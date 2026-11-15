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México

Sheinbaum viaja a China en vuelo comercial: cuándo vuelve y qué hará en APEC 2026

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla reuniones de alto nivel y una agenda económica en la que México busca abrir nuevas oportunidades de cooperación.
dom 15 noviembre 2026 10:11 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en el aeropuerto a punto de tomar su viaje a China. En la imagen posa con la tripulación que la llevará primero a Tijuana.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con empresario en China y será oradora principal en el APEC 2026. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum ya salió de México rumbo a China, donde participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y sostendrá una reunión con su homólogo Xi Jinping.

La mandataria viajó en un vuelo comercial y tiene previsto regresar al país el próximo viernes 20 de noviembre, para encabezar el desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana.

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El viaje tiene como destino Shenzhen, ciudad que albergará la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC).

La participación mexicana se desarrollará del 17 al 19 de noviembre e incluye encuentros con empresarios, reuniones bilaterales y una intervención ante los representantes de las economías integrantes del mecanismo.

Sheinbaum abordó un avión comercial alrededor de las 00:40 horas. El traslado contempla una duración aproximada de 21 horas, con escala en Tijuana, además de la diferencia de 14 horas entre México y China.

La mandataria tiene previsto llegar el lunes 16 de noviembre. Ese mismo día contempla un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana que reside en el país asiático.


¿Cuándo regresa Sheinbaum de China?

La estancia de la presidenta fuera de México concluirá el viernes 20 de noviembre, de acuerdo con el aviso enviado al Senado de la República.

El regreso está previsto durante la madrugada de ese día, pues Sheinbaum tiene programado encabezar las actividades conmemorativas por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Mientras permanezca en Asia, las conferencias matutinas en Palacio Nacional estarán a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La propia mandataria también anunció que contempla participar a distancia en una de estas transmisiones.

¿Quienes viajan con Sheinbaum a China?

La delegación mexicana incluye a Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Roberto Velasco, titular de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente; Rosaura Ruiz, responsable de Ciencia y Tecnología, y Luz Elena González, secretaria de Energía.

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Sheinbaum va por inversiones y tecnología para México

Durante su gira de trabajo por China la próxima semana, la presidenta sostendrá una reunión con su homólogo Xi Jinping para reforzar la colaboración bilateral en comercio y tecnología.

Aunque descartó la firma de un tratado de libre comercio con ese país asiático, la mandataria federal reconoció la importancia de la relación comercial con China.

México aprovechará el evento para abordar con el gobierno chino proyectos de hospitales inteligentes, energías renovables, transformación de residuos y desarrollo científico.

Incluso, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá más días en ese país para tratar otros asuntos comerciales.

Leer más: Sheinbaum viaja a China con una misión: atraer inversiones y tecnología para México

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Claudia Sheinbaum China

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