las 00:40 horas. El traslado contempla una duración aproximada de 21 horas, con escala en Tijuana, además de la diferencia de 14 horas entre México y China.

La mandataria tiene previsto llegar el lunes 16 de noviembre. Ese mismo día contempla un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana que reside en el país asiático.

Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros. Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de este encuentro internacional. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 15, 2026





¿Cuándo regresa Sheinbaum de China?

La estancia de la presidenta fuera de México concluirá el viernes 20 de noviembre, de acuerdo con el aviso enviado al Senado de la República.

El regreso está previsto durante la madrugada de ese día, pues Sheinbaum tiene programado encabezar las actividades conmemorativas por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Mientras permanezca en Asia, las conferencias matutinas en Palacio Nacional estarán a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La propia mandataria también anunció que contempla participar a distancia en una de estas transmisiones.

¿Quienes viajan con Sheinbaum a China?

La delegación mexicana incluye a Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Roberto Velasco, titular de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente; Rosaura Ruiz, responsable de Ciencia y Tecnología, y Luz Elena González, secretaria de Energía.